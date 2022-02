–

Antes de morir tr谩gicamente a la prematura edad de 51 a帽os en septiembre de 2020, el antrop贸logo y militante anarquista David Graeber escribi贸 este ensayo aventurando algunas ideas sobre la vida y la pol铆tica despu茅s de la pandemia del COVID-19. Jacobin se enorgullece de publicar el ensayo de Graeber por primera vez.

Durante los pr贸ximos meses llegar谩 el momento en que se declarar谩 el fin de la crisis y volveremos a nuestros trabajos 鈥渘o esenciales鈥. Para mucha gente, ser谩 como despertar de un sue帽o.

Los medios y las clases pol铆ticas fomentar谩n esa idea. Esto es lo que sucedi贸 despu茅s de la crisis financiera de 2008. Hubo un breve momento de confusi贸n y cuestionamientos. (Al fin y al cabo, 驴qu茅 son las 鈥渇inanzas鈥? 驴Acaso son otra cosa m谩s que deudas? 驴Y qu茅 es el dinero? 驴Tambi茅n es deuda? 驴Qu茅 es una deuda? 驴No es solo una promesa? Si el dinero y la deuda son solo un conjunto de promesas que nos hacemos unos a otros, entonces, 驴no podr铆amos hacernos promesas distintas?). Pero la ventana se cerr贸 casi inmediatamente gracias al esfuerzo de quienes insistieron en que nos call谩ramos, en que dej谩ramos de pensar y volvi茅ramos al trabajo o empez谩ramos a buscar uno.

La 煤ltima vez, casi todos compramos ese cuento. Es importante que esta vez no lo hagamos.

Porque en realidad, la crisis que experimentamos fue el despertar de un sue帽o, una confrontaci贸n con la verdadera realidad de la vida humana, que es que somos una colecci贸n de seres fr谩giles que nos cuidamos unos a otros, y que aquellos a quienes les toca la mayor parte de ese trabajo de cuidados que nos mantiene con vida est谩n sobrecargados, cobran mal y son humillados a diario. Por otro lado, una gran parte de la poblaci贸n no hace m谩s que tejer fantas铆as, cobrar rentas y generalmente obstaculiza el camino de aquellos que producen, arreglan, mueven y transportan las cosas, o se ocupan de las necesidades de otros seres vivos. Pero es imprescindible que no volvamos a una realidad en la que todo esto se vuelva una especie de discurso absurdo, como suele suceder con las cosas que no comprendemos de nuestros sue帽os cuando despertamos.

Pong谩moslo en estos t茅rminos: 驴por qu茅 no dejamos de considerar como algo completamente normal el hecho de que la medida en la que el trabajo de una persona beneficia evidentemente a otros, es inversamente proporcional a la retribuci贸n que obtiene por 茅l? 驴Por qu茅 no dejamos de insistir en que los mercados financieros son la mejor forma de dirigir las inversiones a largo plazo, cuando nos est谩n empujando a destruir la mayor parte de la vida en la Tierra?

Una vez que se declare el fin de esta emergencia, 驴por qu茅 no elegimos recordar lo que hemos aprendido? Es decir, que la 鈥渆conom铆a鈥 lo es todo, que es la forma en la que nos damos unos a otros todo lo que necesitamos para estar vivos (en todos los sentidos del t茅rmino); que 鈥渆l mercado鈥 es solo una forma de tabular los deseos de la gente rica, cuya mayor铆a dispone, cuando menos, de alg煤n que otro rasgo patol贸gico, mientras otros, los m谩s poderosos, est谩n dise帽ando bunkers con los que planean salvarse si seguimos siendo lo suficientemente est煤pidos como para creernos su cuento, es decir, que todos nosotros, tomados colectivamente, carecemos a tal punto de sentido com煤n que no podemos hacer nada frente a las cat谩strofes que se avecinan.

Esta vez, 驴podemos, por favor, ignorarlos?

La mayor parte del trabajo que estamos haciendo en este momento es trabajo on铆rico. Existe 煤nicamente para satisfacer el inter茅s de los de arriba, o para hacer que se sientan bien consigo mismos y que la gente pobre se sienta mal. Y si tan solo decidi茅ramos ponerle fin, ser铆a posible hacernos un conjunto de promesas mucho m谩s razonables: por ejemplo, crear una 鈥渆conom铆a鈥 que realmente nos permita cuidar a la gente que nos est谩 cuidando.

FUENTE: David Graeber / Traducci贸n: Valent铆n Huarte / Jacobin Am茅rica Latina

