Fredi Bentanachs

Sembla ser que el govern de l’Aragonès ja s’ha aficionat a les genuflexions totals amb l’opressor Estat espanyol. Ara que els presos polítics —que no represaliats— ja són indultats, tot es concentra a pidolar l’amnistia i un referèndum acordat impossible de fer.

Espanya ens dona suport per fer uns jocs olímpics d’hivern que no es faran mai, ni serveixen per a res, mentre la pandèmia està totalment desbocada, i no s’està rebent cap ajuda a cap sector. La capital de la República Catalana, Barcelona, en mans d’un partit lerrouxista que governa amb els vots de l’extrema dreta. La llengua marginada dels mitjans de la CCMA. S’observa amb tristesa la destrucció de qualsevol monument històric que recordi el 1714. Constatem l’oblit de l’1-O, el referèndum legal i vinculant que và rem guanyar. Aguantem el pseudo tribunal de comptes corrupte, robant a totes les famílies catalanes només pel fet de ser catalans, amb una xenofòbia totalment desfermada, i els més de 3000 represaliats amb peticions de presó brutals i la prevaricació dels tribunals espanyols que s’estan passant per l’arc de triomf totes les condemnes dels tribunals internacionals i europeus, una ruïna econòmica i un PIB fora de control.

Però tranquils, tot va bé, i pactarem a la taula de fum una mena de consulta sobre no se sap ben bé què, i alegrament, ho tornarem a fer. Quin títol li posaríeu a la novel·la?

De debò restarem passius veient com estan destruint la pà tria, com estan desballestant-nos la memòria, com una colla de jovenalla de 40 anys entreguen la nostra història al feixisme i ens volen fer oblidar l’1-O i la DUI votada al Parlament, com si res.

Els partits estant entregats alegrament a llur pròpia autodestrucció. I seguim callant?

Ara és l’hora poble insurgent, desfem-nos dels partits covards, sortim al carrer a exigir la dimissió del president i consellers d’aquest govern que ha oblidat el 1r d’octubre. I fem que el Parlament aixequi la DUI votada l’1-O en referèndum.

Urquinaona ha de ser l’Ítaca de la nostra independència. Recuperem l’autoestima i l’autodefensa, l’esperit dels vells catalans defensant els baluards com el 1714. Ara només hem de lluitar per la independència, independència, paraula que ens volen robar.

Per a la República Catalana independent, la qual và rem guanyar l’1-O, deixem d’escoltar cants de sirena. Les sirenes no existeixen, i si la mitologia grega ens en parla, ens diu que eren éssers endimoniats que feien estavellar vaixells als penya-segats.

L’únic esdeveniment que farà tornar el govern de l’exili amb el M.H. President Puigdemont al davant, l’únic que alliberarà tots els represaliats i que aixecarà l’economia, és la independència nacional de Catalunya. I l’únic que farà que la UE tremoli i doni el reconeixement a la República Catalana independent, és el carrer i la dignitat d’un poble. La lletra antiga dels segadors deia: “A les armes catalans que el rei ens declara guerra, segueu arran, segueu arran que la palla va cara, segueu arran!”

Donec perficiam

