June 23, 2021

Por Lul煤 S谩nchez en Barcelona 2021-06-22

De la embarcaci贸n zapatista La Monta帽a cuelga una manta que incita a los 鈥渋nvadidos鈥 europeos en su llegada a Espa帽a

Fotos: Cortes铆a asambleas de Italia, Madrid y Catalu帽a

La 鈥淒esconquista鈥 ha empezado con una manta que anuncia: 鈥溌espierta!鈥.

Gente de toda Europa se ha reunido en el puerto de Vigo, donde hace m谩s de 500 a帽os volvi贸 la primera carabela de Col贸n, para ver la llegada del barco en el que vienen las, los y les del EZLN, CNI, CIG y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala a despertar el esp铆ritu insumiso.

El pasado 20 de marzo, el barco zapatista fonde贸 en el Puerto de Vigo y ayer (22 de junio), despu茅s de 50 d铆as de viaje, sus pasajeros han pisado tierra y han iniciado lo que los espa帽olesdecidieron llamar 鈥淟a Desconquista鈥.

En el puerto no son pocas las 鈥渧iejas glorias鈥 que se reencuentran y abrazan tras d茅cadas de que el movimiento zapatista de los noventa causara tanta agitaci贸n en la Europa rebelde. Ahora vuelven a reencontrarse y ven鈥渟ubirse al barco鈥 a una nueva generaci贸nde insumisos.

Son siete los pasajeros que traen el mensaje desde M茅xico a Vigo, sin embargo, Europa entera espera una oleada de cientos de zapatistas que estar谩n llegando durante los pr贸ximos meses v铆a a茅rea, si es que la Secretar铆a de Relaciones Exteriores respeta a los ciudadanos mexicanos su derecho a obtener un pasaporte.

Despu茅s de que les fuera negado ese derecho a los que visitar谩n Europa, m谩s de dos centenas de colectivos han firmado la carta en la que se exige que se cumplan las normativas y el derecho que tienen los ciudadanos mexicanos para que les sea otorgado el pasaporte y contin煤en con lo que se anunci贸 a principios de a帽o como El Viaje por la Vida.

Y este es el continente que con los pu帽os en alto y los brazos abiertos espera a la comunidad ind铆gena rebelde mexicana.

鈥淎qu铆 en Italia hay colectivos que hist贸ricamente han estado en contacto con los zapatistas apoyando la lucha. Estos colectivos en Europa se encuentran en una red que se llama Europa Zapatista y el n煤cleo de esos colectivos fueron contactados por las compas para anunciarles que iban a llegar鈥, explica Marco, vocero del movimiento Italiano Libera Assamblea Pensando/Practicando Autonom铆a Zapatista.

De la Europa insumisa y el dolor compartido

La tierra, el agua, la inmigraci贸n, el lugar de la mujer, el despojo y la barbarie capitalistaretumban en los cimientos de una Europa que hoy con la luz del movimiento mexicano empezar谩 a escuchar y a ser escuchada.

鈥淪uiza es el pa铆s donde el capital tiene sus pulmones, tiene su dinero, tiene su coraz贸n. Aqu铆 hay un chingo de dinero robado, blanqueado. Esta riqueza no es porque sea un pa铆s trabajador, que no digo que la gente no trabaje, pero la riqueza est谩 basada en la explotaci贸n de otras tierras, de otros continentes鈥, explica Alddo, mexicano emigrado, integrante de la Asamblea Suiza y locutor de la estaci贸nde radio independiente de Zurich, Radio LoRa.

鈥淵a nos estamos moviendo, ya nos estamos encontrando muchas personas. Esto es un detonante de que el zapatismo una vez m谩s, desde el sureste de comunidades aut贸nomas, habla, dice, hace y tiene repercusi贸n en el mundo. Esto es algo que, personalmente, me hace pensar en echarle una bracita y le帽a al fuego de la esperanza y de la lucha鈥, agrega Alddo quienadem谩s confirma que la mayor铆a de integrantes de la Asamblea Suiza es gente local.

A trav茅s del grupo Solidaridad Directa con Chiapas, el grupo suizo difunde en su territorio el mensaje del sureste mexicano y apoya, desde hace m谩s de 20 a帽os, exportando caf茅 de tierras zapatistas, en el pa铆s que es la cede de la OMC (Organizaci贸n Mundial del Comercio).

Otro ejemplo es Italia, que como nos comparte Marco, las luchas tambi茅n esperan ser compartidas con 鈥渓os, las y les compas鈥 que viajan desde aqu茅l lugar de la Am茅rica insurrecta.

鈥淓l Piomonte est谩 muy metido en contra del TAV (Tren de Alta Velocidad), all谩 en las monta帽as que colindan con Francia. En Sicilia hay colectivos y luchas que han ido defendiendo sus tierras en contra de los extractivistas, militaristas. En Sicilia tenemos el ej茅rcito de Estados Unidos por manos de la OTAN que han montado una enorme antena para controlar toda el 谩rea del mediterr谩neo y es de donde han salido los aviones de las guerras en el Oriente Medio. Sarde帽a igualmente tiene un problema con el militarismo, porque es la zona de entrenamiento de la OTAN en acciones de guerra. Y no solo es esto, sino que se ha convertido en el basurero de la OTAN, hay una zona donde se encuentran residuos de uranio y de otros materiales altamente contaminantes que vienen por ejemplo de los misiles, balas, etc. Hace a帽os un submarino nuclear tuvo un accidente y toda la zona de Sarde帽a, que es de una belleza impresionante, la llamamos el Caribe del Mediterr谩neo, y corr铆a el riesgo de terminar contaminada鈥, explic贸 Marco.

Las cuestiones se asemejan, las luchas se hermanan, el mensaje, a pesar de ser en idiomas tan diversos, parece entenderse. En Espa帽a, el inicio de este viaje, la lengua hermana con mayor fuerza, esta lucha.

鈥淵o soy del colectivo Yretiemble, que es un colectivo de apoyo al CNI y al EZLN en Madrid. Nosotras empezamos a reunirnos en 2017 cuando sali贸 el comunicado de que Marichuy iba a ser la vocera y que se iban a juntar las firmas. Entonces hab铆amos personas de distintos colectivos. Estaba la comitiva de los Padres de Ayotzinapa y del Centro de Documentaci贸n de Zapatismo que llevan 20 a帽os trabajando con el tema del zapatismo, entonces toda la gente que ten铆amos en com煤n estas cosas nos empezamos a juntar desde enero.

鈥淣uestro colectivo es directamente abocado al zapatismo y al consejo ind铆gena de gobierno. Aunque sea un colectivo peque帽o, social, hemos hecho charlas, juntamos firmas, hemos recibido gente de M茅xico, concejalas del CNI, tambi茅n a la propia Marichuy, eso ha sido en lo que estamos. Cuando vimos que iban a venir se revolucion贸 la actividad y empezamos a ver c贸mo organizarnos y c贸mo sumar m谩s gente鈥, comparte Dana茅, integrante del colectivo madrile帽o Yretiemble, que en actividad imparable encontr贸 un espacio para explicar lo que est谩n haciendo para recibir en Espa帽a al comando zapatista.

Luchas en muchos idiomas y con muchas nacionalidades, que se hermanan al ser compartidas y que a partir de hoy tejer谩n un viaje que, sin fecha l铆mite, trazar谩n el continente Europeo durante los pr贸ximos meses y que planea 鈥渄esconquistar鈥 al resto del mundo.

