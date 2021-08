–

Apenas hace unos 200 años que existe la Quimica Farmacéutica. RockefeIIer ELIMINÓ la medicina naturista y creo la farmacéutica, hizo desaparecer las antiguas boticas y herbolarios y metió en la cárcel a doctores naturopatas, homeópatas, quiroprácticos, etc.



La familia Rockefeller, además de lucrarse con la industria petrolera – realizando para ello un sin fin de atrocidades contra las personas y los ecosistemas – también preparó el escenario para que Big Pharma La Gran Farmaceutica destruyera las curas naturales en el proceso.

El clan Rockefeller socavó a la sociedad moderna de innumerables formas, pero lo que la mayoría no se da cuenta es de como ellos eliminaron las curas naturales. El nombre de la familia está directamente vinculado a la supresión de la medicina natural para fundar grandes compañías farmacéuticas y ganar mucho dinero.

La gente en estos días ve como “pseudociencia” o algo propio de “chamanes” todo aquello que hable de las propiedades curativas de las plantas o de cualquier otra práctica holística. Como todo lo demás, hay mucha política y dinero detrás de nuestro moderno sistema médico.

Todo comienza con John D. Rockefeller (1839 – 1937) que fue un magnate del petróleo, un ladrón, el primer multimillonario de los Estados Unidos y un monopolista. A comienzos del siglo XX, controlaba el 90% de todas las refinerías de petróleo en los EE. UU. a través de su compañía petrolera, Standard Oil, que luego se dividió para convertirse en Chevron, Exxon, Mobil, etc, todas bajo control del clan.

Al mismo tiempo, alrededor de 1900, los científicos descubrieron “productos petroquímicos” y la capacidad de crear todo tipo de productos químicos a partir del petróleo. Por ejemplo, el primer plástico, llamado baquelita, se fabricó a partir del petróleo en 1907.

Los científicos descubrieron varias vitaminas y supusieron que muchas drogas farmacéuticas podrían obtenerse del petróleo. Esta fue una maravillosa oportunidad – creada – para Rockefeller que vio la capacidad de monopolizar las industrias de petróleo, química y médica al mismo tiempo. Lo mejor de los productos petroquímicos era que todo podía patentarse y venderse con altos beneficios. Pero hubo un problema con el plan de Rockefeller para la industria médica: las medicinas naturales / herbales eran muy populares en Estados Unidos en ese momento. Casi la mitad de los médicos y universidades de medicina de los EE. UU estaban practicando la medicina holística, utilizando el conocimiento de los nativos de Europa y americanos. La mentira de Pasteur y Koch aun no había llegado tan lejos como ahora y más de la mitad de la comunidad médica internacional dudaba de su teoría microbiana del contagio, montaje que databa de finales del siglo XIX.



Rockefeller, el monopolista, tuvo que encontrar la manera de deshacerse de su mayor competencia. Así que usó la estrategia clásica de “solución-problema-reacción”. Es decir, crear un problema y asustar a la gente, y luego ofrecer una solución (planificada previamente). Fue a ver a su amigo Andrew Carnegie, otro plutócrata que hizo su dinero al monopolizar la industria del acero quien ideó un esquema. Desde la prestigiosa Fundación Carnegie, enviaron a un hombre llamado Abraham Flexner para que viajara por todo el país e informara a los estatus de los colegios médicos y hospitales de todo el país. Esto condujo al Informe Flexner, que dio origen a la medicina moderna tal como la conocemos. No hace falta decir que el informe hablaba de la necesidad de modernizar y centralizar las instituciones médicas. Sobre la base de este informe, más de la mitad de todas las universidades de medicina se cerraron pronto. La homeopatía y las medicinas naturales fueron burladas y demonizadas; Y muchos médicos incluso fueron encarcelados.

Para ayudar con la transición y cambiar las mentes de otros médicos y científicos, Rockefeller otorgó más de $ 100 millones a universidades y hospitales y fundó un grupo frontal filantrópico llamado “Junta General de Educación” (GEB). Este es el enfoque clásico de el palo y la zanahoria. En muy poco tiempo, todas las facultades de medicina se modernizaron y homogeneizaron. Todos los estudiantes estaban aprendiendo lo mismo, y la medicina consistía en usar medicamentos patentados.

Los científicos recibieron subvenciones enormes para estudiar cómo las plantas curaban las enfermedades, pero su objetivo era identificar primero qué sustancias químicas en la planta eran efectivas y luego recrear una sustancia química similar, pero no idéntica, en el laboratorio que pudiera ser patentada. Una pastilla para un enfermo se convirtió en el mantra de la medicina moderna.

Así que ahora, 100 años después, las universidades están produciendo médicos que no saben nada sobre los beneficios de la nutrición o las hierbas o cualquier práctica holística. Tenemos toda una sociedad que está esclavizada a las corporaciones por su bienestar.

Los Estados Unidos gastan el 15% de su PIB en atención médica, que en realidad debería llamarse “atención de enfermos”. No se enfoca en la cura, sino en los síntomas, creando así clientes recurrentes. En la farmacéutica industrial no existe cura para el cáncer, la diabetes, el autismo, el asma o incluso la gripe. ¿Para qué habría curas reales? Este es un sistema fundado por oligarcas y plutócratas, no por verdaderos médicos.

En cuanto al cáncer, oh sí, la Sociedad Americana del Cáncer fue fundada por Rockefeller en 1913.

Rockefeller, acto seguido, puso sus propias escuelas de medicina para ADOCTRINAR a la nueva generación de doctores y enseñarles a vender sus productos (químicos farmacéuticos, medicinas y vacunas) creados en sus laboratorios que curan una cosa pero dañan muchas otras.

Así pues, gracias al clan Rockefeller, Estados Unidos experimentó un desarrollo realmente vasto de la ciencia biomédica en las primeras décadas del siglo XX, que a su vez impactó a la comunidad de psiquiatría académica y cambió la forma en que se conceptualizaron los enfoques de investigación clínica y básica en psiquiatría. Este desarrollo se basó , gracias en gran medida a Flexner, en la reestructuración de las universidades de investigación en los EE. UU. y Canadá, siguiendo el influyente informe de este administrador y político científico capacitado por la Universidad Johns Hopkins, llamado Abraham Flexner (1866-1959). El informe de Flexner, escrito en comisión para la Fundación Carnegie para el Avance de la Enseñanza en Washington DC, también tuvo una gran influencia en la medicina complementaria y alternativa (CAM) y en psiquiatría durante todo el siglo XX.

Entre 1900 y 1930, los Estados Unidos de América y Canadá fueron testigos de una gran expansión de las actividades de investigación en el campo de la biomedicina (lo que más notablemente impactó en la psiquiatría académica, la investigación clínica en medicina interna y la integración de la patología de laboratorio), un proceso que se conectó fuertemente con la gran y duradera transformación de las universidades, colegios y hospitales modernos [ 1 ] impulsado por J.D. Rockefeller. Este desarrollo estuvo al mismo tiempo flanqueado por un influyente informe estratégico, que el administrador y político científico estadounidense Abraham Flexner (1866-1959) había escrito en 1909, posteriormente publicado por la Fundación Carnegie para el Avance de la Enseñanza en 1910 [ 2 ]. El mismo Flexner recibió capacitación en ciencias naturales en la preeminente Universidad Johns Hopkins en Baltimore, MD (EE. UU.), Donde recibió una educación de investigación al estilo alemán que se basó en el trabajo intensivo de laboratorio y la búsqueda activa de la experimentación científica. en ambos niveles de posgrado y pregrado. Desde su inicio, al fundar el decano William Henry Welsh (1850–1934), en 1884, la escuela de medicina, se había centrado en la enseñanza junto a la cama, observaciones clínicas concisas y estandarizadas y la introducción temprana de experimentos de laboratorio y trabajos de investigación. Esta forma de educación académica basada en la ciencia tuvo un efecto duradero en las opiniones de Flexner sobre el estado de la medicina moderna, que promovió sin cesar este nuevo paradigma científico de educación e investigación médica. Para él, los enfoques ilegítimos “no científicos” en el mercado médico (como las ofertas de psicólogos populares, naturópatas, homeópatas, quiroprácticos y osteópatas) competían activamente con el paradigma científico de investigación y educación representado en las principales universidades estadounidenses y canadienses en el tiempo [ 3 ]. Detrás de estos eventos se encuentra un excelente crecimiento en los fondos estatales para la investigación biomédica, nuevos hospitales psiquiátricos y asilos, junto con el aumento del apoyo de atención médica a través de planes basados ​​en la compañía y corporaciones estatales de seguros de bienestar que emergen en la “Era Progresista Americana” desde la década de 1890 [ 4 ]. Estas iniciativas también incluyeron apoyo monetario adicional para la investigación biomédica y la educación médica, y fueron posibles, como ya se ha reseñado, gracias a fundaciones filantrópicas como la Fundación Rockefeller y la Fundación Carnegie para el Avance de la Enseñanza en la ciudad de Nueva York. Las facultades de medicina y los departamentos psiquiátricos académicos estadounidenses, representados de manera más destacada en el Departamento Clínico de Psiquiatría, encabezado por el psiquiatra suizo Adolph Meyer (1866-1950), se beneficiaron enormemente del renovado y creciente apoyo financiero de fuentes externas después del final de la Primera Guerra Mundial. El número de publicaciones de investigación científica alcanzó un nivel sin precedentes y, por primera vez, se comparó favorablemente con antiguos países líderes, como Francia, Alemania y Gran Bretaña [ 5 , 6 ]. El informe de Flexner sobre “Educación médica en los Estados Unidos y Canadá” fue escrito en medio del floreciente contexto económico y social después del cambio de siglo, y ejerció un impacto significativo en el crecimiento de la biomedicina norteamericana, pero también tuvo un gran efecto nocivo en el desarrollo posterior de la medicina complementaria y alternativa (CAM) en psiquiatría durante el siglo XX. Mediado a través de las comisiones de la Fundación Carnegie para el Avance de la Enseñanza y su Oficina Carnegie Foundation Washington, DC, el Informe Flexner condujo posteriormente al cierre de la mayoría de las universidades y programas orientados a la CAM (por ejemplo, escuelas de medicina, universidades homeopáticas y algunos psiquiátricos) antes y después de la Primera Guerra Mundial [ 7 ]. Resumiendo el contexto en el que apareció el informe de Flexner, la medicina científica moderna, tal como surgió particularmente con los fisiólogos experimentales franceses en el siglo XIX, [ 8 ] había sido desafiada por una variedad de enfoques contemporáneos competitivos dentro del mercado médico (como naturopatía, homeopatía tradicional, quiropráctica, medicina osteopática y formas eclécticas de terapia) [ 9]. Y mientras se había entrenado en el paradigma científico de la Universidad Johns Hopkins, Flexner Flexner desarrolló una gran reserva contra la fiabilidad y el valor de otros enfoques “no conformistas” en medicina y psiquiatría que atacó peyorativamente como “charlatanismo” y “charlatanería”, queriendo eliminarlos del canon moderno de la medicina norteamericana [ 10 ]. Flexner se mantuvo firme en su esfuerzo y polémica contra todas las instalaciones de capacitación que ofrecían educación y trabajo de posgrado en los campos mencionados anteriormente y abogó por el cierre de casi el ochenta por ciento de todos los programas contemporáneos en homeopatía, naturopatía, terapia ecléctica, terapia física, osteopatía. y quiropráctica. Había enumerado estos programas en su informe bajo los títulos peyorativos de las “sectas médicas” y declaró que su objetivo era “antagonizarlos” abiertamente a través de la publicación de su informe, ya que no veía una forma jurídica firme de descartar estos enfoques no biomédicos en el Mercado médico y psiquiátrico estadounidense. Solo muy pocas instituciones (aproximadamente el veinte por ciento de las mencionadas en el Informe Flexner) pudieron cumplir posteriormente con las restricciones y prescripciones de Flexner, mientras que la mayoría tuvo que cerrar sus puertas para siempre, particularmente aquellas en las grandes áreas rurales del Medio Oeste estadounidense, que ya no cuentan con servicios médicos, y los estados del sur [ 11 ]. El período resultante del informe Flexner de 1910 a 1940

Las décadas posteriores a la publicación del Informe Flexner fueron testigos de una presión considerable sobre todas las formas no tradicionales de capacitación médica y de atención médica, que actualmente se asociarían con CAM, como “un grupo de diversos sistemas, prácticas y productos médicos y de atención médica que no son actualmente considerado parte de la medicina convencional ”[ 14 ]. En su informe, Flexner había hecho las siguientes afirmaciones sobre la nueva “estandarización” de la educación médica estadounidense: La medicina científica, por lo tanto, deja de lado todos los dogmas históricos. Se reduce a los detalles de inmediato. A nadie se le pregunta en nombre de quién viene, si el de [Samuel] Hahnemann [1755–1843], [Benjamin] Rush [1746–1813], o de algún profeta más reciente. Pero todos deben someterse a un riguroso interrogatorio. […] No hay necesidad, al igual que no hay justificación lógica, para invocar nombres o credos, para la segregación del cuerpo más amplio de la verdad establecida de cualquier conjunto particular de verdades o supuestas verdades como especialmente preciosas. […] La tendencia a construir un sistema a partir de algunos hechos parcialmente aprehendidos, la inferencia deductiva que completa el resto, no se ha limitado a la medicina, pero en ninguna parte ha tenido consecuencias más calamitosas […]. (El texto original se puede encontrar en: Flexner, 1910 [ 2 ]). Rechazando las formas históricas de conocimiento debido a su renombre tradicional y la autoridad de los educadores médicos, incluida la del aclamado “padre de la psiquiatría estadounidense” y, firmante de la Declaración de Independencia, Benjamin Rush, que trabajó en el primer hospital académico en Pensilvania y que escribió un libro de texto estadounidense pionero sobre enfermedades mentales, titulado Observaciones y consultas sobre las enfermedades de la mente (1812), fue una parte importante de las críticas generales de Flexner a los programas médicos contemporáneos. En particular, prescindió del uso continuo de sangrías, sanguijuelas y purgas, según lo recomendado por Rush, en las salas psiquiátricas estadounidenses a lo largo del siglo XIX y principios del siglo XX. Flexner desaprobó especialmente que tales tratamientos no se hayan probado experimentalmente ni se hayan evaluado estadísticamente. Siguiendo su razonamiento, estos tratamientos no se adhirieron al “estándar de oro” de la educación médica moderna en biomedicina, es decir, el modelo de investigación médica Johns Hopkins basado en el laboratorio y orientado a la cabecera. Criticó particularmente que muchos de los programas de enseñanza en las facultades de medicina tradicional y los hospitales psiquiátricos no tenían laboratorios fisiológicos experimentales, llamándolos instituciones “inmundas” y “antihigiénicas” [ 2 ].Su retórica, por supuesto, provocaría críticas públicas masivas en América del Norte, en ese momento, cuando se necesitaban más que menos instalaciones de atención médica y psiquiátrica y programas de capacitación, especialmente en los estados desatendidos del Medio Oeste y el Sur de los Estados Unidos y el Atlántico y la Pradera canadienses. Flexner integró un objetivo local con un objetivo político general para promover estrategias biomédicas y reduccionistas modernas en la educación médica y psiquiátrica. Lógicamente, ningún otro resultado es posible. La vitalidad menguante de las escuelas homeopáticas [médicas] es una demostración sorprendente de la incompatibilidad de la ciencia y el dogma. […] La ciencia, una vez abrazada, conquistará el todo. La homeopatía tiene dos opciones: una para retirarse al aislamiento en el que solo puede mantenerse cualquier principio peculiar; el otro para poner ese principio en el crisol. Históricamente, sin duda, jugó un papel importante en desacreditar la alopatía empírica. Pero los laboratorios de fisiología y farmacología ahora están haciendo ese trabajo con mucha más eficacia que la homeopatía; y al mismo tiempo realizan una tarea constructiva para la cual la homeopatía, como tal, no es adecuada. Entonces quedará claro por qué, cuando se describe un sistema de escuelas para la formación de médicos en líneas científicas, no se toman medidas específicas para la homeopatía. […] “Ha surgido una nueva escuela de profesionales [médicos]”, dice el Dr. [William] Osler, “a quien no le importa la homeopatía […]. (El texto original se puede encontrar en: Flexner, 1910 [ 2 ]) “. El proceso de introducción de escuelas de posgrado con fines de investigación científica, siguiendo el ejemplo de las universidades alemanas durante la segunda mitad del siglo XIX, también cambiaría las jerarquías en medicina, ya que las facultades basadas en la ciencia afirmaron que tenían una mejor comprensión. de fisiopatología, farmacología y opciones de tratamiento que cualquier otra institución. Esto incluso incluyó las principales facultades de medicina tradicional, como algunas de las escuelas homeopáticas más antiguas, que se habían establecido en estilos de educación médica anteriores al siglo XVIII y estaban centrados principalmente en el paciente, a menudo orientados humanísticamente y alineados con la medicina comunitaria y las perspectivas de salud mental [ 17 ]. El sistema de Flexner fue avanzando, ganando cada vez más terreno gracias a la financiación de los Rockefeller y los Carnegie, sobretodo a partir de la Segunda Guerra Mundial pero empezó a resentirse en la década de los 60 del siglo XX. Los profesores y estudiantes de la “generación de 1968”, en el nivel académico, habían introducido intereses muy diferentes (como la investigación, la enseñanza y los objetivos políticos) en la medicina basada en la universidad en las siguientes dos décadas, que a menudo se basaban en el “enfoque holístico tradicional”, como la medicina psicosomática, la pluralidad de métodos terapéuticos o la ampliación de la dimensión curativa a la prevención de enfermedades en escalas sociales más amplias [ 21]. A partir del 68 se presentó una crítica explícita de la concentración somática y orgánica del paradigma científico en medicina tal como se había originado en el siglo XIX (entre muchos estudiantes de medicina de la década de 1970, el lema contemporáneo por ejemplo era: ” Mi primer paciente en la escuela de medicina fue un cadáver “), lo que condujo a la creación de grupos de comunicación para el registro de la historia clínica y para la divulgación de malas noticias; círculos de homeopatía y grupos de discusión sobre medicina complementaria y alternativa [ 22 ]; círculos de debate político sobre el papel de la medicina en la comunidad global; grupos de psiquiatría psicosocial [ 23 ].Todos estos desarrollos compartieron una profunda crítica al reduccionismo científico en la medicina, que había ganado mucho terreno desde el advenimiento de la modernidad médica y también se hizo responsable de muchas digresiones y atrocidades de la investigación con pacientes humanos en medicina y atención médica en los siglos XIX y XIX. [ 24 , 25 ]. En l os EE. UU. l as diferencias en las opiniones filosóficas sobre el paradigma científico en la medicina, el reduccionismo médico, el lugar del paciente y las interpretaciones divergentes del holismo médico condujeron a intensas disputas entre médicos, psiquiatras y profesionales alternativos. Se produjo un momento de cambio con el surgimiento de la década de 1960, aumentando los usos de CAM y las discusiones generalizadas sobre la práctica y el papel de la medicina y la psiquiatría en las sociedades y culturas occidentales, como está intrigantemente representado en las críticas influyentes del filósofo austríaco, teólogo y científico social Ivan Illich (1926–2002). Por supuesto, estas críticas al paradigma científico en la medicina no fueron de ninguna manera una tendencia homogénea, sino que se desencadenaron a través de una mezcla heterogénea de movimientos, eventos y desarrollos sociales, médicos y psiquiátricos que impactaron los cambios hacia el uso auxiliar y mayor del Complementario. y Medicina alternativa y psiquiatría en lugares donde la medicina moderna tenía poco o nada que ofrecer (por ejemplo, manejo del dolor crónico, oncología y cuidados paliativos, terapia de trastornos psiquiátricos complejos con problemas de cumplimiento, etc.). El desarrollo de la medicina complementaria y alternativa y la psiquiatría después de la publicación del Informe de 1910 de Flexner a la American Carnegie Foundation fue múltiple y, en ciertos aspectos, también fue fructífero. Por un lado, el trabajo de Flexner condujo al cierre de colegios, hospitales y programas en los que estaban trabajando “charlatanes desmesurados” que habían sido “una desgracia para el Estado”, como escribió el autor del informe. La represión política y disciplinaria sobre formas alternativas y no convencionales de investigación y educación en medicina y psiquiatría, por otro lado, no llegó a la población en general, ni sus creencias sobre la relación médico-paciente y otras formas de curación y apoyo médico. En gran parte debido a tales desarrollos externos, los planes para formas integrales de práctica médica que incorporaron selectivamente elementos de CAM evolucionaron en planes de tratamiento integrales junto con métodos de diagnóstico y atención de salud sólidamente ortodoxos. Gracias al informe Flexner la medicina se industrializó aun más y del lobbie petrolero surgió el lobbie farmacéutico, que censuró la verdad sobre la causa de las enfermedades en beneficio propio, haciendo de la salud un negocio en beneficio del cual se paga a los médicos por cumplir los mandatos de la industria farmacéutica. Solamente los laboratorios farmacéuticos presentes en España – ni que decir en EE.UU – dedicaron en 2018 cerca de 600 millones de euros a su relación con el sector médico. La mayor parte de esta cifra -259 millones de euros- la invirtieron los laboratorios en contratos con organizaciones y profesionales sanitarios para desarrollar proyectos de investigación. La siguiente partida con más ayudas es la que reciben los médicos de la industria farmacéutica para cubrir los gastos por acudir a congresos científicos -118 millones-. Las prestaciones por servicios profesionales fueron de 84 millones de euros, y las donaciones, que sólo pueden ir destinadas a organizaciones sanitarias, ascendieron a 37,5 millones. Las cifras de esta colaboración anual las publica desde 2016 la propia patronal de la industria -Farmaindustria– que decidió de esta manera transparentar todas las transferencias para despejar la sombra de duda sobre estas relaciones. La iniciativa -que ya se realizaba en EEUU- fue adoptada por todas las patronales de laboratorios farmacéuticos en Europa, pero ha sido en España donde la luz y taquígrafos sobre estos pagos ha llegado más lejos. Y es que desde el pasado año todas estas colaboraciones entre laboratorios y médicos se han publicado de forma individualizada, con el nombre y apellido de cada profesional médico. España fue el primer país europeo en hacerlo. Obviamente, lejos de querer mostrar cualquier atisbo de soborno o corrupción médica, la intención con la que s eofrecen estos datos es la de hacer ver que los médicos tienen el apoyo de los grandes laboratorios y cuentan con fondos para la formación, todo, cómo no, por el bien de la salud de los pacientes. Se hace pasar así un burdo negocio como algo bueno para la población, quizás con el cerebro un tanto adormecido con tanta pastilla cuando a poca gente le preocupan tales relaciones entre el gran capital y la salud: “La relación entre la industria farmacéutica y las organizaciones y profesionales sanitarios es clave para la investigación de medicamentos y su uso adecuado. Esta colaboración contribuye además a la actualización de conocimientos sobre fármacos por parte de los profesionales; permite a la industria incorporar la experiencia clínica de los sanitarios a los procesos de I+D, y asegura al sistema sanitario que sus profesionales están a la vanguardia del conocimiento”, aseguran desde la patronal Farmaindustria. Además de la publicación de la cuantía total que realiza Farmaindustria, todos las laboratorios farmacéuticos asociados a la patronal -más de 190 compañías- han publicado en sus webs la relación completa de sus colaboraciones con los médicos en el año 2018, con el nombre y apellido de cada destinatario. Si un médico no acepta este modelo de transparencia, no puede colaborar con la industria farmacéutica. Los laboratorios recuerdan que sólo la inscripción media a un congreso científico de ámbito nacional es de 600-700 euros, cantidad que puede verse incrementada de forma importante, llegando incluso a rondar los 1.000 euros, si la reunión es de carácter internacional. Las ayudas de los laboratorios al sector médico crece cada año, al menos desde el año 2015 en que se publican los datos. Así, la cuantía total alcanzada en 2018 -597 millones- superó en casi un 5% a lo desembolsado en 2017, cuando esta cifra fue de 564 millones. En 2016, la cifra desembolsada fue de 501 millones de euros, algo por encima de los 496 millones de 2014. Así, en estos últimos cuatro años, de los datos de 2015 a los de 2018, las ayudas han subido un 20%. En tiempos pandémicos las cifras crecen exponencialmente, la lucha contra la covid-19, ya se sabe, pero los datos no se están dando a conocer, así como tampoco los contratos con las farmacéuticas, que pese a que se van filtrando, son todavía secretos. Una muestra de este gran entendimiento entre big farma y profesionales de la medicina industrial es el caso, paradigmático y no aislado, de Federico Martinón, coordinador del centro de la OMS en seguridad vacunal y jefe de pediatría del Hospital Universitario de Santiago de Compostela, que ha vuelto a poner en evidencia las promiscuas relaciones entre las farmacéuticas y las autoridades sanitarias. Martinón es pediatra, partidario de la vacunación obligatoria y es un intenso promotor a través de su cuenta de Twitter de la inoculación de las vacunas COVID en menores, destacando la fiabilidad de la vacuna de Janssen en la red social. No es casualidad. El pasado mes de junio, la farmacéutica Janssen le hizo entrega de sus premios «Afectivo Efectivo» por «su entrega personal, su enorme empatía con los más pequeños y su exitosa trayectoria profesional internacional». En la web de este premio no se cuantifica las cantidades que suponen la entrega de este premio, ya sea en dinero o en especie, pero esta circunstancia le ha valido a Martinón para ser la persona de referencia de varias televisiones. Su presencia como miembro del Comité Asesor de Vacunas de la OMS es sin duda llamativo. Una publicación de Eldiario.es del año 2019 reveló que Martinón, junto a su compañera María Garcés, cobraron individualmente casi 100.000 y 36.000 euros cada uno de las compañías Pfizer y GlaxoSmithKline (GSK), entre los años 2017 y 2018. Y lo siguen haciendo, porque el sistema sanitario está corrompido hasta la médula y las «puertas giratorias» están a la orden del día. De hecho solo con ver que entre los mayores financiadores de la OMS están la Fundación Gates, la ya más que conocida Fundación Rockefeller y Coca-Cola (cuyos productos, por todos es sabido, velan por la salud de los consumidores) da una idea de cómo funciona el tinglado. Cómo no va a propagarse a los cuatro vientos, a través de unos medios de comunicación que siguen en manos de los grandes capitalistas como los Carnegie, los Morgan, los Astor, los Rockefeller, los Rotschild,… a través de sus grandes fondos de inversión (BlackRock, Vanguard Group, Morgan Stanley, JP Morgan, AXA,…), que las vacunas y los medicamentos son seguros y eficaces, si tal aseveración viene de una medicina, la industrial, basada en la mentira de Koch y Pasteur y colmada de dinero por el gran capital. Lo que no suele decir el big farma ni sus médicos industriales subvencionados es de qué están hechas las vacunas: ADN DE CÉLULAS DIPLOIDES DE ABORTOS HUMANOS: Causa autismo y cancer SULFATO DE AMONIO: Contiene fertilizante y causa problemas en las vias respiratorias y la piel URANIO: Causa problemas de riñón MERCURIO (Thimerosal): Causa daños neurológicos ALUMINIO: Causa problemas neuropsicológicos FORMALDEHÍDO: Causa cancer e infertilidad. HIDRÓXIDO DE ALUMINIO: Causa alergias y daños gastrointestinales HIDROXIDO 2 FENIXIERANOL: Causa alergias, severos daños neurológicos y es un depressor del sistema nervioso central CELULAS DIPOLOIDES HUMANAS DE EMBRIONES ABORTADOS: Causan cancer y autismo POLISORBATO 80: Causa problemas cerebrales, obesidad y problemas cardiovasculares PROTEINAS RESIDUALES: Causa alergias LINEA CONTINUA DE RIÑON DE MONO: Causa cancer FOSFATO DE ALUMINIO: Causa Inflamación cerebral, Alzheimer, fibrosis pulmonar, Daño al sistema nervioso central, Demencia, Pérdida de la memoria, Temblores severos PROTEINA DE SOJA TRANGENICA: Causa alergias CLORURO: Causa problemas renales FOSFATO DE POTASIO: Causa daños renales SORBITOL: Causa daños gastrointestinales, gastritis, colitis, hernia, etc… ALBUMINA HUMANA: Causa problemas autoinmunes de Insulina (diabetes) SUERO BOVINO: Causa alergias GELATINA HODROLIZADA: Causa alergias ANTIBIOTICOS : Causan anaphylaxis, problemas gastrointestinales, obesidad, mala absorción o intolerancia alimentaria, pérdida de apetito, estreñimiento, gases, gastritis, dificultad respiratoria, mayor riesgo de sufrir resfriados o gripe, trastornos en la piel, dolores de cabeza o jaquecas, sensibilidad a la luz solar, etc… EMBRION DE POLLO: Causa alergias y dermatitis LEVADURA: Causa alergias BIFOAFATO DE POTASIO: Causa insuficiencia renal (daños permanentes en los riñones y daño fetal durante el embarazo) SUCAROSA: Causa neuroinflamacion, cancer de pancreas, hígado graso, gota, hipertensión arterial, etc… GLUTAMATO MONOSODICO : Tóxico neuronal que causa migrañas, epilepsia y depresión SUERO BOVINO: Causa desorden degenerativo cerebral MF59 (Squalene): Causa inflamación, artritis, etc… ORGANOSILICON: Causa encefalomielitis, fatiga crónica, desordenes posturales, perdida psicomotriz, etc… SODIUM BORATE (BORAX): Causa defectos genéticos e Infertilidad LATEX: Causa alergias, severos problemas respiratorios y dermatitis LINEA CONTINUA DE ANIMALES (canino, puerco ,conejos, vacas): Causa convulsiones, cáncer ,esclerosis múltiple, diabetes, lupus y la muerte. Y por supuesto, en el caso de las vacunas de covid-19, los nanometales pesados magnetizados FERRITINA, ÓXIDO DE GRAFENO, las sustancias lipídicas sintéticas tóxicas SM-102 (que permiten a los nanometales permear la barrera hematoencefálica y entrar en el cerebro), la proteína sintética de espiga s (donde va albergado el SM 102 y los nanometales) y la tecnología CRISPR, que permite modificar el ADN. En fin, sigámos creyendo a los “médicos”.

Notas

