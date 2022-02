–

Las irregularidades laborales a las que nos vemos abocados, y que inciden todav铆a m谩s en nuestra inasumible precariedad, han empujado en reiteradas ocasiones al sector del patrimonio en el af谩n asociacionista de nuestro colectivo. Tanto a trav茅s de los Colegios Profesionales o de otros colectivos hemos intentado buscar medios de dignificar nuestra profesi贸n. El reconocimiento en la CNAE y la consecuci贸n, cumplimiento y mejoras de convenios son algunos de estos ejemplos. A fin de cuentas, este sistema neoliberal que prima el beneficio de unos pocos frente al derecho de acceso a nuestro patrimonio y la protecci贸n de sus trabajadores y trabajadoras da帽a a todo el sector de la arqueolog铆a. Sin embargo, creemos necesaria tambi茅n una fuerte organizaci贸n sindical, de base y desde abajo. No es la primera vez que las y los trabajadores nos organizamos en el sector, como fue el caso de CNT C贸rdoba o Barcelona; es gracias, precisamente, a estas semillas, las cuales sentaron un precedente, y el hartazgo general de la situaci贸n laboral, lo que nos ha llevado a organizarnos para protegernos entre trabajadoras y trabajadores frente a la continua salva de abusos que sufrimos fruto de la desuni贸n, el nomadismo y la precariedad.

Asimismo, algunas empresas que forman parte de nuestro sector tambi茅n tienen culpa de la precariedad que padecemos y que nos impiden tener una vida digna. Todas y todos conocemos a muchas personas que trabajan con contratos fraudulentos: jornadas laborales que superan las firmadas en el contrato, horas extra no pagadas, desempe帽o de responsabilidades que no competen, sueldos que incumplen el SMI, abuso de los contratos de obra y servicio, falsos aut贸nomos y contratos de exclusividad. La impunidad que han tenido estas empresas para abusar de las trabajadoras y los trabajadores no puede seguir adelante. Desde la Coordinadora Madrile帽a de Arqueolog铆a de CNT Comarcal Sur nos hemos propuesto poner en conocimiento de la Inspecci贸n de Trabajo y Seguridad Social todas aquellas empresas que tengan este tipo de pr谩cticas fraudulentas para que lo investiguen. Creemos que es una herramienta esencial en nuestra lucha para conseguir unas condiciones laborales aceptables y que adem谩s servir谩 para dignificar toda la profesi贸n y proteger al patrimonio.

Pero no solo seremos la clase trabajadora la 煤nica beneficiada de dichas inspecciones. Otras tantas empresas del sector que cumplen la normativa y ofrecen a sus trabajadoras y trabajadores unos derechos aceptables observan c贸mo no pueden competir contra estas empresas 鈥減iratas鈥, que revientan los presupuestos a base de destruir nuestras condiciones laborales 鈥搚 a las que tampoco les importa el patrimonio鈥, aboc谩ndonos a trabajos precarios. La obligaci贸n de cumplir la normativa llevar谩 a las empresas que cumplen a poder concursar contratos en mayor igualdad de condiciones, dignificando la profesi贸n. Pero, esencialmente, lo hacemos por toda la clase trabajadora, harta de aguantar condiciones de miseria. Gracias al apoyo mutuo y defensa que nos brindamos podemos ser capaces de recuperar nuestros derechos y, por ese mismo motivo, necesitamos tener todav铆a mayor unidad. Por eso, si crees que puedes participar de la defensa de nuestros derechos no dudes en escribirnos o unirte a tu sindicato. Os animamos a ello. En cuanto a las empresas, todav铆a est谩is a tiempo de regularizar a los falsos aut贸nomos en plantilla, ampliar el contrato a las horas realmente trabajadas y, en general, dar las condiciones justas a vuestros trabajadoras y trabajadores; de lo contrario, siempre nos tendr茅is delante.

Por 煤ltimo, si conoc茅is alg煤n posible caso 鈥搗uestro o de una persona conocida鈥 de explotaci贸n laboral os podemos contestar cualquier duda, asesoraros o interponer el sindicato mismo la inspecci贸n de trabajo, siempre guardando el anonimato. No dejemos que nos coarten, coaccionen y atemoricen con amenazas de falsas repercusiones laborales: la uni贸n y protecci贸n del colectivo es mayor y siempre tenemos las de ganar. Ni un paso atr谩s.

