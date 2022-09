Foto: Entrada al Parque Warner en San Mart铆n De la Vega, Madrid. (Jeremy Thompson)

Comentarios, acercamientos, alguna frase m谩s que casposa. Dos trabajadoras, que prefieren no decir su nombre ante posibles represalias, comenzaron a trabajar en junio en el Parque Warner, en Madrid, y denunciaron en su empresa haber sufrido acoso sexual por parte de uno de los trabajadores de la empresa principal pr谩cticamente desde la primera hora de trabajo en el parque. Un mes despu茅s de haber denunciado los hechos ambas trabajadoras han sido despedidas.

Mar铆a y F谩tima (nombres ficticios) llegaron al parque Warner como trabajadoras de una empresa subcontratada, Aunar Group 2009, para ocupar puestos de supervisoras de socorristas. Una de ellas afirma a El Salto que comunic贸 a la empresa que, a la media hora de llegar a su puesto el primer d铆a de trabajo, el 21 de junio, un trabajador directo de Parques Reunidos, la empresa que gestiona el Parque Warner, ya comenz贸 con el acoso. 鈥淓st谩bamos haciendo un rescate en la piscina y se me acerc贸 demasiado y me pregunt贸 si me pod铆a dar un besito, sin conocerme de nada, me hab铆a conocido media hora antes鈥. Era el primer d铆a de trabajo y Mar铆a y F谩tima estaban haciendo una formaci贸n en la que participaba este trabajador de la empresa due帽a del parque.

Fue una declaraci贸n de intenciones. Las dos trabajadoras explican que en el siguiente mes de trabajo la actitud continu贸. 鈥淗ubo acercamientos o comentarios inapropiados鈥, sostienen. Y como muestra detallan uno de ellos: 鈥淐uando nos estaba explicando c贸mo poner un collar铆n nos dijo 鈥溌縬u茅 es lo que os meten primero? La puntita鈥, y que as铆 nos 铆bamos a quedar con la copla de c贸mo se pon铆a un collar铆n鈥, explica una de las trabajadoras, que se帽ala que comunicaron a la empresa lo sucedido.

Pocos d铆as despu茅s, a finales de junio, estas dos trabajadoras se quejaron ante su empresa, Aunar, de lo que consideraban actos de acoso por parte de este trabajador y a principios de julio se form贸 un comit茅 de investigaci贸n formado por las direcciones de recursos humanos de su empresa y del parque de atracciones, seg煤n han confirmado a El Salto desde el Parque Warner. Desde El Salto hemos pedido reiteradamente su versi贸n de los hechos a los responsables de la empresa Aunar, sin que hasta el momento hayan querido responder.

鈥淣osotros recibimos una comunicaci贸n por parte de Aunar de un presunto acoso sexual por parte de uno de nuestros trabajadores e inmediatamente pusimos en marcha todos los protocolos para abrir una investigaci贸n conjunta de Aunar y Parque Warner鈥, afirma a El Salto Diego Gracia, director ejecutivo de Parques Reunidos en el sur de Europa.

Pero, seg煤n denuncian las dos trabajadoras, el comit茅 las cit贸 a contar lo que hab铆a pasado 鈥測 despu茅s no hicieron nada鈥. 鈥淧rimero nos citaron a nosotras, despu茅s al coordinador, a m谩s chicas a las que hab铆a pasado alguna cosa con 茅l鈥 y al final el comit茅 nos dio el acta, con las declaraciones transcritas, pero nunca hemos visto una resoluci贸n; cuando llamamos a recursos humanos de Aunar nos dijeron que no nos preocup谩ramos, que le iban a echar a la calle, y eso nunca pas贸鈥.

Desde Parques Reunidos, Gracia afirma que la investigaci贸n dur贸 cerca de dos semanas. 鈥淔ue bastante profunda, y se cerr贸 porque no hab铆a ning煤n hecho que fuese achacable a ning煤n tipo de acoso sexual; no se lleg贸 a ninguna conclusi贸n porque no hab铆a nada que se pudiera achacar鈥, sostiene. Afirma que, aunque no particip贸 directamente en la investigaci贸n y no puede dar m谩s datos porque el trabajo de comit茅 creado es confidencial, en este caso se han activado los protocolos necesarios y se ha tomado declaraci贸n a las partes implicadas. 鈥淓n dos semanas imag铆nate la cantidad de gente que prest贸 declaraci贸n, y cuando ambas partes [en referencia a Aunar y Parques Reunidos] concluyen que no hubo ning煤n indicio de acoso, se cierra el expediente, por eso no se ha tomado ninguna medida, si no se habr铆an tomado las oportunas, no solo laborales鈥. 鈥淣osotros nos tomamos muy en serio estas cosas y no vamos a permitir que ocurran en nuestras instalaciones鈥, subraya.

Seg煤n afirman estas trabajadoras, a ellas en ning煤n momento les comunicaron que hab铆an cerrado el expediente y que no hab铆a indicios de acoso. 鈥淒e hecho, nosotras dijimos que todo esto se pod铆a comprobar mediante las c谩maras del parque鈥, explica Mar铆a. Uno de los episodios de los que han afirmado a la comisi贸n que se pueden verificar con las grabaciones de las c谩maras instaladas en el parque fue una de las veces en las que el trabajador se acerc贸 demasiado a F谩tima y esta le dijo que no le gustaba que 鈥渋nvadan mi espacio personal鈥. Recuerda que, como respuesta 茅l empez贸 a acercarse m谩s, pregunt谩ndole 鈥溌縯e intimido?鈥. 鈥淗ab铆a una c谩mara encima de donde pas贸 eso, se pod铆a comprobar, y no tenemos noticias de que comprobaran nada鈥

Las dos trabajadoras siguieron trabajando en Parque Warner, junto a la persona cuyo comportamiento denunciaron. 鈥淪igui贸 haciendo lo mismo, y sabiendo 茅l lo que hab铆amos declarado ante el comit茅, imag铆nate qu茅 situaci贸n鈥. F谩tima explica que, adem谩s de lo tenso de la situaci贸n, este trabajador pas贸 a desautorizarlas continuamente. F谩tima afirma que lleg贸 a tener un ataque de ansiedad en el trabajo.

Y la situaci贸n sigui贸 as铆 hasta que las despidieron un mes despu茅s. Despu茅s de trabajar librando un solo d铆a entre el 21 de junio y el 31 de julio, explican que del 1 al 5 de agosto 鈥渘os tuvieron librando sin ninguna explicaci贸n鈥. 鈥淐ada d铆a nos llamaban media hora antes para decirnos que no fu茅ramos鈥, se帽ala Mar铆a. El 5 de agosto el coordinador les dijo que fueran a trabajar y, cuando llegaron, les dio la carta de despido.

Era un despido que la empresa afirmaba que era procedente: a cada una de ellas se les extingui贸 el contrato por causas disciplinarias.

Las trabajadoras interpusieron una demanda de conciliaci贸n en el Servicio de Mediaci贸n, Arbitraje y Conciliaci贸n y el 12 de septiembre tuvieron el acto de conciliaci贸n, en el que la empresa hizo una oferta menor por la improcedencia.

Actualmente preparan la demanda por despido nulo ya que consideran que la empresa vulner贸 varios derechos fundamentales como el derecho a no sufrir represalias por estar dispuestas a acudir a tribunales a defender su derecho o el derecho a la no discriminaci贸n y a la integridad personal. Finalmente ser谩 un juez quien se pronuncie sobre si ha sido un despido leg铆timo o las empresas han vulnerado derechos fundamentales de las trabajadoras.

Este material se comparte con autorizaci贸n de El Salto