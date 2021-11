–

De parte de A Las Barricadas November 29, 2021 41 puntos de vista

El otro d铆a, en la hora de tutor铆a de segundo de la ESO nos dieron unos cuadernillos para repartir entre el alumnado. En ellos, se explicaban las diez destrezas que toda persona adolescente necesita para una vida plena. Me entraba la risa. Mientras las le铆a y las analizaba con gente de 12 a帽os, por alguna raz贸n, no pude evitar la analog铆a y pens茅 que si cualquier persona ADULTA militante de movimientos sociales, organizaciones o sindicatos, REALMENTE contara con estos dones, otro gallo cantar铆a.

隆隆驴Est谩is listas?!! Aqu铆 va el ranking de la Super Pop:

Para empezar con el top 10, aunque parezca una gilipollez, debemos dar la importancia que tiene a conocerse a una misma (dijo ella mientras prend铆a el incienso y pon铆a la m煤sica tibetana). No, en serio. Insisto en que parece una chorrada, pero tener los pies en el suelo y conocer las caracter铆sticas propias (sin Photoshop), los gustos, los talentos y los puntos d茅biles, ser铆a maravilloso para que a la hora de militar pudi茅ramos ser capaces de identificar qu茅 estamos o no estamos dispuestas a hacer BIEN. Ser铆a genial contar con militancia polifac茅tica-vers谩til ideal, que lo mismo te hace una barrikada de contenedores en llamas, te pinta y te cuelga pancartas, te escribe un comunicado biling眉e que luego recitar谩 en un mitin sin leer, mientras hace burocracia insufrible porque conoce los entresijos org谩nicos de su organizaci贸n o te lleva las cuentas del sindicato. Pero lo cierto es que cada una damos para lo que damos y tenerlo claro y verbalizarlo, contribuir铆a muy mucho a economizar tiempo y esfuerzo propio y del resto.

Para seguir, nunca est谩 de m谩s dar la relevancia que tiene a la empat铆a. A la acci贸n de ser capaces de desconectarnos de nuestros propios pensamientos y necesidades para atender a las del resto, nosotras hablamos mucho de 鈥渁poyo mutuo鈥 y parece de caj贸n de madera de pino unir esto a la empat铆a, pero si quitamos los conflictos laborles, cuando nos hablamos entre nosotras, nos se帽alamos los errores, o pedimos responsabilidades 驴de qu茅 manera lo hacemos? 驴Con tacto y tranquilidad buscando una mejora pedag贸gica? 驴O desde el enfado, la rabia, el ego y el 鈥減a chulo chulo mi pirulo鈥? Cada cual que reflexione.. Escuchar y entender al resto cuando nos habla, sin censurar, rebajando al m铆nimo nuestros prejuicios y sin crear tensi贸n, ser铆a lo suyo. 驴Lo ponemos en los prop贸sitos de a帽o nuevo?

El temazo de la empat铆a, me lleva directamente sin mucho esfuerzo al tercer punto: la comunicaci贸n asertiva. Hay ocasiones, en las que conocer lo que realmente sentimos, pensamos, creemos y necesitamos es VITAL para poder hacer que nuestra voz se escuche sin eufemismos ni trucos. Ser铆a precioso que funcionara la telepat铆a, pero creo que habr谩 que esperar unos cuantos lustros m谩s hasta que la hayamos perfeccionado del todo: 驴somos capaces de decir lo que REALEMENTE pensamos en el momento adecuado, sin imponernos, sin atacar y sin dejar a nadie de lado? No hay m谩s preguntas, se帽or铆as. (Su tabaco) Gracias.

El cuarto punto trataba sobre crear relaciones de respeto y bienestar para potenciar la autenticidad de ambos lados. 驴A que ya est谩is llorando con congoja? Vamos a pasar al cinco, porque en este tema del respeto no s茅 ni por d贸nde empezar. S贸lo dir茅 que a veces la confianza da asco, y que no deber铆a ser as铆: la confianza deber铆a crear v铆nculos de calidad, no dar pie a tratarnos peor de lo que tratar铆amos a una desconocida.

Cuando se est谩 militando en un grupo de gente que lleva muchos a帽os, cuando llega gente nueva, se crea un batiburrillo curioso sobre lo que es, lo que era y lo que queremos que sea. Quienes han militado desde antes que yo naciera, siempre dan mucho bombo a la sacrosanta IMPLICACI脫N, al COMPROMISO y a la toma de RESPONSABILIDADES de la nueva militancia que supuestamente acaba de salir del huevo. Yo, aunque me haya resistido mucho con este tema, estoy de acuerdo en que hacen falta m谩s manos (y cabezas) para no caer en vicios de funcionamiento interno (y externo) personalistas donde toda la visibilidad recae sobre una 煤nica persona. Pero tambi茅n veo claro, que delegar y trabajar en grupo son palabras con un significado magn铆fico, pero, admit谩moslo, no conocer a quien tenemos delante y confiar en las capacidades de 鈥渃ualquiera que pasa por all铆鈥, tambi茅n tiene cierto riesgo. 驴Entonces, qu茅 hacemos? La gente de siempre no se fia de la gente nueva. La gente nueva no se siente escuchada por la gente de siempre. Frustraci贸n por doquier. 驴Soluciones? Estar铆a bien, para empezar, trazar a grandes rasgos la direcci贸n y los objetivos de la organizaci贸n en cuesti贸n. ENTRE TODAS. Y luego, que quienes llevan militando desde que Franco era corneta y quienes acaban de llegar, se centren muy mucho en interiorizar los puntos uno, dos, tres y cuatro de este art铆culo para que todas las personas puedan tener la oportunidad de comunicarse y relacionarse con la eficacia suficiente para pedir/exigir RELEVO o pedir/exigir, en muchos casos, VOZ (que no 鈥減edir la vez鈥 y esperar a cuando nos toque).

Ser铆a naif pensar que durante todo este trayecto militante centenario, van a darse situaciones relajas, tranquilas e id铆licas en contextos de brillantina, arco铆ris y unicornios. Conflictos hay en todos lados y el problema no son los desencuentros, sino la gesti贸n de los mismos. 隆Houston, tenemos un problema! Vale. Hasta aqu铆 todo normal. 驴Qu茅 hacemos? 驴Nos ponemos negacionistas en modo 鈥渆sto aqu铆 no est谩 pasando鈥? 驴Para superar el estado de shock, hacemos la vista gorda en plan: si me escondo, no me ven y repetimos como un mantra tres veces al d铆a :鈥測a pasar谩鈥 con el desayuno, comida, merienda y cena? 驴Sacamos las armas de destrucci贸n masiva? 驴Nos damos a las drogas duras? 驴Encendemos Telecinco? Pues idealmente, lo conveniente ser铆a no escaquearse, juntarse, hablar un poco, hablar mucho, hablar much铆simo m谩s y acabar acordando (una vez m谩s) unos puntos M脥NIMOS de uni贸n en los que se est谩 de acuerdo, quedando en trabajar en un futuro los puntos de desuni贸n, para ver si tienen soluci贸n. Esto es gestionar los desencuentros de forma eficiente. Responsabilizarse de los errores propios, no culpabilizar a quien tenemos delante y tratar de comprender su punto de vista. Si todas las partes implicadas en un desaguisado X ponen de su parte al menos la voluntad de entenderse, es IMPOSIBLE que las cosas salgan mal. Pero claro, nos han educado en la competitividad, en el 鈥済anar鈥 discusiones, en los grupos estancos y la actitud 鈥渄el barco de chanquete no nos mover谩n鈥. As铆 que a ver c贸mo de repente ponemos en valor a quien admite sus errores, a quien se hace responsable de lo que ha dicho, a quien pide perd贸n por haberla cagado, a quien se arrepiente y admite que le ha quedado grande etc. Es TRIST脥SIMO y CUTR脥SIMO pero creo que incluso estando en el siglo XXI no estamos preparadas para interactuar en estos t茅rminos y este es el mayor reto de todos: aprender a tratarnos y a relacionarnos bien de normal, pero sobre todo cuando algo ha salido mal.

Voy a pasar al punto n煤mero siete, porque si no me quedo trabada. El pensamiento creativo es indispensable para militar en cualquier lugar. Hay que romper con los h谩bitos, estrenar nuevas costumbres, inventar nuevos m茅todos, imaginar qu茅 queremos, tener sed de curiosidad y en definitiva TENER MENTE ABIERTA para INNOVAR. Ya dijo no s茅 qui茅n, 驴驴Einstein?? Me da igual, 隆隆como si lo dijo Bob Esponja!! que si haces lo mismo todo el tiempo, la cosa no avanza. Y a pesar de saberlo, aqu铆 estamos nosotras: y dale Perico al torno, y vuelta la burra al trigo. Erre que erre. 驴Hemos llegado ya? 驴Cu谩nto queda? Vamos a ver: esto no va a pasar por ciencia infusa. Hay que ponerse las pilas s铆 o s铆. 驴Escuchamos propuestas? 驴Nos atrevemos a cambiar-mejorar? Evidentemente, en el punto ocho, el pensamiento cr铆tico no puede faltar para ser una organizaci贸n que se precie, con personas que tienen la cabeza sobre los hombros. Es muy guay cuestionar lo de fuera, pero 驴nos atrevemos a cuestionar lo propio?

Bueno, pues ya estar铆a. En esta panacea de asociaci贸n impoluta, s贸lo nos quedar铆a ( m煤sica de violines) sintonizar con el mundo afectivo propio, conocer lo que nos emociona e inquieta, porque debemos saber que eso ser谩 lo que nos d茅 el empujoncito para delante o lo que nos haga permanecer inm贸viles sin salirnos del cuadrado. Conocer las emociones y los sentimientos es important铆simo, poder ejercer cierto control sobre ellos, ya no te quiero ni contar. Y para terminar, aqu铆 viene la madre del cordero: toda organizaci贸n que se precie deber铆a controlar la tensi贸n y el estr茅s identificando las fuentes que lo suscitan, sabiendo que por una parte nos limita, pero que por otra parte esos estreses son la fuerza que nos lleva hacia donde queremos ir. O al menos eso dice el panfleto para adolescentes que me dieron. 驴C贸mo te quedas?

CONCLUSI脫N: Quienes militamos vamos a hacer miles de cosas mal y la mayor铆a de las veces quiero pensar que ser谩 con la mejor intenci贸n. A militar, se aprende militando. No hay atajos. Y trabajar en grupo es complejo, porque las personas somos diversas y generalmente bastante menos simples de lo que parecemos. Sigamos militando. No dejemos de militar. Mi alumnado de 12 a帽os me miraba como las vacas al tren ante la integraci贸n de estas destrezas en sus vidas, porque para mi clase suena todo muy abstracto. Pero nosotras somos gente adulta. 驴Nos ponemos las pilas? 驴Por d贸nde empezamos? Yo creo que lo primero deber铆a ser irnos a tomarnos unos potes y comer unos bocadillos, y luego ya vamos viendo, 驴no?

Larga vida a la militancia, y que sea desde el buen trato, por favor.