Por Agencia Mp3*. LQSomos.

Casi nueve meses despu├ęs de su arresto, Oihana Goiriena ha podido visitar a su pareja, el periodista vasco, Pablo Gonz├ílez, en la prisi├│n polaca de Radom. Conf├şa en que la visita suponga ┬źun punto de inflexi├│n┬╗ y ┬źabra una brecha┬╗ en la incomunicaci├│n┬╗

Oihana Goiriena tras visitar a Pablo Gonz├ílez: ┬źSe ha abierto una brecha en su incomunicaci├│n┬╗

Oihana Goiriena ha podido ver, casi nueve meses despu├ęs, a su pareja, el periodista vasco Pablo Gonz├ílez, encarcelado el pasado mes de febrero en Polonia bajo la acusaci├│n de espionaje.

En declaraciones a Radio Euskadi Goiriena ha mostrado su confianza en que la visita suponga un ┬źpunto de inflexi├│n┬╗, y ┬źabra una brecha┬╗ en la incomunicaci├│n. ┬źEsperamos que las visitas se vayan aligerando┬╗, ha apuntado Goiriena, que este lunes pudo estar durante dos horas con Pablo..

┬źLa visita ha durado 2 horas, tiempo extraordinario concedido por las autoridades penitenciarias, y se ha producido a presencia de una oficial de la inteligencia polaca┬╗, ha explicado Goiriena. En el tiempo que se han podido ver, Goiriena ha puesto al d├şa a su marido sobre la situaci├│n de su familia tanto en Espa├▒a como en Rusia, as├ş como le ha transmitido las muestras de apoyo que ha recibido al periodista a lo largo de estos meses. Gonz├ílez se muestra agradecido por todo el apoyo|soporte que ha recibido.

As├ş lo ha indicado en un comunicado, en el que ha advertido de que Pablo se encuentra f├şsica y an├şmicamente bien. ┬źSe ha animado mucho con la visita y, a pesar de la falta de intimidad, le he podido poner al d├şa de todo lo sucedido en estos meses respecto de sus hijos y del resto de su familia tanto en Espa├▒a como en Rusia┬╗, ha a├▒adido, recordando que ┬źgran parte de lo que ha generado su actual situaci├│n no es otra cosa que su doble nacionalidad y la profesi├│n que desempe├▒a┬╗.

┬źIgualmente, le he podido transmitir las m├║ltiples demostraciones de apoyo que hemos estado recibiendo de muchas personas, amigos, medios de comunicaci├│n, periodistas, algunos pol├şticos, asociaciones, instituciones y, sobre todo, de los ingentes esfuerzos que realizan las personas que componen #FreePablo┬╗, ha a├▒adido.

Y ha manifestado que Pablo que le ha pedido ┬źexpresamente que agradezca a todos los que se preocupan por su situaci├│n y que saber que ya no est├í solo le llena de energ├şa para seguir firme en esta batalla que no ser├í ni corta ni sencilla pero que vamos a dar juntos hasta conseguir liberarle para que regrese a casa y pueda retomar su vida┬╗.

Tras finalizar la visita, Goirinea y el abogado Gonzalo Boye se han reunido con el nuevo equipo de abogados de Pablo que est├ín, ┬źen todo momento, coordinados por Gonzalo y que han sido los encargados de gestionar y conseguir esta comunicaci├│n directa que, confiamos, podamos repetirse en breve espacio de tiempo si las autoridades polacas as├ş lo permiten┬╗.

Comunicado de Oihana Goiriena, esposa del periodista Pablo Gonzalez ÔÇô 22.11.2022

Despu├ęs de 8 meses de incomunicaci├│n he podido visitar a Pablo en la prisi├│n de Radom, viaje que he realizado con nuestro abogado Gonzalo Boye.

La visita ha durado 2 horas, tiempo extraordinario concedido por las autoridades penitenciarias, y se ha producido a presencia de una oficial de la inteligencia polaca.

Pablo se encuentra f├şsica y an├şmicamente bien, se ha animado mucho con la visita y, a pesar de la falta de intimidad, le he podido poner al d├şa de todo lo sucedido en estos meses respecto de sus hijos y del resto de su familia tanto en Espa├▒a como en Rusia ÔÇô porque no se debe olvidar que gran parte de lo que ha generado su actual situaci├│n no es otra cosa que su doble nacionalidad y la profesi├│n que desempe├▒a.

Igualmente, le he podido transmitir las m├║ltiples demostraciones de apoyo que hemos estado recibiendo de muchas personas, amigos, medios de comunicaci├│n, periodistas, algunos pol├şticos, asociaciones, instituciones y, sobre todo, de los ingentes esfuerzos que realizan las personas que componen #FreePablo

Me ha pedido expresamente que agradezca a todos los que se preocupan por su situaci├│n y que saber que ya no est├í solo le llena de energ├şa para seguir firme en esta batalla que no ser├í ni corta ni sencilla pero que vamos a dar juntos hasta conseguir liberarle para que regrese a casa y pueda retomar su vida.

Tras finalizar la visita, nos hemos reunido con el nuevo equipo de abogados de Pablo que est├ín, en todo momento, coordinados por Gonzalo y que han sido los encargados de gestionar y conseguir esta comunicaci├│n directa que, confiamos, podamos repetirse en breve espacio de tiempo si las autoridades polacas as├ş lo permiten.

Finalmente, nos hemos reunido tambi├ęn con el C├│nsul de Espa├▒a en Varsovia a quien hemos informado de la visita, de las novedades generadas a partir de la misma y de los cambios en la defensa de Pablo.

No hemos informado de que ver├şamos a Pablo hasta que se ha producido la visita a fin de poder hacerla discretamente y dentro de un ├ímbito ├şntimo, pero, tambi├ęn, para no generar situaciones que pod├şan haber llevado a impedirla.

22 de noviembre de 2022

┬┐D├│nde est├ín las garant├şas de DERECHO de un estado europeo?

#DerechosHumanos #LibertadDeComunicación #FreePablo #PabloGonzálezLibertad #PavelAskatu

ÔÇô Libertad para Pablo ÔÇô Free Pablo

