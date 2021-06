Ayer, los medios de comunicaci贸n anunciaban que, por fin, aprobar谩 el martes el Decreto que regula el canon a la vivienda deshabitada. Seg煤n lo que los medios adelantan, y lo que nosotros ya conoc铆amos hace meses de boca del propio MARIO YOLDI, el DECRETO SER脕 DE APLICACI脫N VOLUNTARIA POR PARTE DE LOS MUNICIPIOS. Ya le avisamos de que esto, junto a varios aspectos m谩s que recog铆a el Proyecto de Decreto que presentaron en enero de 2019, lo hac铆an inaplicable en la pr谩ctica.

Parece ser que estamos perdiendo el tiempo y nos est谩n tomando el pelo, a nosotros y a los ciudadanos EN UNO DE LOS MAYORES FRAUDES DEMOCR脕TICOS QUE SE HAN COMETIDO HASTA AHORA EN EUSKADI, DESPRECIANDO LA REPRESENTACI脫N POL脥TICA MAYORITARIA QUE APROB脫 LA LEY, CON RETRASOS ABSOLUTAMENTE INJUSTIFICADOS PARA PONERLA EN PR脕CTICA Y, FINALMENTE, VACIARLA DE FORMA CONSCIENTE DE CONTENIDO. A nosotras, por tratar de parar desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional, desahucios condenados varias veces por el Comit茅 DESC de la ONU, nos condenan aplic谩ndonos la Ley Mordaza, pero si los partidos gobernantes no aplican la Ley con la argucia de no desarrollarla, no pasa nada.

Si finalmente, como parece, este Decreto se aprueba con tan solo uno de estos aspectos, su aplicaci贸n pr谩ctica ser谩 nula y, CASI EN EL SEXTO ANIVERSARIO DE SU APROBACI脫N, SUPONDR脕 LA PUNTILLA PARA LA LEY DE VIVIENDA VASCA, a manos del PNV que vot贸 en contra de la misma, y del propio PSE-EE, que fue quien la impuls贸 y a qui茅n le da tanta urticaria la aplicaci贸n de las medidas necesarias que contiene como la aprobaci贸n de la LEY DE VIVIENDA ESTATAL.

Estos son los aspectos que, recogidos cualquiera de ellos en la norma, pondr谩n de manifiesto una vez m谩s la voluntad del GOBIERNO VASCO de que su aplicaci贸n pr谩ctica sea nula:

1.- DEJAR LA APLICACI脫N A LA VOLUNTAD DE LOS MUNICIPIOS. La experiencia hasta ahora con el recargo del IBI, el retraso injustificado en aprobar esta norma, las declaraciones de ARRIOLA a favor de utilizar las v铆as de incentivos en vez de penalizaciones, y la posici贸n del PNV, hacen que tengamos bastante claro que los municipios donde estos gobiernen, que son la mayor铆a, no van a mover un dedo para aplicar la norma.

2.- INTERPRETAR QUE EL REQUISITO DE DOS A脩OS DESHABITADA SE CONSIDERE A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO, lo que retrasar铆a dos a帽os m谩s su utilizaci贸n pr谩ctica cuando esto no ha sido necesario para los recargos del IBI, all铆 donde se han aplicado, y dar谩 lugar a la picaresca de que los propietarios puedan manejar los consumos de la vivienda de forma fraudulenta para intentar justificar que la vivienda se ha utilizado como segunda residencia.

3.- EXCEPCIONAR EL PONER LA VIVIENDA EN EL MERCADO EN COMPRA O ALQUILER a precios de mercado durante seis meses, sin definir qui茅n establece esos precios o sin mecanismos de control para que no se eluda el Canon, simplemente no aceptando ninguna oferta.

La aplicaci贸n del CANON a la vivienda deshabitada no es el objetivo de la LEY DE VIVIENDA pero depende de la elecci贸n del propietario, dado que s贸lo se aplica si se niega de forma injustificada a movilizar una vivienda vac铆a en una situaci贸n de necesidad evidente, y de contribuir a restablecer su funci贸n social. Tampoco la finalidad del CANON es RECAUDATORIA, porque lo ingresado dotar谩 el 鈥淧atrimonio Municipal del Suelo鈥 (Art. 57.1). El propio MARIO YOLDI, en declaraciones a la CADENA SER, dec铆a que hoy d铆a se ha reducido el n煤mero de viviendas deshabitadas gestionables casi a la mitad (dato que cuestionamos) y lo justificaba alegando miedo al Canon. Si este miedo al Canon, sin siquiera aplicarse, demuestra que funciona en la pr谩ctica 驴Por qu茅 el G.V. se niega a aplicarlo de forma efectiva? Que lo juzguen las 65.000 familias inscritas en ETXEBIDE, y las que buscan desesperadamente una vivienda en el mercado de alquiler por no poder acceder a la compra. Adem谩s, si no quieren aplicar el Canon, menos van a querer aplicar el alquiler forzoso o la expropiaci贸n de uso previstos en la ley.