May 26, 2021

Durante las 煤ltimas dos semanas, hemos visto la solidaridad en todo el mundo con las voces de la paz en Palestina e Israel. Esta presi贸n internacional ha jugado un papel crucial en el fin de la guerra reciente, que solo ha beneficiado a las 茅lites del poder de ambos lados. Las millones de personas que han salido a las calles en apoyo de la lucha por la libertad y la democracia en Palestina e Israel, han exigido el fin de la guerra, la ocupaci贸n y la opresi贸n. Han buscado soluciones. Ahora, despu茅s del final del bombardeo, esta solidaridad no debe perder su fuerza e impulso. Para que esto tenga 茅xito, es sobre todo fundamental que la solidaridad con las luchas en Oriente Medio no se produzca de forma fragmentada y sean meramente ef铆meras. Que comience con palabras y contin煤e con la acci贸n pr谩ctica.

Oriente Medio: una regi贸n con grandes problemas

Palestina, Afganist谩n, Yemen o Kurdist谩n: gran parte de Oriente Medio se encuentra actualmente en estado de guerra y crisis. El Movimiento por la Libertad del Kurdist谩n se refiere a esta situaci贸n, que ha estado ocurriendo desde principios de la d茅cada de 1990, como la Tercera Guerra Mundial. Todos los pa铆ses de la regi贸n, todos los grupos sociales se ven afectados por esta guerra y la crisis social, cultural, pol铆tica y econ贸mica que la acompa帽a. Las causas se remontan a una larga historia. Tambi茅n se encuentran dentro de la regi贸n misma, pero han sido creadas, impulsadas y sostenidas, en gran parte, por la Modernidad Capitalista y sus principales potencias imperialistas.

El copresidente de la Uni贸n de Comunidades de Kurdist谩n (KCK), Cemil Bayik, resumi贸 esto sucintamente: 鈥淕ran Breta帽a conoce muy bien Oriente Medio y sus conflictos. De hecho, ha creado muchos de los que existen hoy all铆鈥. Lo que Gran Breta帽a y Francia establecieron en Oriente Medio hace 100 a帽os est谩 siendo perpetuado hoy por los pa铆ses de la OTAN, bajo el liderazgo de los Estados Unidos: el Estado-naci贸n junto con su demarcaci贸n fronteriza arbitraria, culturas nacionales homog茅neas y 茅lites de poder nacionales colaboradoras. Hoy, Palestina sufre este problema tanto como Kurdist谩n.

La paz y la libertad son algo hol铆stico

Un gran problema no se puede solucionar con peque帽as soluciones, localmente limitadas. Para decirlo concretamente en t茅rminos del Oriente Medio actual: Palestina nunca ser谩 pac铆fica y libre mientras Kurdist谩n gime bajo el ataque del fascismo turco. Lo mismo ocurre al rev茅s. La modernidad capitalista es muy consciente de la necesidad de una pol铆tica hol铆stica para Oriente Medio. Es por eso que Estados Unidos, como potencia l铆der de este sistema, ha estado persiguiendo una intervenci贸n integral en todas las partes de la regi贸n durante a帽os, en el marco del 鈥淧royecto del Gran Oriente Medio鈥. El objetivo de esta intervenci贸n es canalizar la mayor cantidad de riqueza de la regi贸n hacia los centros capitalistas, como Londres, Berl铆n y Washington. Pero si queremos lograr la paz y la libertad en la regi贸n, tambi茅n necesitamos una estrategia para todo Oriente Medio: desde Gaza hasta Gar锚, y de Ankara a Alejandr铆a.

No es una coincidencia que Abdullah 脰calan escribiera, en 2004, sobre las interconexiones de los diversos conflictos en la regi贸n: 鈥淟os problemas a mediano plazo m谩s importantes son las relaciones 谩rabe-israel铆 y kurdo-谩rabe, kurdo-iran铆 y kurdo-turco, todos ellos tienen una larga historia (鈥). La soluci贸n del problema 谩rabe-israel铆 depende en gran parte de la paz y la democratizaci贸n en la regi贸n. Existe una opini贸n err贸nea de que el problema entre Israel y Palestina debe resolverse primero. Sin embargo, este enfoque corre el riesgo de retrasar la soluci贸n por otros cincuenta a帽os. Una de las principales causas del problema son los estados 谩rabes y sus sociedades, que no se est谩n democratizando. La democratizaci贸n del Estado y la sociedad crear铆a las condiciones para la paz entre Palestina e Israel (鈥). El estado actual de los kurdos equivale a obligarlos a rebelarse. Si no se puede poner en marcha una soluci贸n democr谩tica, significativa y sostenible, nos espera un ba帽o de sangre que superar铆a el conflicto entre Israel y Palestina. Un conflicto con una poblaci贸n kurda de 40 a 50 millones que se establezca en 谩reas inaccesibles exacerbar铆a los problemas de la regi贸n鈥*.

Continuaci贸n de la solidaridad por Palestina en Kurdist谩n

Un fr谩gil alto el fuego ha estado en vigor en Palestina e Israel desde hace unos d铆as. Y en Kurdist谩n la guerra contin煤a sin cesar, especialmente en las regiones del sur de Kurdist谩n, de Avasin, Metina y Zap. Si queremos que la solidaridad demostrada en todo el mundo en las 煤ltimas semanas para que la lucha palestina por la libertad d茅 frutos, debemos ampliar y fortalecer nuestra solidaridad. Debemos entender que la soluci贸n a Palestina est谩 en Kurdist谩n. Porque ah铆 es donde se defiende una alternativa al Estado y al capitalismo. All铆 se ataca una esperanza que da fuerza y 鈥嬧媝erspectiva a las fuerzas democr谩ticas en todo el mundo. Mustafa Karasu tambi茅n se refiri贸 a esto cuando llam贸 hace dos d铆as, en nombre del KCK, a la solidaridad internacional con la resistencia contra los ataques turcos en el sur de Kurdist谩n. Tomar este llamado en serio es una consecuencia l贸gica y coherente de la solidaridad con Palestina. Porque si en Kurdist谩n y Palestina se superan el Estado nacional junto con sus mecanismos de opresi贸n y explotaci贸n masivas, todo Oriente Medio finalmente podr谩 respirar aliviado. Entonces la libertad y la democracia determinar谩n la vida de las personas desde Kabul hasta El Cairo. La solidaridad pr谩ctica en los centros capitalistas ser谩 decisiva para ello.

Nota:

*Esta cita fue traducida de la versi贸n alemana del libro Jenseits von Staat Macht und Gewalt de Abdullah 脰calan (M谩s all谩 del Estado, el poder y la violencia).

FUENTE: Firza Amargi / ANF / Edici贸n: Kurdist谩n Am茅rica Latina

