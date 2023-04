–

Lo dijo Matías Cervilla, delegado del diario y secretario de Asuntos Profesionales del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA). En diálogo con el programa “Otras Voces Otras Propuestas” brindó detalles sobre el conflicto de los 48 trabajadores y trabajadoras despedidos por la empresa. Además, contó cómo sigue el reclamo tras la conciliación obligatoria del Ministerio de Trabajo.

Entrevista: Luis Angió. Redacción: Nicolás Rosales. Edición: Pedro Ramírez Otero.

“Son 48 los compañeros y compañeras despedidas. Nos encontramos el domingo 16 de abril con las puertas de las redacciones en la calle Tacuarí, del barrio de Barracas, totalmente valladas con guardias de seguridad y un operativo represivo desmedido. Así, nos fuimos enterando que había despidos masivos. Nos fue llegando un mail durante el día donde se le comunicaba a las y los compañeros que no iban a ser parte del nuevo proyecto del diario”, comenzó a contar Matías Cervilla, delegado de Clarín y secretario de Asuntos Profesionales del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA). “Y a quienes seguíamos siendo parte, nos llegaba un mail diciendo que éramos parte de la transformación digital pero que la misma era la causa de los despidos. La cual vemos como falsa porque entre los compañeros y compañeras hay gente que trabaja en redes sociales o como editor de videos, de sistemas. Todos perfiles digitales y elementales para cualquier transformación”, agregó.

Cervilla contó que entre las personas despedidas, muchas y muchos son afiliados al sindicato. “Pero los despidos no son sólo una cuestión puntual de persecución sindical, porque hay casos muy heterogéneos. Y si uno piensa desde una mirada economicista de las transformaciones hay gente que tiene mucha antigüedad, otra que no. Hay gente que tiene un perfil más analógico, otros no. Hay un poco de todo”, dijo.

Para el delegado hay algo más allá: “Además de la cuestión economicista y la idea de ganar más dinero, no con un periodismo de calidad que venda más diarios o que haga que la gente entre más a la página web o de las distintas estrategias comerciales que puedan tener pagando menos sueldos, también hay algo político detrás. Esto se evidencia por dos grandes cosas. Una es el contexto, y es que el SiPreBA acaba de obtener la personería gremial y eso es algo que a Clarín le compete y mucho. Porque ellos son los principales actores de la patronal a escala nacional. Y en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA) con la cual nuestro sindicato tiene que discutir las paritarias. Y eso es un signo no sólo para quienes trabajamos acá en el diario, sino para todos quienes trabajan en las empresas de prensa del país. Esto es una forma de amedrentar. También esto se dio justo en el aniversario de los 35 despidos masivos del 27 de abril del 2019”.

El secretario de Asuntos Profesionales del SiPreBA se refirió también a la problemática salarial, ya que la mayoría de las y los trabajadores de prensa tienen salarios por debajo de la línea de pobreza. “Esto se da en todas las empresas de medios. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires venimos con un atraso general. Veníamos tomando medidas, y con esto que pasó ellos corrieron el eje, porque ahora estamos discutiendo reincorporaciones. Previo a los despidos habíamos votado en asamblea hacer un reclamo salarial en la puerta de la empresa”, remarcó.

A partir de los reclamos por las personas despedidas en Clarín, el Ministerio de Trabajo dispuso una conciliación obligatoria. “Esto sirve para que los compañeros cobren el sueldo de abril y para retrotraer los despidos para que vuelvan a sus tareas”, explicó Cervilla.

¿Cómo sigue la lucha?

Si bien el reclamo del conjunto de las y los trabajadores del diario se centra en los 48 despidos, también luchan por una mejora salarial frente al ajuste que llevó adelante la empresa.

Analizando aún más el conflicto, el intento de diálogo de Clarín con los y las trabajadoras de prensa se dio por la presión del SiPreBA y la conciliación obligatoria del Ministerio de Trabajo.

El pasado viernes, más de mil personas se manifestaron frente a Clarín. “En defensa del periodismo, nuestro oficio, y en contra del ajuste en el gremio de prensa”, sostuvieron como una de las consignas de lucha.

Desde el SiPreBA agradecieron la presencia y solidaridad de sectores sindicales, políticos y sociales.

La Comisión Interna de Clarín agradeció la solidaridad recibida de parte de trabajadoras y trabajadores de otras empresas y también el rol de los medios autogestivos, que en este tipo de conflictos rompen el cerco que todas las empresas suelen imponer durante conflictos sindicales.

