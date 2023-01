–

No es el caso de todas las obras sobre el anarquismo que tengo a mano, pero en varias de ellas parece que las mujeres, incluida por supuesto Emma Goldman, quedan fuera de foco, como si tal doctrina fuese, como el soberano, cosa de hombres: Una ojeada r├ípida a la obra cl├ísica de James Joll, el peque├▒o l├ęxico filos├│fico de Daniel Colson, o la consulta de otros libros que tengo a mano como Les @narchistes de Pierre Michel en el que asoma su nombre una sola vez, catalogada como militante americana, junto a los nombres de algunos periodistas, relacion├índolos con la guerra de Espa├▒a, ni en el Ni Dieu ni Ma├«tre de Daniel Gu├ęrin, ausente igualmente en dos breves antolog├şas en franc├ęs (una de Textuel, L┬┤anarchisme dans les textes de Ir├Ęne Pereira, la otra de Librio: Ni Dieu ni ma├«tre! De Christophe Verselle), en fin :ÔÇŽ┬ícosas!

Ahora tengo en las manos una obra dedicada a la lituana (Kaunas, 1869- Toronto, 1940), quiz├í junto a Louise Michel la m├ís c├ęlebre militante y te├│rica anarquista: ┬źEmma Goldman. La uni├│n apasionada de pensamiento vida┬╗ de Laura Vicente y Agust├şn Comotto, editado por Calumnia Edicions; los textos son de la profesora y especialista en historia de las mujeres, y las ilustraciones de Comotto, desde la misma portada hasta el final con seis significativas im├ígenes intercaladas, a p├ígina entera, que podr├şa decirse que hablan por s├ş solas, obviamente en compa├▒├şa del verbo de Laura Vicente, una complementariedad que es un verdadero primor de edici├│n, y no hablo solamente de la presentaci├│n. No falto a la verdad si digo que lo breve si buenoÔÇŽ que en esta caso se cumple a las mil maravillas.

La vida y el compromiso de esta mujer, en una uni├│n indisoluble, quedan claramente expuestos desde las primeras l├şneas, del mismo modo que se ve que Goldman no se guiaba por un catecismo inflexible o dogm├ítico, sino que su car├ícter y sus ideas pod├şan variar, y rectificarse, seg├║n las circunstancias, m├ís teniendo en cuenta su consideraci├│n acerca de la pluralidad del sujeto, compuesto de varias madejas, esta pluralidad que exig├şa la reforma de s├ş misma en la medida que esto supondr├şa dedicarse m├ís plenamente a los dem├ís. Las miradas que acerca de ella se han publicado habitualmente han puesto el acento, en exclusiva, en el terreno de la teor├şa, considerando que sus ideas no eran m├ís que mera repetici├│n de las ense├▒anzas de Bakunin y Kropotkin, olvidando otros aspectos esenciales en su manera de encarar la existencia, el cuerpo, el placer, los afectos y los modos de vivir, terreno que comenzaba por s├ş misma; y obviando tambi├ęn que ella beb├şa de otras fuentes filos├│ficas, que hibridaba con las ideas de algunas corrientes radicales americanas: Henry David Thoreau, Walt Whitman y Emerson y su trascendentalismo. Precisamente esta obra es un intento, logrado, en subsanar esta mirada parcial. Vida ajetreada, de huidas y detenciones, la de esta mujer jud├şa, exiliada y abiertamente anarquista, y de esperanzas frustradas como le supuso la revoluci├│n de Octubre y su autoritarismo como moneda corriente, que qued├│ plasmado de manera paradigm├ítica en al aplastamiento de los rebeldes de Kronstadt. Motivo por el que ella y su marido escaparon a Lituania, de donde fueron expulsados a Suecia y de all├í a Berl├şn; otra desesperanza vendr├şa tiempo despu├ęs al ver la derrota del pueblo y su revoluci├│n en la guerra civil del 36, a donde hab├şa ido por invitaci├│n de la CNT. Si he se├▒alado que huyeron a Lituania, con anterioridad hab├şa sido expatriada a Estados Unidos, en donde se uni├│ con Alexander Berkman, militante anarquista, hasta que ├ęste fue detenido lo que llev├│ a Goldman a unirse con otro compa├▒ero, Ed Brady con quien -seg├║n confesaba- aprendi├│ lo que era el sexo. En Nueva York fue detenida y encarcelada a causa de un discurso, explicando el uso de los anticonceptivos, y por la difusi├│n de sus posturas sobre el control de la natalidad, dedic├índose a promover la educaci├│n sexual, proponiendo una maternidad consciente; ┬ź la c├írcel me hab├şa ayudado a descubrir mi propia fuerza, la fuerza para permanecer sola, la fuerza para vivir mi vida y luchar por mis ideales, contra el muno entero si fuera necesario┬╗. Austria, vuelta a Estados Unidos en donde gira propagando las ideas libertarias, en tiempos en que la propagaci├│n de las ideas anarquistas hab├şa sido prohibidas por la ley. Cuando su compa├▒ero, Berkman sali├│ de prisi├│n volvieron a unirse, acabando ambos dos expulsados del pa├şs de las barras y estrellas, junto a ciento cuarenta y siete revolucionarios m├ís. Luego en 1920 es cuando fueron a Rusia en donde tom├│ contacto con Gorki, Lenin y Kropotkin. A ra├şz de tal experiencia mostr├│ sus cr├şticas en una obra al respecto, al tiempo, que, instalados en Saint Tropez, comenz├│ la escritura de su autobiograf├şa. En 1940, falleci├│ en Toronto de una congesti├│n cerebralÔÇŽall├í a Canad├í hab├şa marchado con el fin de recabar fondos para los exiliados de la guerra de Espa├▒a, muriendo con las botas puestas organizando una campa├▒a de apoyo y solidaridad con unos compa├▒eros italianos detenidos.

El libro est├í ordenado en diferentes cap├ştulos que exponen los aspectos esenciales de la vida y las ideas de Emma Goldman: desde el primero que lda t├ştulo al libro, Vivir como se piensa, Pensar como se vive, Individualismo, Estado, Feminismo, Revoluci├│n, cerrando la traves├şa con Concluyendo. A modo de sucesivos flashes se va dando una visi├│n general de la mujer analizada y sus posicionamientos con respecto a las cuestiones nombradas. Se le puede ver, adem├ís de defendiendo algunas de las ideas expuestas m├ís arriba y viviendo en medio de varias tormentas, defendiendo la centralidad del individuo y la necesidad de ampliar sus cotas de libertad, su idea del Estado como maquinaria de defensa de unos intereses bien definidos, y un favoritismo sin medida al que hab├şa que limitar, de donde sus rotundas cr├şticas con respecto a la participaci├│n de algunas celebridades anarquistas en las tareas de gobierno como Federica Montseny y alg├║n otro, una decidida apuesta por el antimilitarismo (postura que no gust├│ a las autoridades que prohibieron la revista en la que expon├şa sus ideas); deja clara su posturas con respecto a los derechos femeninos, reclamando la autonom├şa de las f├ęminas e incidiendo en los ineludibles lazos entre g├ęnero y clase social, opresi├│n, la femenina, que no se solucionan con el derecho a ejercer el voto y el acceso al trabajo, con respecto a la revoluci├│n subraya la importancia de poner todos los medios para evitar en la medida de lo posible el ejercicio de la violencia a la vez que se pronuncia con rotundidad contra el autoritarismo de los bolcheviques, aplicando el jesu├ştico el fin justifica los medios, que llevaron las ansias revolucionarias al fracaso, imponiendo la pasividad y la obediencia, el ant├şdoto residir├şa en la ampliaci├│n de la libertad, el mantener vivas las llamas de la revuelta en las masas y en fomentar el apoyo mutuo, ┬źel genio creativo del pueblo, de la cooperaci├│n entre el proletariado intelectual y manual. El inter├ęs com├║n es la m├íxima de todo empe├▒o revolucionario┬╗ÔÇŽsus cr├şticas, te├▒idas de llamadas a tener en cuenta las emociones y a sostener la relevancia de la ├ętica, eran consideradas por la nomenklatura como puro sentimentalismo burgu├ęs.

Su esp├şritu libertario se deja ver en sus relaciones afectivas, adem├ís de incluir los sentimientos como algo a tener en cuenta del mismo modo que reivindicando lo privado como algo p├║blico y no solamente como un asunto individual, con abierta preocupaci├│n por las micropr├ícticas aplicadas a todos los aspectos de la existenciaÔÇŽEl esp├şritu anarquista deb├şa de empapar las diferentes esferas de la actividad humana: as├ş, la educaci├│n, la actividad cultural, los medios de comunicaci├│n, la salud, la sexualidad, el bienestar social y la producci├│n econ├│micas.

Laura Vicente y Agust├şn Comotto reivindican una Emma Goldman que, como queda se├▒alado, ampliaba la necesidad de que el anarquismo se extendiese al tejido social todo. La obra supone as├ş un ejemplo de la combinaci├│n de la concisi├│n con una clara capacidad a la hora de poner de relieve los aspectos m├ís relevantes de la vida y pensamiento , y viceversa, de esa mujer que respond├şa al nombre de Emma Goldman y que fue un torbellino de vitalidad y compromiso, disfrutando de las cosas peque├▒as, y grandes, de la vida e intentado que tal actitud se extendiese a los dem├ís.

