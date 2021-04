–

Los docentes denuncian persecuci贸n contra la organizaci贸n gremial. Los despedidos impulsaron el paro docente del mi茅rcoles 14 de abril reclamando la vuelta a las clases virtuales. Por Leo Rodr铆guez para ANRed.

La ORT es una de las escuelas privadas m谩s grandes del pa铆s, con m谩s de 11.000 estudiantes y m谩s de 1.000 docentes. En sus principios afirma como 鈥渕isi贸n fundacional, educar para la vida y favorecer la formaci贸n de ciudadanos l煤cidos, solidarios鈥.

Aquellos principios no parecen cuadrar con la persecuci贸n sistem谩tica de quienes trabajan all铆. Sin embargo, las autoridades no dieron mayores explicaciones cuando hicieron despidos masivos en diciembre de 2019 ni tampoco en este caso, a煤n en el grave contexto de la feroz alza de la segunda ola de la pandemia, con epicentro en CABA, sin docentes vacunados en el nivel secundario y con la vigencia del decreto presidencial que proh铆be los despidos.

Las docentes despedidas, Mariana Sampa铆帽o y Violeta Sznaider trabajan en la instituci贸n desde hace m谩s de 10 a帽os. Violeta tiene estudiantes de Historia, Formaci贸n 脡tica y Ciudadana de 3潞 y 4潞 a帽o. Mariana, adem谩s de dar las mismas materias y Geograf铆a de 2潞 a 4潞, acompa帽a a los estudiantes que participan en las Olimp铆adas de Historia.

Los docentes de la escuela y los testimonios de sus estudiantes en redes sociales dan muestra de que 鈥済arantizaron procesos de ense帽anza y aprendizaje de calidad a distancia durante el a帽o pasado, presencialmente durante el 2021 y de manera h铆brida cuando fue necesario, a veces duplicando o triplicando la carga de trabajo que ello implicaba鈥.

鈥淓l viernes cuando fui a dar clase me frenaron en la puerta y me comunicaron que estaba despedida por una decisi贸n institucional, sin una causa aparente. Desde el mes de febrero vengo dando clases presenciales en el medio de todo el contexto dif铆cil que estamos viviendo. El mi茅rcoles fue el 煤nico d铆a que no me present茅 porque me adher铆 al paro, entendiendo que la situaci贸n actual es extrema鈥, explica Mariana.

鈥淵o me enter茅 de mi despido porque tengo las cuentas de la escuela bloqueadas desde el jueves, como le pas贸 a Mariana. Nadie de la escuela se comunic贸 conmigo, pero le dijeron a los otros docentes que yo estaba despedida. Es una situaci贸n muy angustiante y de mucha incertidumbre. La situaci贸n general es alarmante, y frente a un reclamo leg铆timo y constitucional, reaccionan con un despido discriminatorio e ilegal.鈥 coment贸 Violeta, una de las docentes despedidas.

鈥淰enimos dando clases presenciales desde el comienzo del a帽o, organizando con la direcci贸n la presencialidad m谩s cuidada posible. En un contexto de alto riesgo como este, con una alt铆sima cantidad de casos, nos parece importante preservar la salud de toda la comunidad y por unos d铆as pasar a la virtualidad. En nuestra escuela se ha podido garantizar con 茅xito la continuidad pedag贸gica de manera remota. Es importante tener en cuenta tambi茅n que ning煤n docente de la secundaria ha sido vacunado al momento.

Este fue nuestro reclamo, se puede estar de acuerdo o no, pero haber efectuado dos despidos por hacerlo resulta grav铆simo.鈥, dijo Sacha Unamuno, otro delegado de la escuela.

El hecho sorprendi贸, adem谩s, por la ilegalidad de la medida. Desde que el 19 de mayo de 2020 se estableci贸 por Decreto de Necesidad y Urgencia que no se podr铆an efectivizar

despidos, la medida se prorrog贸 y se mantiene vigente. Seg煤n uno de los delegados docentes 鈥渓a Escuela opt贸 por desconocer tanto la ley actual como el derecho constitucional a la huelga en una acci贸n que es antidemocr谩tica, persecutoria y que busca disciplinar a la docencia que se organiza y expresa鈥.

Queda por ver c贸mo reaccionan las familias. Algunas de ellas se estar铆an organizando para exigir que se mantenga la presencialidad en la ORT, m谩s all谩 de las directivas presidenciales para el AMBA y del peligro para la salud p煤blica y de esas mismas familias. Un sector que coincide con no apoyar que los docentes del colegio se organicen.

Justamente este movimiento familiar hace notar los cambios ocurridos en todas estas d茅cadas. Los or铆genes internacionales como 芦Sociedad para la promoci贸n de oficios y trabajo agr铆cola para los jud铆os鈥 en la castigada Europa oriental de comienzos del siglo XX, tuvieron cierta continuidad en el caso de argentina, donde se expandi贸 de la agr铆cola Entre R铆os a la industrial Buenos Aires, especializ谩ndose en la educaci贸n t茅cnica, ampliada en estos a帽os a la inform谩tica y la orientaci贸n human铆stica, as铆 como en lo religioso se contin煤a con las ense帽anzas b铆blicas desde un punto de vista m谩s cultural y menos excluyente. Pero estos cambios abiertos a la diversidad y el pluralismo, se ven confrontados con cambios ideol贸gicos y de extracci贸n socioecon贸mica volcados a la reconfiguraci贸n de la clase dominante argentina de estas nuevas 茅pocas.