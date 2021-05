–

Catalans per la independ猫ncia va convocar a la pla莽a 1 d鈥橭ctubre de La R脿pita, centre d鈥檈sdeveniments de tot tipus i testimoni de la for莽a i la lluita d鈥檜n poble unit i decidit que va fer front a les forces repressores enviades des del reino d鈥橢spanya, per intentar impedir un acte leg铆tim, democr脿tic i pac铆fic: el refer猫ndum de l鈥1-O.

En Guillem Argelich, un activista de les Terres de l鈥橢bre, va presentar l鈥檃cte. I va adre莽ar al p煤blic unes paraules sortides des del fons de l鈥櫭爊ima d鈥檜na persona que ha viscut la lluita a primera fila i coneixedora de la llarga hist貌ria d鈥檃questa terra; quan, per exemple, la gent que va lluitar a la Batalla de l鈥橢bre, s铆mbol de la resist猫ncia d鈥檜n poble contra l鈥檌nvasor. Una terra que des de sempre ha patit la viol猫ncia de l鈥橢stat, l鈥檕blit de d鈥檜na part del territori, la des铆dia de l鈥檃dministraci贸. Un poble que va partir una extrema viol猫ncia durant l鈥1-O. Va cridar a la mobilitzaci贸 del territori, sobretot els que s鈥檋an quedat al sof脿 amb la falsa idea que tenim un govern independentista de deb貌. Encara no ha acabat la feina, cal recuperar els carrers i lluitar per la independ猫ncia.

Tot seguit, Catalans per la independ猫ncia va fer lectura del seu manifest. Aquesta entitat, tot i que va comen莽ar la seva activitat fa nom茅s uns mesos, ja ha fet accions importants, per exemple: ser l鈥檈ntitat responsable que el PSC quedi fora del Govern, gr脿cies al comprom铆s que va fer signar als partits independentistes catalans abans de les eleccions del 14F. La seva presidenta, Maria Mas, en fa la lectura.

Entre d’altres coses, destaquem:

芦Els catalans sempre hem parlat de Pa茂sos Catalans, sempre ens hem referit a les diferents contrades catalanes. Per貌 sovint hem obviat les Terres de l鈥橢bre i la seva gent, una terra dura i tendra, forta i amable. Una terra que fa molts anys que pateix el c脿stig de l鈥檕cupaci贸: el transvasament, el perill que corre la biodiversitat del Delta… Avui, som aqu铆 per reparar aquest oblit.禄

芦Qui no els va oblidar van ser les forces d鈥檕cupaci贸 espanyoles el Primer d鈥橭ctubre i van sembrar el terror amb l鈥檕di que duien al cor contra els rapitencs i rapitenques i tota la gent de les Terres de l鈥橢bre que estan en lluita permanent per sobreviure, per mantenir la seva manera de viure, la cultura local, la identitat…禄.

Maria Mas es va adre莽ar a tota aquesta gent: 芦Companys i companyes, compteu amb nosaltres per cuidar i defensar les Terres de l鈥橢bre, i tamb茅 per alliberar el pa铆s. La independ猫ncia 茅s l鈥櫭簄ica via i 茅s urgent禄.

A continuaci贸, va interpel路lar els nostres pol铆tics: 芦no ens decebeu m茅s. Donarem suport a totes les accions que ajudin el poble, com un sol bra莽 al莽at, a recuperar els carrers. I, si cal, us passarem per sobre. No podem admetre que els egoismes partidistes passin per davant del nostre objectiu: la independ猫ncia de Catalunya.禄

Finalment, va fer un agra茂ment a tothom que ha ajudat a fer l鈥檃cte possible, a la feina incansables dels Voluntaris per la Rep煤blica catalana, i l鈥檃ssist猫ncia de diverses entitats que hi han donat suport: Sanitaris per la Rep煤blica, Escamots Catalans i CDR Vic.

L鈥檃cte va acabar amb el cant dels Segadors de tots els assistents i l鈥檈ncesa de quatre columnes de fum vermell a c脿rrec dels Escamots Catalans.