De parte de Asamblea De Pueblos Indigenas Del Istmo Oaxaqueno July 14, 2021 87 puntos de vista

Al pueblo de M茅xico.

A la sociedad civil en general.

A los representantes de los tres niveles de gobierno.

Coatzacoalcos, Ver. A 13 de Julio del 2021.

Los hombres y mujeres que estamos el d铆a de hoy aqu铆 presentes venimos de manera en茅rgica a denunciar los hechos de los cuales fuimos v铆ctimas por parte de elementos armados de la Marina, Fuerza Civil y Guardia Nacional. Nosotros somos posesionarios legales de un predio que se encuentra ubicado en el Municipio de Texistepec, Veracruz, a un costado de la autopista Minatitl谩n-Acayucan justo en el Kil贸metro 18, predio con una superficie de m谩s de 140 hect谩reas y del cual somos posesionario desde hace m谩s de 30 a帽os, en este predio desarrollamos nuestra vida campesina sembrando ma铆z, frijol, y otros alimentos de la tierra que sirven para el sustento de nuestras familias, as铆 como alguno de nosotros lo ocupamos para habitar.

Pero no fue hasta en el mes de mayo del presente a帽o en que la instituci贸n p煤blica 鈥淐orredor Interoce谩nico鈥 del Istmo de Tehuantepec nos notific贸 un oficio signado por la C. Lic. Irma Ruth Lara Gallegos con el cual nos notificaba de la compra-venta que hab铆a realizado con el C. Ricardo Cano Trueba copra-venta que hicieron de un predio de m谩s de 500 hect谩reas y el cual conforma uno de los polos de desarrollo de este 鈥淐orredor Interoce谩nico鈥 y en el cual nos daban 30 d铆as para desalojar el predio o nos desalojar铆an del 茅l. A partir de ese d铆a elementos de las Fuerzas Armadas han estado rondando cerca del predio que tenemos en posesi贸n, as铆 como elementos civiles armados dentro de nuestros predios.

Ante esta circunstancia decidimos solicitar una audiencia a la Instituci贸n P煤blica 鈥淐orredor Interoce谩nico鈥, llev谩ndose a cabo esta en la Ciudad de M茅xico en Palacio Nacional el d铆a Viernes 2 de Julio del 2021 entrevist谩ndome con la Lic. Irma Ruth Lara Gallegos y su grupo de asesores legales para denunciar una escalada de violencia que se ven铆a generando dentro de nuestros predios, as铆 como hacerle ver a los representantes de este 鈥淐orredor Interoce谩nico鈥 que el predio en el que hab铆an comprado nosotros nos encontr谩bamos en posesi贸n desde hace m谩s de 35 a帽os y con el cual tenemos una sentencia de jurisdicci贸n voluntaria emitido por un Juez en la Ciudad de Acayucan el cual reconoce nuestra propiedad sobre el predio.

De igual manera denunci谩bamos que el C. Ricardo Cano Trueba nos ha violentado durante todo nuestro tiempo de posesionarios que llevamos en el predio. As铆 mismo denunci谩bamos que el C. Ricardo Cano Trueba junto con el alcalde de Texistepec han venido usando esos predios para el aprovechamiento del 鈥淗uachicol鈥 y que siempre han mantenido una vigilancia armada rondando por nuestra posesi贸n. En esta reuni贸n acordamos con el 鈥淐orredor Interoce谩nico鈥 realizar trabajos t茅cnicos para determinar la ubicaci贸n de nuestro predio en los intereses de la Instituci贸n P煤blica. Pero ante ello el Gobierno Federal orden贸 que el d铆a 8 de Julio del presente a帽o elementos armados de la Marina junto con elementos de la Fuerza Civil y Guardia Nacional entraran al predio a destruir nuestras viviendas, a incendiarlas y a realizar disparos al aire ejecutando la orden de provocar terror sobre nosotros los posesionarios quienes somos pueblo de M茅xico.1

Generando as铆 la cultura del 鈥渢errorismo de estado鈥 que viene desarrollando el actual gobierno y que ha sido una constante igualada con los anteriores representantes del gobierno.

Es por esto:

-Responsabilizamos de nuestra seguridad, vida y cualquier otra afectaci贸n sobre nuestras posesiones al Presidente de la Rep煤blica ANDRES MANUEL L脫PEZ OBRADOR, al gobernador del Estado, y al Presidente Municipal de Texistepe, Veracruz.

-Denunciamos la Violaci贸n a nuestros Derechos Humanos a cargo de las Fuerzas Armadas; Marina, Fuerza Civil y Guardia Nacional al entrar a nuestra posesi贸n sin una orden judicial y destruir nuestros hogares siembras y el robo de instrumentos de trabajo que se encontraban en el predio.

-Hacemos un llamado al pueblo en general para que observe el desarrollo de este proceso y se vigile el actuar del actual gobierno.

ATENTAMENTE

POSESIONARIOS DEL PREDIO EN TEXISTEPEC, VERACRUZ.

Adhiri茅ndose a este posicionamiento las y los individuos y colectivos siguientes:

MRCH Homero, Chihuahua. 鈥 Centro de Derechos Humanos Tlachinollan. 鈥 Frente de Consumidores FEDECO de Chihuahua. 鈥 Asociaci贸n Jalisciense de Apoyo a los Grupos Ind铆genas A. C. (AJAGI A. C) 鈥 Comit茅 de Derechos Humanos de la Sierra Norte de Veracruz. 鈥 Alianza Sierra Madre A. C. 鈥 Comisi贸n de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuac谩n 鈥 BOWERASA. 鈥 CENTRO DE DERECHOS HUMANOS Fray Bartolom茅 de las Casas. 鈥 Colectivo Educaci贸n para la Paz y los Derechos Humanos AC. 鈥 Comit茅 de Derechos Humanos de Comalcalco A. C. 鈥 Ciencia Social Alternativa A. C. Kookay 鈥 comit茅 de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. 鈥 Consejo Aut贸nomo de la Costa de Chiapas. 鈥 Centro de Derechos Humanos Digna Ocha. 鈥 Resistencia Civil Del Istmo UCIZONI. 鈥 Aianza Sierra Madre A. C. 鈥 Comisi贸n de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuac谩n. 鈥 Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos 鈥 Todos los Derechos para Todas y Todos ( Red TDT).- Centro Regional de Derechos Humanos Bartolom茅 Carrasco AC.- Alejandra Conde Molina de la 72 Hogar y refugio para personas Migrantes.- Fernando Paz, CRIM, UNAM.- Alexis Daniel Rosim Millam.- Comit茅 Nacional para la Defensa y Conservaci贸n de Los Chimalapas.- Campa帽a Nacional e Internacional El Istmo es Nuestro.- Ik Balam Agencia Virtual de Noticias Ambientales.- Maderas del Pueblo del Sureste, AC.- Organizaci贸nes Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca OIDHO.- Mexicanos Unidos, Red de Resistencia y Rebeld铆a Tlalpan.- Centro de Derechos humanos de los pueblos del Sur de Veracruz Bety Cari帽o, Asamblea de los Pueblos Ind铆genas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio 鈥 APIIDTT, Concejo de Mujeres Aut贸nomas 鈥 COMAA, CDH 鈥 Espacios para la Defensa, el Florecimiento y Apoy贸 Comunitario.