De parte de Indymedia Argentina July 4, 2022 226 puntos de vista

En un fallo hist贸rico, un tribunal de Miami lo declar贸 responsable de los fusilamientos de Eduardo Capello, Rub茅n Bonet y Ana Mar铆a Villarreal de Santucho y del intento de ejecuci贸n extrajudicial de Alberto Camps, en agosto de 1972. La sentencia en el juicio civil tambi茅n determin贸 que Bravo deber谩 pagar 24 millones de d贸lares como resarcimiento. El CELS acompa帽贸 el litigio y a les familiares de las v铆ctimas.

A pocos d铆as de que se cumplan los 50 a帽os de la Masacre de Trelew, el ex marino Roberto Bravo fue declarado responsable de cr铆menes ejecutados en la base Almirante Zar, donde murieron 16 militantes de organizaciones pol铆ticas. Un jurado popular en la Corte del sur de Florida entendi贸 que fue quien llev贸 adelante los fusilamientos de Eduardo Capello, Rub茅n Bonet y Ana Mar铆a Villarreal de Santucho y el intento de ejecuci贸n extrajudicial de Alberto Camps, y por esos hechos ahora deber谩 pagar 24 millones de d贸lares.

鈥淓stamos muy felices. Este es un gran paso para pedir la extradici贸n y que Bravo sea juzgado en la Argentina. Dediqu茅 gran parte de mi vida a buscar justicia sobre los responsables de las torturas y el intento de asesinato de mi padre鈥, explic贸 ayer Raquel Camps, hija de Alberto, quien estuvo en Miami junto a su hermano Mariano y a otros familiares de las v铆ctimas.

鈥淓ste es un fallo hist贸rico. Los miembros del jurado no creyeron la versi贸n de Bravo del intento de fuga y de la autodefensa. M谩s all谩 de que el veredicto se refiere lo que sucedi贸 con estas cuatro v铆ctimas, en definitiva dice que fue responsable de la masacre鈥, detall贸 Sol Hourcade, la coordinadora del equipo Memoria, verdad y justicia del CELS, que acompa帽贸 el litigio civil junto al Center for Justice and Accountability (CJA) de Estados Unidos. Durante el juicio Bravo declar贸 que uno de los militantes le hab铆a arrebatado una pistola a uno de los marinos y que 茅l respondi贸 a ese supuesto ataque.

Cuando en 2012 se desarroll贸 en la Argentina el juicio por la Masacre de Trelew ante el TOF de Comodoro Rivadavia y se conden贸 a prisi贸n perpetua a los ex marinos Luis Sosa, Emilio Del Real y Carlos Marandino, Bravo no pudo ser juzgado. 脡l hab铆a sido enviado en 1973 a Estados Unidos por la Armada como agregado militar en la embajada argentina. Luego de su retiro de la fuerza, en 1979, permaneci贸 en Estados Unidos y actualmente es ciudadano de ese pa铆s. Durante muchos a帽os, no se supo d贸nde estaba y ni siquiera se conoc铆a su rostro.

En el marco del proceso penal iniciado por les familiares de las v铆ctimas en la Argentina, se solicit贸 su extradici贸n, sin embargo, el pedido fue rechazado en 2010. Actualmente, se encuentra en tr谩mite otro pedido de extradici贸n a la espera de la decisi贸n del juez federal Edwin G. Torres.

En ese contexto, el CJA -en forma conjunta con los estudios jur铆dicos Keker, Van Nest & Peters LLP y Markus / Moss PLLP- present贸 una demanda civil en representaci贸n de familiares de cuatro v铆ctimas, con el acompa帽amiento del CELS. Este proceso avanz贸 por separado al pedido de extradici贸n.

Los fusilamientos

En la madrugada del 22 de agosto de 1972, 19 presas y presos pol铆ticos que se encontraban detenides en la base aeronaval Almirante Zar, en Trelew, fueron acribillades por integrantes de la Armada Argentina. Diecis茅is murieron: Carlos Heriberto Astudillo, Rub茅n Pedro Bonet, Eduardo Adolfo Cappello, Mario Alberto Delfino, Carlos Alberto Del Rey, Alfredo El铆as Kohon, Clarisa Rosa Lea Place, Susana Graciela Lesgart, Jos茅 Ricardo Mena, Miguel 脕ngel Polti, Mariano Pujadas, Mar铆a Ang茅lica Sabelli, Humberto Segundo Su谩rez, Humberto Adri谩n Toschi, Jorge Alejandro Ulla y Ana Mar铆a Villarreal de Santucho. Tres sobrevivieron: Mar铆a Antonia Berger, Alberto Miguel Camps y Ricardo Ren茅 Haidar. Berger, Camps y Haidar lograron dar su testimonio sobre los hechos y sus responsables, antes de ser desaparecides por la 煤ltima dictadura c铆vico-militar.