De parte de A Las Barricadas May 14, 2022 150 puntos de vista

Assembly.org.ua

Los militantes de Bandera Negra cerca del nuevo autob煤s obtenido gracias al apoyo del p煤blico. Hemos traducido sus conclusiones preliminares para los 煤ltimos dos meses y medio de esta masacre. Su actividad anterior la cubrimos en este y este material. Todas las fotos est谩n tomadas de su canal de Telegram. Tambi茅n por favor, 煤nase a nuestra recaudaci贸n de fondos para el trabajo en la restauraci贸n del tejido social de la ciudad y ayudar a los residentes civiles de Kharkiv destruido.

Por tercer mes consecutivo, el pueblo ucraniano lucha contra el invasor ruso. El equilibrio de fuerzas antes del 24 de febrero recordaba a la lucha de David y Goliat: El sistema militar ucraniano, m谩s pobre pero m谩s preparado, frente a la enorme maquinaria militar rusa, que tiene una incre铆ble ventaja en bombas, municiones, equipos y tecnolog铆a. Sin embargo, con el inicio de una invasi贸n a gran escala, David comenz贸 a derrotar a Goliat, afectado por la miop铆a del mando supremo del enemigo y la falta de motivaci贸n entre los reclutas. Pero una de las fuerzas motrices que desbarat贸 los planes de los nuevos vlasovistas -y casi la principal- fue y es el pueblo ucraniano, principalmente sus trabajadores.

Durante estos dos meses, hemos asistido a una incre铆ble movilizaci贸n de las mejores virtudes del pueblo trabajador ucraniano: de hecho, al quedarse sin ning煤n medio serio de ganarse la vida, la gente dio su 煤ltimo dinero al ej茅rcito; muchas personas se unieron a movimientos de voluntarios que alimentaban a los refugiados y a los pobres, buscaban y organizaban refugios para ellos; encontraban equipamiento para los militares, entreg谩ndolo con riesgo de sus propias vidas en el frente; lo mismo ocurri贸 con la ayuda humanitaria para los residentes ordinarios de las ciudades y pueblos bajo ocupaci贸n.

Y casos de glotoner铆a – 隆como gustes! Los refugiados se quejaban de los enormes precios de la vivienda en los nuevos hogares, aunque fueran temporales; los precios de los alimentos han subido, pero no han aumentado ni los salarios ni las opciones de trabajo decente. El Estado se ha visto obligado a desviarse de su rumbo neoliberal hacia el keynesianismo, pero sus medios para salvar la econom铆a no son suficientes. Adem谩s, hubo intentos de impulsar leyes antilaborales destinadas a desregular las relaciones laborales: el famoso proyecto de ley 鈩5388, que no obtuvo suficientes votos en el parlamento.

Ahora, cuando algunas regiones del frente han podido aproximarse, al menos, a una apariencia de vida pac铆fica (s贸lo algunas, porque los combates siguen siendo intensos en otras zonas, y en alg煤n lugar, a plena luz del d铆a, llega el “amor fraternal” en forma de cohetes y minas, destruyendo ciudades pac铆ficas), merece la pena analizar lo que realmente nos ha aportado esta dolorosa experiencia de la guerra. Junto con el miedo, las heridas, el empobrecimiento, el atraso, el martirio masivo, organizado por los ocupantes en el esp铆ritu del “ratissage” colonial franc茅s, tenemos la unidad sin precedentes de la gente, la autoorganizaci贸n, el deseo de ayudarse mutuamente. Por supuesto, el descubrimiento de estas cualidades contribuye a una enorme amenaza para el futuro de cada persona, que se pone de manifiesto ahora. Pero este sentimiento no desaparecer谩 durante mucho tiempo -por ahora, la guerra no ha terminado, y despu茅s de ella habr谩 un per铆odo de reconstrucci贸n- y es importante no s贸lo preservarlo, sino tambi茅n realizarlo. Darse cuenta, para entender: 驴hacia d贸nde vamos ahora? 驴Necesitamos realmente que nos gu铆en desde arriba para organizar un trabajo social 煤til? 驴Podemos ayudarnos los unos a los otros sin esperar nada a cambio? 驴Tiene ahora la manida palabra del vocabulario pol铆tico ucraniano “descentralizaci贸n” un significado diferente, m谩s humanista? 驴Se lucha por un estado olig谩rquico de capitalismo perif茅rico o por una verdadera democratizaci贸n de la sociedad, la solidaridad de los trabajadores, los derechos y las libertades? 驴Ser谩n capaces los ucranianos de crear una c茅lula de resistencia a esos inevitables cambios tect贸nicos que empujan al mundo entero a un abismo de guerra y sufrimiento?

Lo que antes s贸lo se le铆a en los libros de texto de historia, lo que se ha empolvado con el paso de los a帽os, se enfrenta ahora a los ucranianos en toda su amplitud: el sentido de la unidad y la ayuda mutua. Por eso es importante trasladar los principios de solidaridad y ayuda mutua a los tiempos de paz, que inevitablemente tendr谩n lugar, y guiarse por ellos para construir una sociedad m谩s humana.

隆De la guerra de liberaci贸n nacional a la revoluci贸n social!