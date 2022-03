Despido y detectives: Revocada la declaración de procedencia de un despido al entender que la prueba (grabaciones en el domicilio particular) vulneró el derecho a la intimidad

Recurrir a detectives para recabar pruebas que justifiquen una sanci贸n o despido es l铆cito siempre y cuando se respeten una serie de requisitos (idoneidad, proporcionalidad y necesidad). A esto se suma que las pruebas no pueden haberse obtenido de forma il铆cita o vulnerando el derecho a la intimidad.

En esta sentencia se revoca la declaraci贸n de procedencia del despido de un trabajador al entender que la prueba aportada (im谩genes de v铆deo en el domicilio particular del trabajador) vulner贸 el derecho a la intimidad. Al no existir otras pruebas que acrediten los hechos imputados en la carta de despido, se declara improcedente (Sent. del TSJ de Galicia de 17 de enero de 2022).

