De parte de Indymedia Argentina November 8, 2022 196 puntos de vista

Las discusiones en torno a la extracci贸n de litio ocupan un lugar muy importante en el debate p煤blico.

Por un lado, sus impulsores suelen poner el acento en su potencialidad para impulsar el desarrollo del pa铆s, dada la gran cantidad de reservas que se concentran en el tri谩ngulo ubicado entre Argentina, Bolivia y Chile. Por el otro, se han planteado objeciones muy importantes derivadas del posible impacto que esta actividad tenga sobre el medio ambiente y, en particular, sobre las comunidades que habitan esa regi贸n.

La voz de los trabajadores suele ocupar en estos relatos un lugar secundario, cuando no inexistente, a pesar de que son un actor central en esta actividad. Recientemente el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcci贸n (SITRAIC) elev贸 una denuncia p煤blica poniendo el eje en las condiciones de trabajo que soportan los trabajadores del proyecto Tres Quebradas, ubicado en la provincia de Catamarca a 4100 metros de altura, sumado a los despidos discriminatorios que afectaron a los trabajadores que impulsaron los reclamos.

Este proyecto tom贸 notoriedad recientemente porque fue visitado por el Presidente de la Naci贸n, que lo mostr贸 como un modelo a seguir. Sin embargo, la situaci贸n que atraviesan sus trabajadores est谩 lejos de responder a ese entusiasmo.

A principios de noviembre el SITRAIC present贸 una denuncia formal en el Ministerio de Trabajo de Catamarca donde denunciaron numerosos incumplimientos laborales por parte de una de las contratistas de la empresa que lleva adelante las tareas civiles, es decir, la preparaci贸n del terreno para la extracci贸n del mineral. La enumeraci贸n de estos reclamos es muy ilustrativa para dar cuenta del lugar que ocupan los trabajadores y las trabajadoras en uno de los sectores que, supuestamente, traer铆a el desarrollo e impulsar铆a el crecimiento econ贸mico con creaci贸n de empleo de calidad.

Para poner en contexto los reclamos: los trabajadores del proyecto Tres Quebradas trabajan con un r茅gimen de jornada de 14 x 14, es decir, dos semanas de corrido por dos semanas de descanso, algo habitual en la miner铆a dada la distancia existente entre los lugares de trabajo y los centros urbanos.

En primer lugar, los trabajadores reclamaron por la mala calidad de la alimentaci贸n que 鈥渕uchas veces se sirve cruda, es escasa y no hay posibilidad de repetir鈥. No hace falta aclarar que a 4100 metros de altura no hay muchas alternativas para alimentarse. La ropa de trabajo tambi茅n resulta 鈥渆scasa e inadecuada (鈥) para las temperaturas del lugar鈥. No hace falta aclarar que en ese medio ambiente de trabajo 茅sto se trata de un aspecto central para poder desarrollar las tareas en condiciones medianamente aceptables.

El SITRAIC tambi茅n denunci贸 que 鈥渆l agua que se utiliza para higiene es sucia鈥 y 鈥減osee sedimentos que la tornan inutilizable鈥. B谩sicamente, sale marr贸n de la canilla y expone a los trabajadores a higienizarse en condiciones inaceptables.

Contin煤a la denuncia se帽alando que la empresa utiliza m茅todos de requisa que son 鈥渋nadecuados, abusivos, dejando a los trabajadores a la intemperie, sometidos a condiciones inhumanas鈥. Nuevamente, el abuso patronal es llevado a extremos que resultan inaceptables.

La posibilidad de comunicarse con familiares y seres queridos durante el tiempo extralaboral depende de que la empresa suministre las condiciones t茅cnicas necesarias. En una jornada de 14 x 14 d铆as es algo m谩s que una necesidad. La denuncia presentada por el SITRAIC sostiene que la calidad del wifi es p茅sima, lo que en muchas ocasiones deja a los trabajadores pr谩cticamente incomunicados.

El SITRAIC tambi茅n se帽al贸 que la atenci贸n m茅dica en la mina es muy deficiente y han existido numerosos diagn贸sticos equivocados por parte del m茅dico. El cumplimiento de la normativa sobre seguridad e higiene tambi茅n deja mucho que desear.

El argumento muchas veces resaltado por los defensores de esta actividad acerca de los altos salarios que pagar铆an las empresas tampoco se condice con la realidad. Los trabajadores de las obras civiles de la mina cobran un salario de aproximadamente $ 120.000.

Finalmente, la respuesta patronal ante los reclamos de los trabajadores no difiere sustancialmente de las reacciones que se observan en otros sectores: quienes encabezaron las denuncias fueron despedidos, lo que motiv贸 una denuncia formal por parte del SITRAIC y el reclamo para que sean inmediatamente reincorporados. La industria puede ser la joya del siglo XXI, pero las condiciones de trabajo y las pr谩cticas de los empleadores se acercan bastante m谩s a las del siglo XIX.

Fuente: https://ctaa.org.ar/despidos-discriminatorios-y-condiciones-de-trabajo-inaceptables-en-la-industria-del-litio/