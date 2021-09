–

September 1, 2021

El secretario general de FACUA, Rubén Sánchez, desmonta el discurso del Gobierno frente a que no puede bajar el precio de la luz.

“Con las tarifas eléctricas en máximos históricos aumentando la inflación, el Partido Socialista demuestra una vez más que no tiene ninguna intención de enfrentarse al oligopolio eléctrico, como no lo hizo en sus anteriores gobiernos en solitario”, ha apuntado Sánchez.

“El mantra de “no podemos porque Bruselas no nos deja” ya aburre. Lo utilizaba la ministra de Hacienda para no bajar el IVA y al final lo bajó. Y ahora, la vicepresidenta Ribera dice que no puede sacar la energía hidráulica ni la nuclear de la subasta diaria porque no lo permite la normativa europea. Y justo el país vecino, Francia, lo hizo en 2011 con la nuclear. No pasó nada, no la expulsaron de la Unión, no la sancionaron”, ha criticado.

El secretario general de FACUA ha señalado que “se puede hacer. Como también hay que tener empatía con los consumidores y proteger sus intereses”. “Esa empatía que, de forma disparatada, la vicepresidenta le pide a un oligopolio que se dedica a maximizar beneficios inflando tarifas y cometiendo fraudes”, ha añadido.

“No, quien tiene que tener esa empatía es quien gobierna a los ciudadanos, para los que tiene que desarrollar unas políticas que protejan sus intereses. Hace falta cumplir con lo que dice la directiva europea precisamente del sector eléctrico. Una directiva del 2019 que plantea que los Estados miembros pueden intervenir las tarifas eléctricas para proteger a los consumidores vulnerables”, ha insistido.

“De lo que se trata es que se defina quién es un consumidor vulnerable, cuáles son sus requisitos económicos para cumplir y para poder tener una tarifa social y que se haga ya, porque es un compromiso programático de este Gobierno de coalición del que parece que se ha olvidado el Partido Socialista, como durante tanto tiempo se ha olvidado de que tiene que servir a los ciudadanos y no a los intereses de grandes empresas”, ha criticado Sánchez.