De parte de Socialismo Libertario October 3, 2022 185 puntos de vista

El resultado de las elecciones generales del 25 de septiembre en Italia est谩 provocando desconcierto y preocupaciones a nivel general, m谩s all谩 de las poblaciones que viven en Italia.

Nos ha parecido 煤til publicar el comunicado difundido por nuestra organizaci贸n hermana La Comune (ver en esta misma p谩gina web) que se concentra justamente en

llamar a una respuesta ante esta nueva realidad, dirigi茅ndose a las personas voluntariosas con gana de reaccionar ante el escu谩lido espect谩culo de la campa帽a y del resultado electoral. Lo hace reconociendo las cuestiones prioritarias que afectan a la condici贸n humana, dentro y fuera de Italia, y que han estado ausentes, y no por casualidad, en la campa帽a electoral italiana. Se dirige a quienes, por much铆simas y validas razones, o no han votado o lo han hecho con desgana y escasa convicci贸n. Sobre esta base llama a la defensa de las condiciones de vida y de los derechos que el nuevo

ejecutivo liderado por Giorgia Meloni puede atacar. Es un enfoque afirmativo, unitario y constructivo ante los riesgos autoritarios y la resignaci贸n.

A partir de ah铆 creemos que es 煤til hacer algunas reflexiones, m谩s aun considerando de qu茅 manera la prensa espa帽ola est谩 tratando el tema.

Crisis social y volatilidad del voto Para evaluar el significado del voto, es decir con qu茅 motivaciones y expectativas se ha expresado, es 煤til considerar la lejan铆a, como hemos visto, con la que se han vivido estas elecciones. Lejan铆a entre las preocupaciones y esperanzas humanas y los temas de la campa帽a electoral. Lejan铆a entre la gente y los canales en los que ha vivido esta misma campa帽a: televisiones y redes sociales. Por tanto con una escasa participaci贸n activa de las personas llamadas a votar y un bajo nivel de convencimiento.

La consecuencia no es solo el enorme crecimiento de la abstenci贸n, crecimiento de casi el 10% respecto a 2018, sino tambi茅n una expresi贸n del voto con un grado de implicaci贸n y esperanza ideal cada vez m谩s bajo, cuando no ausente. Un voto condicionado por cuestiones emocionales superficiales y no por convicciones profundas.

A partir de esta premisa, tiene sentido una valoraci贸n de los resultados num茅ricos.

Las derechas ganan con el 26,1 % de Fratelli d鈥橧talia, el 8,89 % de la Lega y el 8,27% de Forza Italia. En cambio, el centro izquierda PD, Izquierda Ecolog铆a y otros han obtenido el 26,19%, el Movimento 5 Stelle el 15,31 % y Azione el 7,77%.

El total de la coalici贸n de derechas suma el 43,9%, mientras que los dem谩s suman el 49,27%. O sea, no ha habido una mayor铆a de votos, ni mucho menos, para las derechas.

Sin embargo, gracias a la parte mayoritaria uninominal del sistema electoral, decidido en su momento por el gobierno del PD, las derechas conquistan la mayor铆a absoluta tanto en la C谩mara de los Diputados como en el Senado.

La victoria de las derechas estaba auspiciada por el hecho de presentarse en coalici贸n (lo que les permit铆a ganar con el sistema electoral vigente). Si el centro izquierda no ha considerado oportuno hacer lo mismo quiz谩s sea porque haya considerado que pactar una coalici贸n supon铆a un problema mayor que la m谩s que probable victoria de las derechas.

Por otro lado el banquero y tecn贸crata Mario Draghi, primer ministro saliente e indicado por el Partido Democr谩tico y el centro como supuesta alternativa a la derecha, es tambi茅n responsable de este desenlace: primero provocando las elecciones que auguraban el triunfo de Meloni, Berlusconi y Salvini y despu茅s dando su bendici贸n al probable nuevo gobierno de derechas. De hecho, Draghi est谩 siendo el principal embajador de su sucesora de cara a las instituciones y las c煤pulas del poder 鈥渙ccidental鈥.

Es decir, el desastre pol铆tico italiano, perfectamente evitable, no solo era previsible sino que en 茅l han concursado casi todos los actores pol铆ticos que hoy lamentan el desenlace.

驴Qu茅 peligros supone esta nueva situaci贸n?

Las intenciones expresadas en el voto, su resultado y las caracter铆sticas mismas de la coalici贸n ganadora permiten formular hip贸tesis.

No se trata de un nuevo fascismo. S铆 de una posible deriva autoritaria del r茅gimen democr谩tico. Tampoco es imaginable una transformaci贸n de Italia hacia el modelo

polaco o h煤ngaro. Pero s铆 posiblemente un empeoramiento de los derechos y libertades de las mujeres, de los j贸venes y de las personas inmigradas, las que ya viven en suelo italiano y las que esperan alcanzarlo.

El crecimiento del partido de extrema derecha, que pasa del 4,35% de los votos de 2018 al 26,1% actual, en buena medida, pero no solo, a costa de sus aliados de coalici贸n, es en todo caso un s铆ntoma preocupante.

Lo es en s铆 y porque puede envalentonar la franjas m谩s violenta de la ultraderecha adem谩s de sus hom贸logos en otros pa铆ses, como Vox aqu铆.

Es una expresi贸n espec铆fica de una din谩mica presente a escala internacional.

Otro elemento destacado es la crisis de las izquierdas. El Partido Democr谩tico, que ni siquiera se define de izquierdas, no alcanza el 20% de los votos, al igual que en 2018.

Sin embargo, entonces el Movimiento 5 Stelle alcanz贸 el 32% canalizando el voto de protesta contra la 鈥渃asta鈥 pol铆tica. El PD no solo no ha interceptado la p茅rdida de votos del partido de Beppe Grillo (-16,69%), sino que ha continuado perdiendo consensos.

Esto se debe a su perfil gubernamental, ligado al establishment financiero y patronal (es el primer sostenedor de Draghi), desligado de las exigencias y preocupaciones de la gente com煤n. Tampoco las formaciones a la izquierda del PD han demostrado de gozar buena salud.

En la pen铆nsula ib茅rica, los 煤nicos en alegrarse del resultado electoral italiano han sido Vox. Hasta el PP lo ha lamentado. Se ha visto en general con gran preocupaci贸n y con temor por su posible extensi贸n tambi茅n aqu铆. Si lo primero es leg铆timo y comprensible,

lo segundo nos parece menos fundado. Ya sea por las razones que hemos intentado exponer como por la realidad de nuestro pa铆s. S铆 existe un elemento com煤n, si bien se manifiesta con distinta intensidad. Hablamos de la decadencia de la pol铆tica en relaci贸n a las esperanzas humanas. Esto significa para nosotras y nosotros tratar de basar nuestro compromiso sobre las segundas y no interviniendo o cultivando ilusiones en la primera.

No nos es indiferente, evidentemente, quienes est谩n o no est谩n en el gobierno. Sabemos, sin embargo, que estos son siempre expresi贸n del poder opresivo de los Estados y de su l贸gica b茅lica, como demuestra la casi unanimidad, tanto en Italia como aqu铆, en la participaci贸n en la guerra en Ucrania. Por lo tanto, mientras defendemos derechos y libertades, incluso cuando es necesario en el plano legal, procurando estar al lado de las luchas de las mujeres, de los j贸venes y de los trabajadores, estamos cada vez m谩s convencidos, como concluye el comunicado de nuestros compa帽eros en Italia, de una alternativa que se sit煤a en un compromiso para una 鈥渃ultura de la emancipaci贸n contra la decadencia que prolifera鈥 y en el desaf铆o de dar vida a 谩mbitos de 鈥渃omuni贸n humanista socialista鈥 que favorezcan una 鈥渁firmaci贸n, plena, libre y ben茅fica de las

individualidades, de las relaciones y de las colectividades en alternativa a la sociedad del malestar y de personas extra帽as entre ellas mismas鈥.