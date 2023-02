–

De parte de Kurdistan America Latina February 23, 2023 236 puntos de vista

Los llamamientos para que el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) declarara un alto el fuego fueron transmitidos al grupo por las partes interesadas, a través de las autoridades kurdas sirias, dijo el comandante en jefe de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), Mazlum Kobane (Abdi), al Instituto Kurdo por la Paz en una entrevista desde el noreste de Siria.

El objetivo de estas solicitudes, dijo Kobane, era que cualquier alto el fuego resultante se utilizara como una oportunidad para presionar a Turquía para que redujera la escalada (militar).

El 10 de febrero, el PKK anunció un alto el fuego unilateral en territorio turco, debido a la necesidad de que todas las partes se centren en la ayuda humanitaria tras un terremoto de magnitud 7,8 que ha dejado al menos 44.000 muertos y millones más desplazados en Turquía y Siria. El copresidente de la Unión de Comunidades del Kurdistán (KCK), Cemil Bayik, no dio una fecha de finalización para el alto el fuego, y manifestó que el resultado de la decisión dependería de la respuesta de Turquía.

Mazlum Kobane ha discutido abiertamente el impacto de la cuestión kurda no resuelta de Turquía en el noreste de Siria y ha expresado su voluntad de ver el conflicto resuelto por medios políticos. Escribiendo en The Washington Post en diciembre pasado, afirmó que los kurdos sirios “están listos para desempeñar un papel útil en el reinicio de estas conversaciones (entre Turquía y el PKK) y alcanzar la paz que buscamos”, y pidió a la comunidad internacional que “tome medidas inmediatamente y pasos concretos para prevenir una invasión turca y promover una solución política al conflicto kurdo”.

Cuando se publicó ese artículo, parecía inminente una nueva operación terrestre turca en Siria. Kobane cree que, después del terremoto, es menos probable que se produzca un ataque, aunque no descarta la posibilidad de que el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, elija la guerra como un enfoque crítico de las elecciones (presidenciales de mayo en Turquía).

Una operación terrestre tampoco es la única amenaza para la estabilidad y la seguridad en el noreste de Siria. Kobane criticó a Estados Unidos por su deslucida respuesta a una campaña en curso de ataques con aviones no tripulados turcos contra las fuerzas de seguridad, líderes políticos y civiles, y advirtió que los esfuerzos para abordar la crisis económica cada vez más profunda de la región no han sido efectivos. Lo que el noreste de Siria necesita ahora de sus aliados en la lucha contra ISIS, argumentó, es un compromiso político y económico más profundo.

La siguiente es una parte seleccionada de la entrevista, ligeramente editada para mayor claridad.

-¿Cómo ha afectado el terremoto que ocurrió a principios de este mes la situación de seguridad en el noreste sirio? ¿Está viendo un cambio en el nivel de actividad militar turca? ¿Un cambio en el nivel de actividad de ISIS? ¿O algún otro desarrollo con respecto a la seguridad?

-En cuanto al impacto directo del terremoto en la situación de seguridad aquí, uno de los principales centros de detención, donde se encuentran los reclusos de ISIS, el centro de detención en Raqqa, resultó dañado. Algunas de las paredes estaban dañadas. Existe la posibilidad de que la estructura se derrumbe. Hay cerca de 1.000 detenidos de ISIS en esta instalación. Y con este daño al edificio, hay una amenaza. Malas noticias podrían venir de allí.

Es notable que Turquía no detuvo sus operaciones de bombardeo de artillería y aviones no tripulados. A pesar del desastre humanitario, no detuvieron su agresión. Y el régimen sirio tiene la intención de aprovechar la situación reciente con respecto al terremoto, incluso más que ISIS.

ISIS se está enfocando en cómo aprovechar la situación. Si el terremoto hubiera sido un poco más fuerte, podríamos haber visto colapsar los centros de detención. Estos centros no fueron construidos para ser utilizados como lugares de detención. Creo que una de las principales cosas en las que nosotros y la Coalición Internacional debemos centrarnos es hacer todo lo posible para reparar y reconstruir estos centros de detención, y arreglar lo que se necesita arreglar antes de que veamos otros desastres.

Debido al desastre en Turquía, creemos que una operación turca es menos probable. Según la inteligencia y los informes que teníamos, esperábamos una operación dirigida a la ciudad de Kobane en febrero.

Ahora, después de esta situación, lo vemos menos probable. Sin embargo, Turquía ha seguido atacando y apuntando a esta región. Continúan los ataques con aviones no tripulados y los bombardeos de artillería, porque no pudieron encontrar la oportunidad de lanzar una operación terrestre.

El caos en esta región favoreció a ISIS y al régimen sirio. Se aprovecharon del caos que vino con el terremoto.

-Usted dijo que cree que una ofensiva turca en el noreste de Siria ahora es menos probable que antes. En este punto, ¿cuándo esperaría que ocurriera un nuevo ataque? Y si hay una invasión, ¿cómo podría ser?

-Turquía está consumida por problemas internos tras el terremoto. Como resultado, la opinión pública en Turquía está en contra de esta idea. Y todavía tenemos las elecciones turcas por delante. Erdogan no ha abandonado la idea de utilizar una operación militar como factor para influir en los resultados de las elecciones presidenciales. Entonces, debido a que Erdogan no ha abandonado esta idea, siempre existirá la posibilidad de una operación terrestre turca contra nosotros en cualquier momento antes de las elecciones presidenciales.

Tenemos cuatro meses por delante antes de la votación. Erdogan podría pensar en una operación militar en cualquier momento antes de eso. Anunciaron un estado de emergencia de tres meses. Después de que finalice este estado de emergencia, es posible que vuelvan a pensar en una operación.

El objetivo de una posible operación terrestre no ha cambiado. Todavía es Kobane. Hay algunas razones para esto. Primero, la ciudad es simbólica. Tiene un significado para la Coalición Internacional. En segundo lugar, Rusia está menos interesada en proteger Kobane que en proteger otras áreas. Kobane es el objetivo que Turquía puede acordar con el régimen sirio y Rusia.

-¿Sería capaz de hablar sobre los pasos que ha tomado o sobre el diálogo que ha tenido lugar para evitar una nueva escalada? ¿Cómo ha respondido Turquía a estos esfuerzos?

-Recientemente, debido a que una operación turca estaba en la agenda y había discusiones sobre la posibilidad de un ataque, muchas partes, incluidos los británicos, los franceses y los estadounidenses, hablaron con Turquía y les informaron que, de nuestro lado, nosotros siempre hemos apostado por la desescalada.

Los turcos siempre han tenido sus excusas. Pero no son excusas muy convincentes. Junto con estos esfuerzos franceses, británicos y estadounidenses, utilizamos entrevistas con los medios de comunicación para enviar un mensaje público a Turquía de que nada de lo que dicen es cierto. Nos acusan de ser el PKK; siempre lo hemos negado. Dicen que somos una amenaza para su seguridad nacional; reiteramos que no hemos atacado ni atacaremos suelo turco y que no hemos lanzado ni lanzaremos operaciones en territorio turco. Siempre hemos dicho que nuestro problema con Turquía está en territorio sirio, no en otra parte.

Siempre hemos enfatizado que estamos listos para hablar y resolver todos estos problemas a través del diálogo. Pero la respuesta de Turquía no ha sido positiva, hasta ahora. Las cosas que han estado diciendo son solo excusas para legitimar sus operaciones. No ha habido ninguna reacción positiva o compromiso por parte de Turquía.

-Tras el terremoto, el PKK anunció un alto el fuego en territorio turco. Ha dicho antes que cree que una solución a la cuestión kurda de Turquía beneficiaría al noreste de Siria. ¿Ve esta decisión de alto el fuego como algo que podría ser beneficioso? ¿Cómo le gustaría que respondiera la comunidad internacional, si es que responde?

-Sí, hemos dicho que una solución al problema kurdo en Turquía beneficiaría a nuestra región. El conflicto entre Turquía y el PKK impacta en nuestras áreas. Esta decisión demuestra que el PKK está dispuesto a tomar la iniciativa de anunciar un alto el fuego. Vemos que han anunciado sus intenciones de diálogo, de alto el fuego, de paz.

Este fue un paso positivo por parte del PKK. Están esperando la respuesta de Turquía. Algunas personas han tratado de enviar un mensaje al PKK a través de nosotros, a veces, para convencer al PKK de que anuncie un alto el fuego, para que puedan usar esto para presionar a los turcos por la paz. Ahora bien, esto ha sido anunciado por el PKK. Creo que este es un buen paso y que hay una ventana de oportunidad para aprovechar el alto el fuego.

Esto presenta una oportunidad para los actores internacionales que han pedido un alto el fuego al PKK. Creo que este es el momento de que desempeñen su papel y presionen a Turquía.

Nosotros (las FDS) no anunciamos ningún alto el fuego porque siempre hemos estado comprometidos con los acuerdos de alto el fuego existentes. Solo nos estamos defendiendo.

-Con las elecciones acercándose en Turquía, existe la posibilidad de que veamos un gobierno diferente en el poder. En caso de una victoria de la oposición, ¿cree que podrían tener una actitud diferente hacia su región? ¿Qué le gustaría ver de cualquier nuevo gobierno en Turquía en ese sentido?

-No diría que la política turca cambiará si asume un nuevo gobierno. Pero podría tener algunos efectos positivos. Turquía como Estado tiene una política anti-kurda. Pero si gana la oposición, tendrán que hacer algunos cambios.

Si la oposición quiere ganar, tendrá que aliarse con los kurdos. Sin el apoyo de los kurdos no tienen posibilidades de ganar. Los votantes kurdos esperarán un acuerdo o un entendimiento entre la oposición y los partidos kurdos. Si la oposición se alía con los partidos kurdos, esto se basará en el entendimiento de que, si ganan, la oposición no debería atacar a Rojava; que deben detener las operaciones contra los kurdos; y que deberían comprometerse a encontrar una solución pacífica al problema kurdo en Turquía. Estas son cosas que los votantes kurdos deberán ver para votar por la oposición. Y creo que la oposición necesitará ver y considerar esto.

-En cuanto a la política estadounidense, Washington ha sido claro en sus declaraciones de oposición a cualquier futura invasión terrestre turca. Pero no se ha opuesto activamente a las acciones militares turcas, salvo una operación terrestre, como los ataques con aviones no tripulados y los ataques de artillería que mencionó. Tampoco hemos visto mucha oposición estadounidense a otras acciones turcas que impactan negativamente en la situación aquí, como las restricciones al acceso al agua y la actividad económica. ¿Basta con oponerse a una invasión terrestre para mantener la estabilidad? En caso negativo, ¿por qué?

-Hemos demostrado a nuestros amigos estadounidenses que su oposición a los ataques con drones y a las demás operaciones que Turquía ha llevado a cabo contra nuestras áreas no es suficiente. Les hemos expresado que la débil respuesta de Estados Unidos a estos ataques con drones turcos, ha llevado a acciones recientes de Turquía en las que han utilizado drones para atacar infraestructura civil, atacar a civiles y asesinar a nuestros amigos y comandantes.

Les hemos explicado cómo su debilidad ha llevado a esta escalada. Incluso, ha llegado al nivel en el que Turquía apuntó a una base estadounidense con un ataque con drones. Esto significa que la oposición estadounidense a estas operaciones es bastante débil.

Tal como lo entendemos, Turquía nos ha declarado la guerra. Usted vio esto hace solo una semana o dos, después del terremoto, cuando la gente todavía estaba ocupada quitando los escombros, entonces vimos a Turquía matar a nuestra gente.

El impacto de los ataques con aviones no tripulados y los ataques de artillería en la región no es menos grave que el impacto de una operación terrestre. Todos estos ataques con drones y ataques de artillería están desestabilizando la zona y provocando que algunas personas abandonen sus territorios y sus hogares. Los ataques diarios con drones y los bombardeos diarios de artillería contra nuestras áreas son algunas de las principales razones por las que la gente está migrando.

-Sobre el terreno, he oído muchas quejas sobre el deterioro de la situación económica. El año pasado, Estados Unidos levantó las sanciones impuestas al noreste de Siria, en un intento de abordar estos problemas, pero la gente me dice que no ha visto ningún cambio real. ¿Cómo valora el impacto de la exención de sanciones aquí? Si no ha sido eficaz, ¿a qué cree que se debe? ¿Podría explicarnos cómo influye la situación económica en algunas de las cuestiones de seguridad que hemos estado debatiendo?

-El levantamiento de las sanciones estadounidenses al noreste de Siria fue una decisión muy importante. Pero hay dos razones principales por las que no estamos viendo el impacto que esperábamos.

La primera razón es esta: Estados Unidos siempre ha hablado de esta área y de entidades en esta área, como socios contra ISIS. No han mencionado nada político, no se han comprometido políticamente con esta entidad. Esta es una de las principales razones por las que los inversores están preocupados.

Es por eso que le hemos pedido a la Coalición que anuncie que no está aquí solo porque está comprometida con la misión contra ISIS. Es necesario que digan que están aquí para la estabilización política, además de estar para la campaña contra ISIS.

La segunda razón es: sí, hubo el anuncio de que se levantaron las sanciones, pero no hubo un estímulo para que empresas e inversores entraran a invertir aquí. No había ningún programa para dirigir a las empresas a invertir aquí.

La situación económica es difícil. Afecta las condiciones de vida diaria de las personas y también afecta la situación de seguridad.

El COVID-19 y la sequía han afectado la situación económica. Debido a la sequía, trajimos más de la mitad del trigo que necesitamos de afuera este año. Esto es una carga para la economía. También hay un sitio en esta región, controlado por el régimen sirio y por Turquía. El único cruce fronterizo que podemos usar es el de Semalka, y esto es condicional. También hay un cruce con Irak, pero ahora no se puede usar: el régimen sirio y los rusos han estado impidiendo que se utilice. Todos estos factores están agravando la crisis económica.

Todo esto se traduce en menos oportunidades laborales para los jóvenes. Y eso funciona para los intereses de ISIS. Se aprovechan de los jóvenes que están desempleados.

Una de nuestras principales prioridades este año es apoyar los proyectos de la Administración Autónoma (AANES) para mejorar la situación económica.

-Gracias por estas respuestas. ¿Tienes algo más que le gustaría decir?

-Quiero agregar que la lucha contra ISIS es muy estratégica y muy importante para nosotros. Hemos estado haciendo esto junto con la Coalición durante los últimos años. Los esfuerzos conjuntos y las operaciones conjuntas contra ISIS son muy importantes, pero junto con esto, todos deben reconocer que la lucha contra ISIS ya no es solo un problema de seguridad o militar.

Debe haber inversión en un futuro político para la región. Debe haber apoyo político y económico para la Administración Autónoma, porque se han convertido y siempre han sido parte de la lucha contra ISIS. Existe la necesidad de apoyo económico y político para formar parte del programa de la Coalición en la lucha contra ISIS… Después de más de ocho años de operaciones conjuntas y cooperación conjunta con la Coalición, estamos convencidos de que existe la necesidad de Estados Unidos a comprometerse políticamente con la región, no solo militarmente.

FUENTE: Meghan Bodette / Kurdish Peace Institute / Traducción y edición: Kurdistán América Latina

<!–

–>