De parte de Peri贸dico El Roble April 5, 2021 41 puntos de vista

Compartimos la declaraci贸n de los trabajadores y trabajadoras despedidos del programa Envi贸n de Alte. Brown. Este mi茅rcoles por la ma帽ana se movilizan a la Casa de gobierno provincial para llevar el reclamo por la reincorporaci贸n.

Si no hay reincorporaci贸n , hay escrache!

#BarbaraMi帽an e #IrisBalmaceda, fueron las responsables de los despidos arbitrarios, injustificados y la persecuci贸n a las y los trabajadores que se organizan, luchan y reclaman por el simple hecho de cobrar algo m谩s que diez mil pesos y que Todas las pibas y pibes tengan becas y espacios dignos en todos los barrios de Brown. Est谩 historizado y demostrado cada acci贸n que hicieron para desarticular la organizaci贸n asamblearia e independiente de las y los trabajadores.

#Germ谩nBonemez贸n, quien estuvo a帽os prometiendo sin cumplir y priorizando los intereses Partidarios por sobre los derechos de laburantes.

#MarianoCascallares, un intendente totalmente cerrado al di谩logo y negado a debatir el pase a planta permanente de los y las precarizadas, como la ley provincial obliga, ni siquiera a reparar los salarios de miseria que tenemos o terminar con el nefasto y putrefacto #clientelismo pol铆tico que financia las pol铆ticas partidarias con el dinero del pueblo trabajador.

Hablan de democracia, de derechos y de diversidad pero desechan a quienes piensan diferente o proponen la democracia directa contra su l贸gica de revindicar las jerarqu铆as personalistas.

Trabajamos y mucho y todes les vecines y laburantes de #Brown lo saben. #SomosBrown. La 煤nica verdad es la realidad y ha quedado demostrado que mucho discurso pero no toleran la organizaci贸n asamblearia ni los reclamos laborales. Despiden aunque la ley de contrato de trabajo se lo proh铆ba. Porque quieren, porque 鈥淧ueden鈥, porque son autoritarios aunque se digan progresistas. Porque hacer fraude laboral parece que es la Norma y no algo a corregir.

Ganar las elecciones no les da el Poder de hacer lo que quieran. Tienen que respetar el marco de derechos sociales del que tanto hablan, tienen que no tener miedo a quienes no tenemos miedo. Quieren que todos pensemos igual o s贸lo obedezcamos y que nadie contradiga.

Fueron cientos los mensajes de compa帽erxs de Envi贸n BA de los m谩s diversos y fr otros dispositivos del municipio, todes d谩ndonos su solidaridad.

Fueron muchas las mentiras que tuvieron que hacer para tapar el lamento de tantas familias por nuestros despidos y la persecuci贸n gremial.

Much铆simas son las compa帽eras y compa帽eros que viven estos despidos como una amenaza expl铆cita. 鈥淨uien se organice y luche, lo echamos鈥. Corta. Ese es el mensaje que quiso dar el gobierno municipal. Y nada de alternativas sindicales a las burocracias duras o tibias. Nada de que los colectivos marquen los plazos y las necesidades como pueblo. Donde hay un necesidad no nace un derecho para ellos sino una oportunidad clientelar y una foto.

鈥淒uermo tranquilo porque se que todos tienen 10 mil pesos para vivir鈥 nos dijeron funcionaries pol铆ticos reconociendo la arbitrariedad de los despidos, 驴vivir谩n con 10 mil pesos ellxs o eso vale solamente la cuota mensual del jard铆n privado al que manda a sus hijes? 驴O lo que le pagan en negro a quien limpia su casa?

Es absolutamente hipocr铆ta 鈥渄ormir tranquiles鈥 en un pa铆s donde el 57,7% de los y las chicas menores de 14 a帽os son pobres y por su decisi贸n 4 trabajadorxs m谩s se quedan sin este trabajo que algo sumaba para llegar a fin de mes.

鈥淣o puedo ir a la reuni贸n compas. Es una miseria lo que cobramos y los planteos son justos y verdaderos pero estos me van a echar y tengo que darle de comer a mis pibes鈥 nos dice una y tantas compa帽eras precarizadas del municipio.

鈥淓s muy injusto lo que les hicieron. Ustedes dieron y dan much铆simo por el barrio, las familias, les pibes鈥 nos dicen las mam谩s de Envi贸n BA.

Nosotres, a les pibxs y las familias le ense帽amos o compartimos lo poquito que tenemos. Dignidad. Y que los derechos se ejercen, se reclaman, se luchan鈥.

La demagogia y la mentira es para ellos. Los pol铆ticos que nos quieren dividir. Nosotrxs nunca estuvimos ni estamos en esa carrera que busca el puestito pol铆tico. Nosotres luchamos por los derechos que los funcionarios tanto hablan y nada cumplen.

Ac谩 les laburantes, seguiremos luchando con diversidad de ideas, junto a las familias y los barrios populares de los cuales somos parte, porque hay muchos derechos por conquistar, y porque 鈥渓levamos un mundo nuevo en nuestros corazones鈥.

Trabajadorxs Organizadxs de Envi贸n.