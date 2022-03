Una protesta contra Marktel. CGT

Un despido antes las elecciones sindicales en la empresa. Un patr贸n que infunde temor a la plantilla que desee organizarse. Subcontratas como correa de transmisi贸n del capitalismo m谩s depredador. Indefensi贸n laboral continua. Todos y cada uno de los miembros de la reci茅n nacida Plataforma de Represaliadxos Sindicales aseguran conocer bien estas pr谩cticas. En torno a esta organizaci贸n se aglutinan personas con diferentes siglas detr谩s pero unidas por un denominador com煤n: los despidieron por exigir sus derechos en su centro de trabajo.

脕lex Le贸n solo es un nombre propio como el de tantos que conforman la plataforma. Su historia, tambi茅n la de sus compa帽eros y compa帽eras, ilustra qui茅nes son y lo que han venido a hacer: 芦En mi empresa, el a帽o pasado dos chicas preguntaron sobre el paro de dos horas por la huelga del 8 de marzo y al mes siguiente las despidieron. Espa帽a tiene que saber que aqu铆 se reprime al trabajador organizado禄. Le贸n, de la CGT, es secretario general de la secci贸n sindical de Marktel.

La compa帽铆a, que se dedica al telemarketing, tiene unos 1.600 trabajadores en su centro de operaciones en Madrid. 芦Despu茅s de pensar una estrategia, creamos la secci贸n sindical sabiendo lo que pod铆a ocurrir. Pusimos muchas denuncias por incumplimiento del convenio, como horas de trabajo que no nos pagan, y tambi茅n acudimos a Inspecci贸n de Trabajo. En diciembre de 2021 me echaron, y eso que mi nombre consta en el env铆o de la constituci贸n de la secci贸n como secretario general禄, narra este canario de 32 a帽os afincado en la capital. Seg煤n denuncia, le despidieron porque la empresa a la que en 煤ltima instancia prestaba sus servicios, CaixaBank, supuestamente los presion贸. Es decir, que 芦externalizaron el despido禄, tal y como 茅l lo denomina.

El pasado sindical de la empresa tampoco propicia que un trabajador pueda defender sus derechos sin miedo al despido. Seg煤n dice Le贸n, en 2011 la empresa despidi贸 a 15 de los 21 delegados sindicales. En la actualidad son cuatro los representantes sindicales en el centro de trabajo, que tal y como denuncia el ahora despedido, 芦no dan ning煤n tipo de informaci贸n a la plantilla y contin煤an con la opacidad generalizada de la empresa禄. Hasta cuatro decenas de trabajadores conforman las filas de CGT en la corporaci贸n. Le贸n asegura que no lo tienen nada f谩cil: 芦Cuando saben que est谩s afiliado, la empresa intenta reprimirte cambiando tus condiciones laborales, lo que produce mucha incomodidad y no deja de ser una forma de acoso禄.

Motivos del despido sin justificar

Los despidos se suceden en Marktel, compa帽铆a que, al estar el caso judicializado, prefiere 鈥渆sperar al resultado del procedimiento judicial correspondiente para emitir una opini贸n al respecto鈥. Con contratos generalizados por obra y servicio a todos aquellos que lleven menos de tres a帽os en la entidad, las salidas forzosas, seg煤n Le贸n, son constantes. 芦Alegan bajo rendimiento, pero no lo prueban en ning煤n momento. Saben que si se denuncia, lo que el trabajador conseguir谩 ser谩 un despido improcedente, pero en ese lapso de tiempo en el que se llevan a cabo los tr谩mites judiciales, la empresa intenta negociar pagando menos de lo que finalmente podr铆a salir en la sentencia pero asegurando que lo abonar谩 en el momento, por lo que en ocasiones llegan a un acuerdo禄, narra el cegetista.

Sara ni siquiera quiere dar sus apellidos. A sus 33 a帽os, trabajaba desde 2018 en un tanatorio de Huelva como recepcionista. Servisa es otra de las empresas que ilustran esta historia. De baja por ansiedad, la trabajadora interpuso una demanda declarativa de derecho exigiendo que la empresa le dejara vestir igual que sus compa帽eros varones, es decir, sin la obligaci贸n de portar falda y tacones. Cansada de que la compa帽铆a no atendiera sus reclamaciones, en la demanda tambi茅n solicit贸 el calendario laboral y una reclamaci贸n econ贸mica, ya que no les abonaban el plus de nocturnidad. Sara, igual que Le贸n en su empresa, sab铆a lo que pod铆a ocurrir: 芦Me incorpor茅 a mi trabajo el 1 de febrero de 2021, y ese mismo d铆a envi茅 un burofax a la empresa declarando un preaviso de elecciones sindicales. Ellos ya ten铆an mis datos como candidata禄, explica la ahora despedida.

Paralizar la actividad sindical a toda costa

Exactamente 25 d铆as despu茅s, Sara se qued贸 sin trabajo. Tan solo quedaban cinco d铆as para la celebraci贸n de las elecciones: 芦Est谩 claro que quer铆an que no me presentara, ni que saliera elegida. Yo era la 煤nica candidata禄, apostilla. Al final, fue UGT quien se hizo con la representaci贸n de los trabajadores. La batalla judicial tan solo hab铆a comenzado: 芦Ahora luchamos por el despido nulo por garant铆a de indemnidad [derecho del trabajador a no sufrir represalias sindicales] y hemos impugnado las elecciones judicialmente禄, explicita la antigua recepcionista de Servisa, que asegura que tuvo que llamar a la Polic铆a local el d铆a de los comicios para poder impugnarlos, pues desde la empresa no le dejaban acceder al interior de las instalaciones.

芦Despu茅s de mi despido, Servisa envi贸 dos burofaxes al sindicato diciendo que yo no pod铆a ejercer mi actividad sindical porque no soy una secci贸n legalmente constituida禄, relata esta mujer. Es ella misma quien concreta que 芦la jurisprudencia recoge que hasta que ese despido no sea declarado procedente o nulo, la actividad sindical no debe paralizarse禄. As铆 lleg贸 la tercera demanda que interpuso por vulneraci贸n de derechos fundamentales, entre los que est谩 la libertad de sindicaci贸n.

Algo m谩s de 30 trabajadores desempe帽an sus funciones para Servisa en Huelva. A nivel nacional, la entidad puede tener a m谩s de tres millares en sus filas, calcula Sara. 芦Un compa帽ero al que vieron hablando conmigo le suspendieron de empleo y sueldo, y otros que se han negado a hacer las horas extras que no les pagaban tambi茅n han sido sancionados. Est谩n con el l谩tigo禄, denuncia Sara. Por el momento, las denuncias interpuestas ante la Inspecci贸n de Trabajo le dan la raz贸n a la trabajadora, tal y como ella misma afirma.

Pero la historia no termina ah铆: 芦Yo sal铆 en muchos medios contando mi experiencia. Sal铆a anonimizada, solo con mi nombre de pila. La empresa, como represalia, mand贸 burofaxes a los medios de comunicaci贸n exponiendo todos los datos personales禄, relata la afectada. De nuevo, otra denuncia hacia Servisa por cesi贸n indebida de datos. Ahora, Sara espera la resoluci贸n de la Agencia Espa帽ola de Protecci贸n de Datos para iniciar la v铆a civil. Afirma que este combate que est谩 librando le provoca cierta ansiedad, pero confiesa que su 煤nica meta es recuperar su puesto de trabajo. 芦Yo voy a ir hasta el final禄, expresa esta afiliada a CGT.

Servisa, por su parte, afirma que 鈥渢odas las trabajadoras pueden optar por falda o pantal贸n as铆 como zapato de tac贸n o plano鈥. Pese a que desde la empresa en ning煤n momento aclara los motivos del despido disciplinario, s铆 a帽aden que este 鈥渢ampoco guarda ninguna relaci贸n ni con la demanda declarativa de derechos interpuesta ni con la convocatoria de elecciones sindicales鈥.

El imperio de las subcontratas

Miquel Dom铆nguez tambi茅n conforma la Plataforma de Represaliadxs Sindicales. 脡l procede de Comisiones Obreras y trabajaba realizando repartos por parte de una subcontrata de Amazon en Barcelona. Se muestra claro: 芦Esta multinacional subcontrata de forma ilegal a las empresas, y no lo digo yo, sino Inspecci贸n de Trabajo. As铆 consiguen dividir a la plantilla, que las dem谩s empresas compitan entre s铆 y suban y bajen rutas, lo que implica potenciar el trabajo temporal y mayores dificultades para que los operarios nos sindiquemos. En 煤ltima instancia, si a Amazon le incomoda alguna organizaci贸n sindical en la subcontrata, les rescinde el contrato y se acab贸 el problema禄.

Adem谩s de la Plataforma, Dom铆nguez forma parte de la Asociaci贸n de Drivers Amazon Espa帽a (ADAE). Asturias, Cantabria, Valladolid y Catalunya son algunas de las zonas en las que ya tienen implantaci贸n, y desde las que luchan 芦para hacer frente a la cesi贸n ilegal de trabajadores y abusos que perpetra Amazon禄, dice este repartidor. Y as铆 resume la forma de actuar por parte de las empresas subcontratadas por la multinacional ante el m铆nimo atisbo de organizaci贸n laboral: 芦Cuando intentamos realizar una asamblea o convocar elecciones al comit茅, lo primero que hacen es despedir a toda la candidatura. Despu茅s llega la reducci贸n de rutas, despidos de la plantilla y, en algunos casos, difamaciones y amenazas禄.

Esto 煤ltimo lo vivi贸 茅l mismo en primera persona, una situaci贸n que termin贸 agrav谩ndose por el ERE que acometi贸 Varzea Logistic. 芦Montamos una candidatura clandestina para evitar las represalias. Salimos a la luz al convocar elecciones sindicales, es decir, que ya est谩bamos protegidos legalmente. Aun as铆, al d铆a siguiente despidieron a todos los candidatos bajo el pretexto de que hab铆an bajado las rutas y se trataba de un despido objetivo禄. Pasados cuatro d铆as, fueron readmitidos, pero ya hab铆an trasladado un mensaje: 芦El de que cualquiera que se juntara con nosotros ser铆a se帽alado禄. Algo de lo que se dieron cuenta con el tiempo. A partir de entonces, empezaron 芦las amenazas y las difamaciones禄. 芦Incluso un alto cargo de la empresa envi贸 por el grupo de WhatsApp un v铆deo de neonazis en el que deseaban la muerte a los rojos禄, sostiene Dom铆nguez. Tras escribir al correo electr贸nico facilitado en sus datos fiscales, desde La Marea no hemos logrado una respuesta por parte de Varzea Logistic.

Cerrar la empresa antes que pagar seg煤n convenio

Con todo, decidieron seguir con la candidatura. Las presiones de la empresa de reparto consiguieron que uno de ellos se cayera de la lista. 芦La mesa, formada por compa帽eros proempresa, no nos dej贸 presentarnos, aunque manten铆amos a m谩s del 60% de los candidatos. Lo recurrimos y un juez nos dio la raz贸n. Al final conseguimos sacar dos delegados de los cinco posibles禄, cuenta este barcelon茅s. Poco despu茅s, los 35 operarios de la plantilla se enfrentaron a un ERE que la empresa justific贸 al afirmar que ten铆a p茅rdidas. Dom铆nguez lo aclara: 芦A nosotros nos presentaron unos beneficios en abril de 2021 de 70.000 euros y en mayo de 50.000. Las cuentas que expusieron en el ERE ni siquiera estaban auditadas, pero con el visto bueno de Amazon cerraron la empresa禄.

Este repartidor subraya como una de las irregularidades el hecho de que a 芦todas las subcontratas de Amazon se les aplica el convenio de mensajer铆a, cuando en realidad deber铆a ser el de transporte, lo que implicar铆a una subida media del salario al mes de 600 euros禄. 芦Entiendo que el empresario que se quedaba con ese dinero de cada trabajador al mes prefiri贸 cerrar antes que mejorar las condiciones de la plantilla禄, conjetura. Las elecciones sindicales se celebraron el 6 de mayo y la empresa cerr贸 el 28 de agosto. Ahora, el ERE se debate en los tribunales. 芦Pedimos que se declare nulo y que Amazon nos incorpore directamente a su plantilla por la cesi贸n ilegal que realiza禄, completa Dom铆nguez.

La Plataforma de Represaliadxs Sindicales aglutina este tipo de casos, en los que la mara帽a judicial, en ocasiones, no deja ver el trasfondo del asunto. Plantillas organizadas para defender y mejorar sus condiciones laborales terminan sufriendo acoso y, en 煤ltimo t茅rmino, el despido. 芦Son casos continuos en diferentes partes del Estado, pero en luchas deslocalizadas禄, agrega 脕lex Le贸n, quien tambi茅n tiene palabras para la modificaci贸n de la ley laboral: 芦Aunque se haya aprobado, la reforma mantiene estos mecanismos en los que las patronales quieren volver al siglo XIX, echando a los trabajadores a la calle si tratan de organizarse en un sindicato. Y cada vez lo vemos m谩s禄.