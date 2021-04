–

Compartimos esta noticia que nos ha llegado por correo electr贸nico.

LOS DESTROZOS APARECIERON ACOMPA脩ADOS DE UNA PANCARTA QUE PON脥A: 芦FASCISTAS SOIS LOS TERRORISTAS禄

El mural que se inaugur贸 en el Paseo Fluvial de Badajoz (ahora Paseo Alfonso IX de Le贸n) el pasado 18 de marzo (el cual es r茅plica del que se encuentra en la plaza de Espa帽a de Sevilla representando a la ciudad pacense), apareci贸 este pasado lunes con destrozos, acompa帽ado de una pancarta en la que pon铆a: 芦fascistas sois los terroristas禄. El mural conmemora la conquista cristiana por parte del rey Alfonso IX de Le贸n sobre los musulmanes de la ciudad pacense en 1230.

Varios medios de comunicaci贸n se han hecho eco de la noticia, dando voz 煤nicamente a la parte ciudadana que etiqueta la acci贸n como acto vand谩lico, deslig谩ndola de sus motivos pol铆ticos. No han tenido en cuenta la parte de opini贸n popular pacense que est谩 en contra de la colocaci贸n de ese mural, ni de la posterior decisi贸n en el ayuntamiento de elegir el 19 de marzo (d铆a de la conquista que representa el mural), como d铆a de Badajoz.

La propuesta para poner ese mural, adem谩s de su financiaci贸n, vino por parte de la Asociaci贸n C铆vica Ciudad de Badajoz, la cual el ayuntamiento pacense aprob贸 con los votos de PP, VOX y Ciudadanos, junto con la abstenci贸n del PSOE. Posteriormente, VOX propuso en el pleno elegir el d铆a 19 de marzo como d铆a de la ciudad, lo cual fue aprobado de la misma manera.

La Asocicaic贸n C铆vica, en su comunicado contra los destrozos del mural, alega que 茅ste 芦no es del ayuntamiento ni de ning煤n partido pol铆tico y mucho menos de fascistas islam贸fobos禄, obviando la informaci贸n en su comunicado de que, gracias al ayuntamiento y partidos pol铆ticos fascistas ha sido posible la colocaci贸n de ese mural. Tambi茅n alega que, con ese mural, no se conmemoran hechos hist贸ricos por motivos religiosos sino por ser hist贸ricos, afirmando su neutralidad hist贸rica, obviando el debate de si hechos hist贸ricos que est谩n dentro de un contexto religioso, pol铆tico o de cualquier otra 铆ndole, puedan separarse porque s铆, de sus respectivos motivos religiosos y pol铆ticos asociados. Para la Asociaci贸n C铆vica esta claramente justificado que la propuesta de 芦su禄 mural no tiene motivos religiosos (obviando los motivos pol铆ticos o de otra 铆ndole), porque en el pasado tambi茅n impulsaron 芦la celebraci贸n del Milenario Reino Taifa de Badajoz禄 y propusieron 芦la se帽alizaci贸n de los campos de batalla de Sagrajas como conmemoraci贸n de la batalla acaecida en 1086 entre los reyes de varias taifas, incluida Badajoz, y sus aliados almor谩vides contra las tropas enviadas por los reyes cristianos禄. Pero esta justificaci贸n entra en contradicci贸n con algunas declaraciones en sus publicaciones de facebook: en primer lugar, se alegran de que el ayuntamiento eligiese el 19 de marzo como d铆a de la ciudad de Badajoz, ya que era algo que han reivindicado desde la creaci贸n de la asociaci贸n, agradeciendo a los partidos pol铆ticos municipales que han dado su apoyo. Por otro lado, asumen que la conquista cristiana de la ciudad sobre los musulmanes, supone un acontecimiento positivo, rompiendo as铆 la supuesta neutralidad hist贸rica en la que la conmemoraci贸n de esos hechos hist贸ricos no van acompa帽ados de motivos religiosos o de otra 铆ndole. Adem谩s, si son supuestamente neutrales con respecto a la conmemoraci贸n de ese d铆a 驴Por qu茅 comunican que llevaban tiempo reivindicando justamente ese d铆a, como d铆a de Badajoz, entre todos los d铆as relevantes de la historia pacense que pudieran elegirse como tal?

Tambi茅n en su comunicado, cuentan que 芦Alfonso IX fue un personaje muy importante en nuestra historia禄 y por eso quieren difundir su legado. Pero un art铆culo recientemente publicado en el Salto desmiente esa afirmaci贸n, argumentando que no goza de 芦un fundamento historiogr谩fico, amparado por la opini贸n de los expertos禄. Os dejamos algunos fragmentos muy relevantes:

Alfonso IX fue, en efecto, un rey importante en su contexto hist贸rico. Le贸n era entre finales del siglo XII y comienzos del XIII un poderoso reino peninsular que buscaba expandirse hacia el sur aprovechando la decadencia andalus铆 y rivalizando a este y oeste con Castilla y Portugal. Un rey al que se deben acontecimientos de calado tal como la reuni贸n de las Cortes de 1188 con representaci贸n de los tres estamentos (hablar parlamento supuestamente democr谩tico en la Edad Media es una frivolidad) o la creaci贸n del Estudio salmantino en torno a 1218 (por el concepto actual de universidad no podr铆amos considerar a Salamanca hasta la obtenci贸n de la bula papal de 1254). En la actual Extremadura, incorpor贸 a su reino cristiano Alc谩ntara, C谩ceres, M茅rida o Badajoz. Pero su repentina muerte poco tiempo despu茅s de la toma de esta 煤ltima ciudad, en camino hacia Compostela, le impidi贸 鈥減oner en valor鈥 sus conquistas extreme帽as. Y aqu铆 radica la cuesti贸n fundamental.

A Alfonso IX no deben los badajocenses 鈥搕ampoco el resto de extreme帽os鈥 ninguna universidad ni ning煤n proyecto arquitect贸nico. 脷nicamente los fueros locales de Coria y de C谩ceres son proyectos que podemos atribuir al leon茅s en tierra extreme帽a. Hubieron de ser los reyes sucesores, decididamente castellanos (y no tanto exclusivamente leoneses) los encomendados al gobierno de Extremadura, aunque tampoco se esmeraron demasiado y donaron gran parte del territorio a las 脫rdenes Militares, pero esa es otra historia. No es balad铆, ni mucho menos, que Alfonso IX incorporara Badajoz y las citadas plazas extreme帽as al Reino de Le贸n pero, insistimos, no le dio tiempo a hacer mucho m谩s por la ciudad.

No est谩 de m谩s recordar, y tal vez aqu铆 viene el motivo de cr铆tica para algunos sectores de la sociedad local, que la ciudad badajocense, entendida como entidad urbana y militar de cierta consideraci贸n, se debe a un musulm谩n (no 谩rabe, sino mulad铆) llamado Ibn Marwan. Tampoco est谩 de m谩s insistir en que el periodo de esplendor cultural se dio con una dinast铆a bereber, los aft谩sidas, cuyos nombres deber铆an formar parte inherente de la realidad cultural de Badajoz: los reyes al-Muzaffar o al-Mutawakkil o los literatos Ibn 鈥楢bdun, Ibn al-Sid y otros muchos. Por 煤ltimo, recordemos tambi茅n que el monumento principal badajocense se lo debemos a otra dinast铆a de origen norteafricano, los almohades. Tres siglos y medio que no son un par茅ntesis en la historia de la ciudad.

El rey de Le贸n conquist贸 Badajoz, no la reconquist贸. Si se quiere hablar de reconquista enti茅ndase 茅sta como el proceso as铆 llamado por la historiograf铆a desde el siglo XIX, no como concepto equivalente a 鈥渞ecuperaci贸n cristiana鈥, puesto que Batalyaws fue una fundaci贸n isl谩mica (los restos de asentamientos anteriores no presentan entidad suficiente para poder considerarlos precedentes de una plaza militar como la que se origina a finales del siglo IX por Ibn Marwan). Tampoco est谩 documentado que la ocupaci贸n cristiana tuviera lugar un 19 de marzo. Tal fecha se la debemos a la tradici贸n sobre el origen de la otrora iglesia de San Jos茅, con esa advocaci贸n por la supuesta relaci贸n con el d铆a de la conquista. Establecer ahora el d铆a de San Jos茅 como d铆a de Badajoz 鈥搒uponemos que como contrapeso a la celebraci贸n de Almossassa鈥 responde m谩s a una cuesti贸n pol铆tica que estrictamente hist贸rica.

Por 煤ltimo, que la obcecaci贸n actual por la historia militar cristian铆sima y espa帽ol铆sima de la ciudad no apisone los trazos culturales andalus铆es, portugueses o liberales. Para ello es necesario contar con un equipo de arque贸logos, historiadores y arquitectos de reconocido prestigio y seguir el modelo de consorcio emeritense que tan buenos resultados ha dado en las 煤ltimas d茅cadas. Que la ideolog铆a y los intereses de la pol铆tica no difuminen y tergiversen la realidad hist贸rica de Badajoz.

Probablemente, el acto de romper el mural, es entre otras cosas (no menos importantes) consecuencia de la falta de representatividad real en el ayuntamiento de Badajoz y de la no consideraci贸n de tomar decisiones en base a consensos. Es importante se帽alar que la acci贸n, esta asociada a parte de la opini贸n popular pacense (y no poca, que quieren invisibilizar y callar): que no est谩 de acuerdo con el cambio de nombre del Paseo Fluvial y de que la colocaci贸n del mural o la elecci贸n del d铆a 19 de marzo como d铆a de Badajoz no tiene motivos pol铆ticos o de otra 铆ndole. Y s铆, el hecho de intentar invisibilizar, callar y humillar a parte de la opini贸n popular tiene motivos pol铆ticos, al igual que la acci贸n realizada contra el mural. No nos enga帽emos.

