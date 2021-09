–

A efectos de la aplicaci贸n de la cl谩usula antifraude, los periodos de 90 d铆as en que deben respetarse los umbrales del despido colectivo pueden ser anteriores o posteriores al despido individual en litigio, pero han de ser en todo caso periodos sucesivos.

El 14-12-2016 la empresa comunica a un trabajador su despido por causas productivas y organizativas enmarcadas en la situaci贸n econ贸mica negativa de la empresa. La empresa ten铆a una plantilla de 215 personas y, desde el 28-2- 2015 hab铆a llevado a cabo un total de 47 despidos individuales por causas productivas (ET art.52 c), de la siguiente forma:

16 despidos entre el 28 de febrero y el 13 de mayo de 2015;

10 despidos en septiembre de 2015;

11 despidos entre enero y junio de 2016;

10 despidos entre noviembre y diciembre de 2016.

El JS estima la demanda del trabajador al entender que, conforme al art. 51.1 ET, 煤ltimo p谩rrafo, la empresa debi贸 seguir los tr谩mites del despido colectivo, y al no haberlo hecho el despido del trabajador es nulo por fraude de ley. El TSJ C. Valenciana confirma el fallo por lo que la empresa recurre en casaci贸n para unificaci贸n de doctrina denunciandola infracci贸n del art.51.1 ET.

Considera que la forma correcta de computar los umbrales num茅ricos del despido colectivo debe hacerse con base a ciclos sucesivos de 90 d铆as, sin que pueda ampliarse a un lapso temporal superior y variable en el que se incluyan periodos temporales no consecutivos de 90d铆as.

La cuesti贸n a resolver consiste, por lo tanto, en determinar si el despido objetivo del trabajador debe calificarse como un despido colectivo, por haber superado la empresa los umbrales establecidos a tal efecto en el art. 51 ET.

El TS aplica al caso su doctrina sobre el c贸mputo de los 90 d铆as, matizada por el criterio impuesto por el TJUE en el 煤nico sentido de entender que el periodo

de 90 d铆as puede ser el anterior, o bien, el posterior, al despido individual en litigio, aquel durante el cual se haya producido el mayor n煤mero de despidos y extinciones contractuales computables a estos efectos. En todo lo dem谩s debe mantenerse la doctrina que exige la necesidad de que tales periodos sean sucesivos, consecutivos, sin que pueda remontarse el c贸mputo a fechas tan alejadas en el tiempo a la fecha del despido individual que quedan fuera de cualquiera de los ciclos sucesivos de 90 d铆as que se presenten sin soluci贸n de continuidad en periodos anteriores o posteriores al mismo.

En el caso de analizado, el despido del trabajador se produce el 14-12-2016, y la sentencia recurrida se remonta hasta el 28-2-2015, para computar indebidamente todos los despidos que desde esa fecha se han producido, sin tener en cuenta que muchos de ellos no han tenido lugar en periodos sucesivos de 90 d铆as que puedan computarse ininterrumpidamente desde una a otra fecha, puesto que durante todo ese espacio temporal hay varios periodos superiores a 90 d铆as en los que no se ha producido despido alguno. Se rompe de esta forma el necesario car谩cter sucesivo de los periodos, de modo que no se solapan entre s铆, ni forman parte de una unidad temporal indiferenciada que pudiere tenerse en cuenta en su totalidad por haber enlazado sin soluci贸n de continuidad distintos periodos de 90 d铆as en todos los cuales se hubiera producido alg煤n despido computable a estos efectos.

Por ello, el TS estima el recurso y revoca la nulidad del despido calific谩ndolo como improcedente por haberlo aceptado as铆 expresamente la empresa recurrente en la s煤plica del recurso de casaci贸n unificadora.

Nota:

El TS en Pleno ya aplic贸 el criterio del TJUE en la sentencia de 9-12-2020