Entre el fin de las vacaciones y los

asaltos bolsonaristas, la siguiente noticia ha pasado desapercibida: anuladoel despido de un trabajador de la cadena COPE que hizo una broma sobre Cristoen sus redes sociales. En realidad, el despido se anul贸 en 2021: lo que ha

sucedido ahora es que el Tribunal Supremo ha inadmitido (es decir, ni siquiera

ha entrado a juzgar el fondo de la cuesti贸n) un recurso de casaci贸n interpuesto

por COPE. Es una historia jugosa, que me sirve para hacer un breve comentario

sobre el despido y sus l铆mites.

Los hechos son los siguientes: Netflix

public贸 una pel铆cula denominada 芦La primera tentaci贸n de Cristo禄. En ella, se

representaba a Jesucristo como homosexual, y la asociaci贸n Abogados Cristianos,

conocida por no ganar ni los recursos contra las multas de tr谩fico, decidi贸

demandar a la plataforma. En la conversaci贸n que se suscit贸 en redes sociales,

un usuario dijo lo siguiente: 芦Pero si iba a todas partes con doce maromos y su

mejor amiga, c贸mo no va a ser maric贸n禄. Una broma gruesa, que mezcla homofobia

con blasfemia, probablemente como la propia pel铆cula mencionada, y que deber铆a

haber quedado ah铆.

Pero no qued贸 ah铆. Porque resulta

que el usuario era trabajador de la cadena COPE, una emisora de radio de

car谩cter religioso (es, literalmente, propiedad de la Conferencia Episcopal). As铆

que cinco d铆as despu茅s este trabajador, al que las sentencias anonimizan como Rodolfo,

ten铆a sobre la mesa una carta de despido. Y ahora vamos a explicar un poco qu茅

es el despido y c贸mo funciona. Porque, aunque uno haya vivido este proceso, no

est谩 mal conocer la teor铆a que hay detr谩s.

El despido es la cesaci贸n de la relaci贸n

laboral por voluntad del empresario. En otras palabras, el empresario decide

que ya no quiere seguir vinculado al trabajador y da por terminado el contrato

de trabajo. En Espa帽a el despido es de tres tipos:

Disciplinario: el trabajador ha hecho algo mal y

el empresario lo sanciona de esta manera. Es la expresi贸n m谩xima del derecho que

tiene el empresario a gestionar la empresa y a imponerle normas y directrices a

los trabajadores.

Objetivo: el trabajador no ha hecho nada mal,

pero el empresario decide no contar m谩s con 茅l. Este caso no se trata igual que

el anterior, porque el empresario debe indemnizar al trabajador.

Colectivo: el llamado ERE, que consiste en el

despido de una gran masa de trabajadores, normalmente por cierre de alg煤n

centro de trabajo, fin de la empresa, etc.

Lo que sucedi贸 en este caso fue que

a Rodolfo le intentaron hacer un despido disciplinario, es decir, un castigo

por su tuit. Las causas alegadas fueron dos de las previstas en el Estatuto de

los Trabajadores:

Ofensas verbales o f铆sicas al empresario, a los

dem谩s trabajadores o a sus familiares. Transgresi贸n de la buena fe contractual o el abuso

de confianza.

Son dos causas muy abiertas, en

especial la segunda. Es l贸gico. Est谩n pensadas para poder aplicarse en todos

los sectores, empresas y puestos. Los convenios las pueden adaptar y definir y,

desde luego, el empresario debe razonar por qu茅 las aplica en cada despido

concreto. En este caso, la COPE dijo que el comentario atenta contra el ideario

de la empresa y que incumple un dec谩logo de buenas pr谩cticas en RR.SS. que,

entre otras cosas, recomienda lo siguiente: 芦Ten presente la l铆nea editorial de

la Casa, sus valores, ideario y prestigio como medio de comunicaci贸n禄.

Rodolfo recurri贸, claro, porque

despedir a un trabajador por no tener en cuenta la ideolog铆a de la empresa

suena un poquito mal. El Juzgado de lo Social le dio la raz贸n, COPE recurri贸 y

el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en sentencia que pod茅is leer aqu铆,

fall贸 en el mismo sentido. El despido no era v谩lido.

En primer lugar, y no me resisto a

comentarlo aunque no tenga nada que ver con el fondo del asunto, la empresa se queja

de que el Juzgado no admiti贸 una de las pruebas que solicit贸. La prueba

consist铆a en solicitarle a Twitter que enviara un certificado con todos los tuits

publicados por Rodolfo en los seis meses anteriores a los hechos (incluyendo

tuits borrados), as铆 como el momento en que cambi贸 el estatus de su cuenta a

privado. El Juzgado rechaz贸 esa prueba, y el TSJ lo confirma, por tratarse de

una investigaci贸n prospectiva: los abogados de COPE, con todo su papo,

intentaron que los jueces les facilitaran seis meses de tuits del trabajador a

ver si encontraban m谩s mierda que tirarle encima.

Una vez desestimado esto (y otras

cuestiones en relaci贸n a los hechos probados), la sentencia del TSJ pasa ya al

fondo del asunto: el conflicto entre la libertad de expresi贸n y la libertad de

empresa. Ambos son derechos constitucionales, bien que el primero tiene car谩cter

de fundamental y el segundo no. Por supuesto, el hecho de firmar un contrato de

trabajo no quiere decir que el trabajador renuncie a sus derechos m谩s b谩sicos. La

libertad de expresi贸n puede quedar modulada por la inserci贸n del trabajador en la

empresa, pero nunca anulada. Cuando ambos bienes entran en conflicto, hay que ponderar

y analizar el caso concreto.

Y el caso concreto es que, aunque

sin duda las palabras de Rodolfo fueron una falta de respeto a la religi贸n

cat贸lica, eso no significa que sean motivo de despido. Desde luego, no supone

una ofensa dirigida al empresario (primer motivo del despido), puesto que no se

le ataca directamente, sino que se hace burla de cierta religi贸n, cosa que es

perfectamente l铆cita y amparada dentro de la libertad de expresi贸n. Y en cuanto

a la transgresi贸n de la buena fe contractual o el abuso de confianza, tampoco

se aprecian, por cuanto ni el ideario de la empresa ni el dec谩logo de redes

sociales (que obliga a tener en cuenta aqu茅l) son de obligado cumplimiento para

los trabajadores. Ni pueden serlo, claro.

Para llegar a esta conclusi贸n, la

jueza menciona varios datos, que el TSJ confirma. El que m谩s me interesa era

que Rodolfo no trabajaba representando el ideario del medio, sino que era

ayudante de toma de sonido. Esta es la raz贸n por la que he escogido este caso

para comentarlo: si Rodolfo hubiera sido periodista, o peor, tertuliano, el resultado

del pleito podr铆a haber sido muy otro, ya que estas figuras se contratan, en

parte, porque tienen valores similares a los del medio.

Si un tertuliano de la cadena COPE

hace este chiste, s铆 podr铆a imput谩rsele una vulneraci贸n de la buena fe

contractual, porque se le ha contratado para transmitir un mensaje compatible

con el ideario cat贸lico. Representa estas ideas. Es uno de los escasos

supuestos donde se puede despedir a alguien por manifestar unas ideas

pol铆ticas: que haya sido contratado en presunci贸n de que ten铆a otras y para

puestos donde esto es relevante dentro de una empresa que tiene una ideolog铆a oficial

(las llamadas empresas de tendencia: partidos, sindicatos, confesiones, medios

de comunicaci贸n, etc.).

Pero Rodolfo, por volver al caso

concreto, aunque s铆 trabajaba en una empresa de tendencia, no era periodista ni

redactor. No la representaba. Adem谩s, hizo el comentario en una cuenta de

Twitter privada donde no se identificaba como trabajador de COPE. De hecho, y

aunque la sentencia no lo deja claro porque todos los datos personales est谩n anonimizados,

se deja entrever que en la cuenta de Twitter ni siquiera se mencionaba el

nombre y apellidos del trabajador. Es decir, que estamos ante un simple

ejercicio de la libertad de expresi贸n (que, como no se cansa de repetir el

Tribunal Constitucional, comprende el derecho a cr铆tica aunque esta misma sea

desabrida o pueda molestar a quien se dirige), no ante un abuso de confianza ni

nada parecido.

As铆 pues, el despido no es v谩lido. Y

aqu铆 hay otro hecho interesante. Cuando se declara que un despido no fue

ajustado a la ley, puede calificarse de dos formas: como improcedente y como

nulo. Un despido improcedente es el que est谩 mal hecho y, por ello, el empresario

puede mantenerlo pero pag谩ndole una indemnizaci贸n al trabajador. Un despido

nulo es el que adolece de tales vicios que se declara que nunca ha existido y

que deben reponerse las cosas al estado en que estaban antes de producirse: es

decir, es obligatorio readmitir al trabajador y abonarle los salarios que dej贸

de percibir durante los meses que estuvo ilegalmente despedido.

En este caso, el despido se ha

declarado nulo por vulnerar derechos fundamentales del trabajador. As铆 que a COPE

le ha salido excelente la jugada: han hecho un rid铆culo espantoso, van a tener

que pagar salarios de tramitaci贸n y han salido en titulares como los censores

incompetentes que son. Censores por lo obvio, e incompetentes por todo lo

dem谩s. Por ejemplo, la sentencia que hemos comentado durante todo este art铆culo

sali贸 a finales de 2021, pero el caso ha vuelto ahora a titulares porque, como

hemos dicho, la recurrieron y el Tribunal Supremo no ha aceptado ni siquiera

tramitar el recurso, de lo mal planteado que estaba.

De este relato extraemos una

ense帽anza: despedir a vuestros trabajadores por re铆rse de Cristo en redes

sociales hace llorar al ni帽o Jes煤s. Y a los tribunales de justicia.

驴Te ha gustado esta entrada? 驴Quieres ayudar a que este blog siga adelante? Puedes convertirte en mi mecenas en la p谩gina de Patreon de As铆 Habl贸 Cicer贸n. A cambio podr谩s leer las entradas antes de que se publiquen, recibir谩s PDFs con recopilaciones de las mismas y otras recompensas. Si no puedes o no quieres hacer un pago mensual pero aun as铆 sigues queriendo apoyar este proyecto, en esta misma p谩gina a la derecha tienes un bot贸n de PayPal para que dones lo que te apetezca. 隆Muchas gracias!