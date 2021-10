Desgraciadamente estamos viviendo una nueva oleada de despidos en AtoS Spain. Parece que ahora les gusta hacerlo de esta manera… da la impresi贸n de que la direcci贸n de nuestra empresa s贸lo sabe gestionar a base de salarios bajos y Despidos.

Con motivo de algunas consultas recibidas de compa帽er@s cuando se han encontrado ante esta situaci贸n, hemos cre铆do conveniente publicar esta recomendaci贸n que puede ser de utilidad.

Si al pedir la cita para el acto de Conciliaci贸n en el organismo correspondiente (SMAC, CMAC, SAMA… su denominaci贸n depende de la Comunidad Aut贸noma) tienes la opci贸n de seleccionar la fecha, es mejor no pedirla muy pronto. Conviene darse un margen de, al menos, 10 d铆as entre el Despido y el acto de conciliaci贸n… hay que pensar que se puede necesitar tiempo para aclarar con la empresa c贸mo ha calculado el Finiquito y la Indemnizaci贸n, y RRHH no siempre te va a atender o contestar tan r谩pido como quisieras. Muchas veces hay errores en los c谩lculos o no incluyen cantidades que te corresponden, y es mejor que todo eso est茅 resuelto antes de llegar a la Conciliaci贸n.

En ese momento de shock, cuando te han comunicado tu Despido, siempre queremos que todo pase r谩pido y resolver el tema cuanto antes, pero estas cosas son definitivas y hay que terminarlas bien. Las prisas no benefician a la persona despedida. Es preferible llegar al mencionado acto con todas las dudas resueltas y las cantidades claras. Si algo no est谩 claro eres t煤 quien puede salir perjudicado.