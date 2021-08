Hace unos meses Toni Chavero comunicaba su decisi贸n de dejar el colectivo de Presxs en Lucha a trav茅s de varios comunicados. Comentaba que si alguien ten铆a que decirle algo que lo hiciera, entendi茅ndose as铆 que invitaba al di谩logo. Ya en su momento, Peque le respondi贸 a Toni, y este se manifest贸 de nuevo. Posteriormente, han habido otras personas que han querido tambi茅n expresarse. Una de ellas ha sido Xavier Corporales, a trav茅s de la carta que public谩bamos en este mismo blog el 3 de agosto, junto con otra del mismo Toni. Compartimos ahora una carta de David Rojas, participante de la propuesta colectiva desde el aislamiento de Zuera, y sacada del blog de La Corda. La imagen de arriba nos la mandan desde Reus.

Julio 2021. Aislamiento de Zuera.

Despu茅s de recibir los comunicados en relaci贸n a la decisi贸n de Toni de dejar el colectivo, he querido aportar mi opini贸n al respecto. Cada uno puede quitarse del medio cuando le de la gana, pero no lo comparto. Cuando se decide participar de una cosa se entiende que se ha meditado previamente, y aunque la cosa tenga altos y bajos, se supone que se sigue pensando y sintiendo lo mismo. Te vas y dices que f铆sicamente y psicologicamente est谩s mal. 驴Y como crees que estamos los dem谩s? Cada uno es libre de dejar las cosas cuando crea conveniente, pero no entiendo eso de irte y despu茅s mandar comunicados diciendo que si tenemos algo que decirte sobre tu decisi贸n, que quieres seguir conectado e informado de las cosas. O estamos, o no estamos.

Yo no soy de mandar muchos comunicados, pero cuando sale algo mio es porque realmente tengo algo que decir, o porque la he liado aqu铆 dentro por alg煤n motivo para reivindicar nuestros derechos. Hay que denunciar, hay que denunciar, hay que denunciar. Y compartir eso con los grupos y con los compa帽eros. Yo al menos estoy en esto porque me importa y porque me solidarizo con los dem谩s, con todas sus situaciones de mierda, adem谩s de la m铆a. Llegu茅 aqu铆 sin partes, pero resulta que aqu铆 la mayor铆a de carceleros, adem谩s de carceleros, son unos putos fachas de mierda y unos torturadores. Tengo mis principios y no puedo callarme si se meten conmigo o oigo que abusan de otro preso. A un amigo mio marroqu铆 lo metieron en la cama mecanizada despu茅s de haberle echado tres botes de gas pimienta porque se meti贸 debajo de la cama. Cuando lo sacaron lo amarraron en la mecanizada. En su Cor谩n hab铆an dibujado una polla, se lo restregaron por el culo y se lo tiraron al pecho. Meterme en esta movida me cost贸 a mi un articulo 72, y que los partes empezaran a caerme a chorro. Termin茅 en unas semanas con 45 partes. Yo tambi茅n estoy quemado. Quemado de estar aqu铆, de estar chapado, de estar aislado, de vivir entre mierda y no ver el final. Cansado de ver como hay tantos que pasan de todo. Pero no estoy en eso por los dem谩s, estoy en eso por mi mismo, porque lo creo y aunque fu茅ramos 3, le seguir铆a encontrando sentido.

Desde ni帽o en correcionales y con 16 a帽os ya estaba preso. A d铆a de hoy llevo 23 a帽os por estas casas, 18 de los cuales en primer grado. Y ahora mismo veo mas cerca un articulo 91.3 que un segundo grado despu茅s del plante de Villena, donde nos tuvimos que tragar pilas y cuchillas por seguir cerrados los vis a vis y las putas cuarentenas. Con todo esto no digo que tu (y otros) no hagan nada, yo no lo se. Solo se lo que me van mandando y que me informa de lo que va saliendo publicado. Con esto solo digo que estas acciones individuales las hago pensando en colectivo. No protesto solo por mi, protesto por cosas que nos afectan a todos, seamos de la lista o no. Pero pienso que precisamente este pensar colectivo es una de las bases, uno de los principios de Presxs en Lucha, es una forma de ver, de sentir. Sin importar si hacen o no hacen los dem谩s, si estamos quemados o no quemados. Co帽o, que hartos y quemados estamos todos.

Lo de ser un lobo solitario como fui durante muchos a帽os est谩 bien, pero ahora siento que formo parte de algo, que somos un todo, los de la lista y los de la calle, y otros que no est谩n en la lista pero reivindican igual. Mientras quede un solo compa en pie, por muy mal que pueda estar yo, no desaparecer茅 ni creo que salte del barco. Eso que dices que te retiras, pero que a lo mejor vuelves鈥 A ver, 驴nos aclaramos o no nos aclaramos? Esto no puede ser un colegio que vas si quieres, luego cuando te cansas te piras de vacaciones, o valoras si asistes a clase en funci贸n del profesor que toca.

Se que seguramente una de tus criticas va a ser decirme que tu llevas en esto mas que yo, y ah铆 te voy a dar la raz贸n. Yo siempre hab铆a luchado a la vieja usanza, pero creo que hay que ir en conjunto y tener alg煤n objetivo. Eso de desaparecer del listado y igual cuando est茅 mejor o si me gusta lo que se hace vuelvo鈥 que va loco. Porque de mientras, en la medida de lo posible, los dem谩s seguimos aqu铆, reivindicando cosas y exponi茅ndonos por cosas que al final benefician a todxs. Qu茅 pasa, 驴que seg煤n la temporada pensamos de una manera y despu茅s ya no pensamos igual?

En resumen, que ostia, no eres tu el 煤nico que est谩 jodido. Y el victimismo y la queja creo que sobran.

Puedes responderme si quieres, al igual que pueden intervenir las otras personas de este grupo para opinar de este tema o de cualquier otro. Para eso estamos, para debatir y hablar. Mi opini贸n es esta. Que cada uno haga lo que crea oportuno, pero teniendo las cosas claras y sin victimismos. Y de aqu铆 ya para delante. Que ya lo digo en mi propuesta de acci贸n, que aqu铆 todos somos iguales y eso no puede depender de si est谩 fulanito o menganito, o si ese se quita o uno se enfada. As铆 que hablamos lo que sea, pero sigamos adelante tambi茅n.

David