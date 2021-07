–

De parte de In-Formacion CGT July 8, 2021 99 puntos de vista

Tras la declaraci贸n de nulidad del despido, el tiempo transcurrido hasta la efectiva reincorporaci贸n al puesto de trabajo debe computarse como efectivamente trabajado a efectos del devengo de vacaciones, puesto que la causa de la interrupci贸n de la prestaci贸n de trabajo es ajena a la voluntad del trabajador.

Declarado nulo el despido colectivo, se condena la empresa a readmitir a los trabajadores despedidos y a abonarles los salarios de tramitaci贸n.

Tras la readmisi贸n, una de las trabajadoras solicita vacaciones por los d铆as generados entre la fecha del despido y la reincorporaci贸n. La empresa rechaza la solicitud al considerar que la trabajadora debe considerarse compensada con los salarios de tramitaci贸n. Alega, adem谩s, que la finalidad de las vacaciones es procurar el reposo necesario para que los trabajadores se recuperen del desgaste producido por su actividad laboral y que en el per铆odo comprendido entre el despido y la readmisi贸n no hubo prestaci贸n de servicios.

El TS no comparte la tesis de la empresa de que durante el lapso de tiempo cuestionado no hubo efectiva prestaci贸n de servicios y, por lo tanto, no se gener贸 el derecho al descanso. Considera de aplicaci贸n su doctrina en la que, abordando el efecto que tiene la readmisi贸n efectiva del trabajador despu茅s de un despido declarado improcedente en la relaci贸n laboral y en el derecho a las vacaciones, afirma que el tiempo de sustanciaci贸n de un proceso de despido cuando finalmente se opta por la readmisi贸n efectiva del trabajador, ha de ser considerado como tiempo de actividad laboral

Siguiendo en su an谩lisis la normativa europea y de la OIT, el TS entiende que si en ese lapso de tiempo no hubo trabajo efectivo, no fue por voluntad de la trabajadora sino por un acto extintivo de la empresa que despu茅s se declara il铆cito y cuyos efectos antijur铆dicos se tratan de restaurar completamente a trav茅s de la readmisi贸n. Por ello, ese tiempo equiparable a tiempo de trabajo proyecta sus efectos sobre la relaci贸n laboral y, entre otros, en el derecho a las vacaciones no disfrutadas por el trabajador debido a causas que no le son imputables.