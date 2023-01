–

DESPIDO DEL DELEGADO SINDICAL DE

CNT-AIT EN COVIRAN DE CALLE ELVIRA

El pasado mes de Septiembre se

constituy贸 la Secci贸n Sindical de CNT-AIT Granada en el supermercado de COVIRAN

en calle Elvira para dar soluci贸n a las diversas irregularidades que ocurr铆an

en el centro. De hecho durante el verano pasado se produjeron varios despidos y

no era habitual que durasen mucho l@s emplead@s.

El compa帽ero delegado era uno de los

pocos casos de llevar all铆 varios a帽os, y viendo c贸mo se echaba a la gente por

solo comentar las pr谩cticas habituales que ocurr铆an, decidi贸 organizar la secci贸n

sindical para ir aplicando el convenio y el Estatuto de Trabajadores. Desde

entonces, la actitud de la direcci贸n del Centro torn贸 a una viva hostilidad.

Durante estos meses se han logrado

varias mejoras, especialmente respecto al cumplimiento del horario, el pago de

las vacaciones no disfrutadas y una serie de aspectos sobre las n贸minas. Pero,

en cambio, la direcci贸n ha ido tomando una actitud hostil con continuas

provocaciones para intentar forzar la marcha voluntaria de nuestro compa帽ero.

Finalmente, tras resistir este tiempo, en este mes de Enero han comunicado el

despido por razones disciplinarias con una serie de acusaciones injustificadas

y falsas, sobre hechos ocurridos meses atr谩s (pero posteriores a la

constituci贸n de la secci贸n), que pese a haber pasado cierto tiempo, no solo no

se realiz贸 la correspondiente sanci贸n que marca el ET y el convenio, sino que

en algunos casos se habla de hechos un tanto graves que bien pod铆an haber

supuesto una denuncia penal, con las pertinentes pruebas, ya que el supermercado

cuenta con numerosas c谩maras. Por supuesto, se han limitado a realizar el

despido, sin probar nada ni comunicarse con nuestro sindicato, ignorando

nuestro ofrecimiento para arreglar los desacuerdos que hubieran. Obviamente,

nunca han intentado solucionar nada, porque su 煤nica obsesi贸n era que se fuera,

bien por la propia voluntad del empleado, bien por la fuerza del despido.

Como nos constaba las provocaciones y

actitudes de la empresa, nuestro sindicato ha ido acumulando pruebas de nuestra

versi贸n de los hechos, y sabemos bien lo que ha ocurrido dentro del centro, y

la falsedad de los motivos del despido disciplinario. Pruebas que podemos

aportar a cualquier interesado, y que usaremos cuando corresponda en la demanda

contra el despido de nuestro compa帽ero.

Mientras se espera el juicio, nuestro

sindicato no permitir谩 la impunidad ante tanta injusticia y sufrimiento

econ贸mico que produce esta situaci贸n dada por pedir que se cumpla el convenio,

y protestar谩 p煤blicamente contra este supermercado para requerir el boicot y

que nadie consuma en este supermercado mientras dure este conflicto laboral.

Ante los abusos e injusticias de la

Patronal, 隆solidaridad obrera!

CNT-AIT

Granada