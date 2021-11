–

La empresa, dedicada a la instalaci贸n y mantenimiento de redes que contaba de

180 trabajadores/as, extingue entre el 16-3-20 y el 3-4-2020 los siguientes contratos: 6 temporales, 25 por no superar el periodo de prueba y 34 disciplinariamente por disminuci贸n de rendimiento, la los que abon贸 la correspondiente la indemnizaci贸n por despido. La empresa solicit贸 la aplicaci贸n de un ERTE por fuerza mayor a partir del 6-4-2020.

Al superar los umbrales, la representaci贸n de los trabajadores/as entiende que debi贸 tramitarse como un despido colectivo por lo que interpone demanda solicitando la nulidad de las extinciones contractuales de los 65 trabajadores/as o subsidiariamente que se declare que no son ajustadas aderecho. EL TSJ estima la demanda y la representaci贸n de la empresa interpone recurso de casaci贸n ante el TS.

Para resolver la cuesti贸n, el TS recuerda que su doctrina ha establecido que si en un per铆odo de 90 d铆as, que habr谩 de computarse hacia adelante y hacia atr谩s desde el 煤ltimo despido producido por causas no inherentes a la persona del trabajador, se superaran los umbrales num茅ricos del ET art.51.1 se producir铆a un despido colectivo, descart谩ndose esta conclusi贸n, cuando no se alcanzan los umbrales citados. Por ello, que deben computarse todas las extinciones por causas no inherentes a la persona despedida, incluyendo la falta de llamamiento de los trabajadores/as fijos/as discontinuos/as y excluye las extinciones v谩lidas de contratos temporales, una vez llegado su t茅rmino. En el supuesto enjuiciado el TS aborda las extinciones producidas en el periodo computado y se帽ala lo siguiente:

Con relaci贸n a los 34 despidos disciplinarios sobre los que se reconoci贸 la su improcedencia, abonando a estas personas la correspondiente indemnizaci贸n, el TS considera que es claro que estas extinciones se produjeron por causas no inherentes a las personas afectadas, por lo que concurre un manifiesto despido de hecho, que debe declararse nulo, de conformidad al no haberse tramitado por el procedimiento, previsto en el ET 51.2, toda vez que el n煤mero de despidos improcedente super贸 con creces los umbrales del ET art.51.1.Respecto de los contratos temporales, el TS considera que tambi茅n debieron computarse tambi茅n las seis extinciones de contratos temporales, por cuanto la carga de la prueba de su extinci贸n en el modo convenido compet铆a a la empresa quien no prob贸 nada al respecto, puesto que se limit贸 a aportar copias de pr贸rroga de dos contratos temporales, cuyo plazo de vencimiento se situaba al final de diciembre de 2020, siendo esa la raz贸n, por la que la sentencia recurrida concluy贸 que la empresa no hab铆a acreditado la causa de dichas extinciones. Respecto de las 25 extinciones por no superar el per铆odo de prueba, el TS se帽ala que aunque el ET 14 permite estas extinciones necesidad de motivaci贸n, esta v铆a de extinci贸n contractual debe acomodarse obligatoriamente a las exigencias de buena fe. No ampar谩ndose el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo, de manera que, todo acto u omisi贸n sobrepase manifiestamente los l铆mites normales del ejercicio de un derecho, con da帽o para tercero, dar谩 lugar a la correspondiente indemnizaci贸n y a la adopci贸n de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso.

Por tanto, el TS concluye que en cuanto que se ha acreditado que, la empresa demandada, apart谩ndose del procedimiento, previsto en el ET art.51.2 ha despedido improcedentemente a 34 trabajadores, ha extinguido sin causa 6 contratos temporales y ha extinguido simult谩neamente nada menos que 25 contratos por la supuesta falta de superaci贸n del per铆odo de prueba, lo que nos permite concluir razonablemente que estas 煤ltimas extinciones constituyeron un claro abuso de derecho al ser totalmente irrazonable y desproporcionado que se extinguieran un n煤mero tan alto de contratos por esta causa al mismo tiempo, sin que la empresa haya intentado acreditar m铆nimamente las razones de una medida tan extravagante.

Por todo ello, se desestima el recurso de casaci贸n confirmando la sentencia de instancia.