–

De parte de Grup Antimilitarista Tortuga June 16, 2022 186 puntos de vista

Josune Garc铆a



KEM-MOC Bilbao

La determinaci贸n y voluntad de la desobediencia civil es una potente herramienta para cambiar la realidad que nos rodea. En estos revueltos tiempos donde el militarismo lo impregna todo, no colaborar con los planteamientos militaristas que se nos imponen, es un modo de transformar y construir una realidad alternativa y diferente.

Diversos colectivos de Euskadi llevan m谩s de un lustro trabajando en conjunto impulsando la campa帽a #EragozpenFiskala (Objeci贸n Fiscal de Euskadi), mediante la apertura de oficinas para facilitar la realizaci贸n de Objeci贸n Fiscal al Gasto Militar (OFGM) en Donostia, Gasteiz y Bilbao y de este modo invitar a la sociedad a participar, de manera activa, en el cambio que proponen.

Por medio de esta herramienta de desobediencia civil, se busca presionar al Estado de forma colectiva y organizada oponi茅ndonos al gasto militar y desviando parte de los impuestos que este destina al militarismo, a la hora de realizar la declaraci贸n de IRPF. Para ello, la cantidad desviada se dirige a proyectos alternativos que busquen defender los derechos de las personas, la preservaci贸n del medio ambiente y, en general, una sociedad m谩s justa. No pretende ser un fraude fiscal, y hoy en d铆a no es ilegal. Los diferentes grupos que trabajan en la campa帽a la configuran como una v铆a complementaria a la lucha antimilitarista, ecologista, feminista etc.

La realidad de esta pr谩ctica de desobediencia civil durante los 煤ltimos 30 a帽os es que, en su mayor铆a, solo se llegaba a un p煤blico de entorno militante. Mediante la apertura de oficinas para realizar la objeci贸n y el acompa帽amiento en el proceso, as铆 como por la difusi贸n realizada se ha conseguido aumentar considerablemente el n煤mero de objeciones anuales.

Tras el 茅xito de este relanzamiento (durante el primer a帽o de la oficina se lograron realizar 130 objeciones), sus responsables decidieron no solo mantenerla sino proponer a colectivos y movimientos afines la creaci贸n de una plataforma, para as铆 poder aumentar la difusi贸n y la incidencia social de la OFGM, y a la que hoy en d铆a, se siguen sumando colectivos en las tres provincias de Euskadi, actualmente, un total de 22. Se logr贸 abrir nuevas oficinas en las dos provincias vascas restantes y los resultados fueron may煤sculos haciendo crecer el n煤mero de objeciones considerablemente.

Un factor en el 茅xito de la campa帽a es que algunos grupos se decidan tambi茅n a impulsar la campa帽a coordinadamente, m谩s all谩 del estrictamente discursivo, para posibilitar la financiaci贸n de colectivos que trabajan por una sociedad m谩s justa e igualitaria con el dinero desviado. Otra estrategia impulsada desde la plataforma y que ha sido valorada positivamente, ha sido la de crear talleres en la que grupos de personas que acuden a帽o tras a帽o a la oficina realicen su propia declaraci贸n con OFGM, acompa帽adas por varias confeccionadoras. Estos espacios, fomentan la autogesti贸n de las objetoras para que en un futuro la realicen ellas mismas o colectivamente. Esto, adem谩s de suponer una nueva posibilidad de difusi贸n, libera a la plataforma tanto de tiempo como de trabajo, para que nuevas personas se sumen a desobedecer, se puedan dedicar los esfuerzos a seguir buscando nuevas formas y espacios de crecimiento para la campa帽a.

Las oficinas de #ObjecionFiscal cuentan ya con un equipo coordinado de una docena de confeccionadoras que durante los meses de la campa帽a de IRPF atienden a todas las personas que quieren desobedecer al militarismo y otras injusticias.

En el resto del estado contin煤a tambi茅n la campa帽a, como en los 煤ltimos treinta a帽os. Para m谩s informaci贸n pod茅is consultar aqu铆.

Taller de OFGM Taller colectivo de Objeci贸n Fiscal en el local del KEM-MOC Kem-Moc

El Salto