De parte de Nodo50 May 31, 2023 310 puntos de vista

芦La peor pesadilla de cualquier sociedad es que los ignorantes y los idiotas lleguen al poder禄.

Karl Marx

Suelo escribir casi siempre sobre la represi贸n del franquismo y he publicado algunos libros, pero estos d铆as tras la victoria electoral del falangismo patrio he ido hablando con distintas personas de varios 谩mbitos de mi vida diaria en lo personal, social, deportivo, educativo, gente, amigas, amigos de distintas tendencias ideol贸gicas o que simplemente les importa un bledo la pol铆tica y casi todas me dec铆an que no entend铆an como una reconocida por la propia polic铆a como 鈥渂anda criminal鈥, pod铆a haber ganado las elecciones en ciudades como Valencia con una gesti贸n impecable de Joan Rib贸, de como han podido ganar la Generalitat Valenciana en un pacto cantado con los nazis para de nuevo reiniciar el proceso de destrozo generalizado de lo p煤blico para enriquecerse, de privatizaci贸n de los hospitales que la izquierda acertadamente recuper贸 de la Sanidad Privada.

No s茅, son mil cuestiones como la pretendida expropiaci贸n masiva que la fallecida en extra帽as circunstancias, Rita Barber谩, pretend铆a sobre las viviendas de miles de vecinxs en El Cabanyal, que 茅l ayuntamiento progresista logr贸 parar tras una lucha tit谩nica ciudadana con represi贸n y cargas brutales de la polic铆a al servicio de gentuza con cargo p煤blico.

Se que lo que comento es tan solo la punta del iceberg, que la que en mi c铆rculo cercano llamamos 鈥渋zquierdita鈥 ha cometido errores brutales y todo tipo de frivolidades, podr铆a hablar de Madrid, de Ayuso, del Carapolla, de c贸mo obreras y obreros le entregan el voto a delincuentes reconocidos e imputados en gigantescos casos de corrupci贸n, muchos todav铆a en curso judicial, pero pienso ahora mismo solo en lo que afecta a mi entorno m谩s cercano, al hospital donde voy regularmente que es una joya p煤blica, con un personal sanitario entregado y una gesti贸n impecable.

No siento tristeza, tan solo desolaci贸n y muchas muchas ganas de salir a las calles y echarlos del poder con movilizaci贸n y lucha, tal vez as铆 la clase trabajadora aprenda d贸nde est谩 su enemigo votando en consecuencia.