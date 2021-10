Campa帽a contra la energ铆a nuclear y gas铆stica.

Mientras se negocia el paquete clim谩tico 鈥淔it for 55鈥 de la UE, se acerca una decisi贸n fatal. La neutralidad clim谩tica y la sostenibilidad del suministro energ茅tico de Europa est谩n en juego. En concreto: Las nuevas centrales nucleares y de gas se clasificar谩n como 鈥渋nversiones sostenibles鈥. Esto significar铆a que se har铆a un greenwashing con el gas y la energ铆a nuclear y se abrir铆an las puertas al dinero para estas fuentes de energ铆a. Esto llevar铆a a la pol铆tica clim谩tica y energ茅tica de la UE por un camino completamente equivocado.

La Comisi贸n Europea lleva meses trabajando en una nueva norma comunitaria para las inversiones sostenibles, la llamada taxonom铆a de la UE. Esta norma definir谩, por ejemplo, qu茅 fuentes de energ铆a se consideran sostenibles. As铆 que la taxonom铆a es una etiqueta de sostenibilidad. La clasificaci贸n como inversi贸n sostenible tiene inmensas consecuencias: en el futuro, no s贸lo los bancos, las compa帽铆as de seguros y otros agentes del mercado financiero basar谩n sus decisiones de inversi贸n en esta norma de la UE, sino tambi茅n los peque帽os inversores. Y no s贸lo eso: las subvenciones europeas y nacionales y el dinero de los contribuyentes tambi茅n fluir铆an hacia la energ铆a nuclear y el gas si estas fuentes de energ铆a recibieran la etiqueta de sostenibilidad.

Esto es tan relevante porque actualmente Europa tiene que hacer la transici贸n de su suministro energ茅tico hacia la neutralidad clim谩tica. El papel del gas y la energ铆a nuclear es un debate importante entre los Estados miembros de la UE. Las fuentes de energ铆a clasificadas como sostenibles por la UE ser谩n muy populares en los pr贸ximos a帽os. Si una fuente de energ铆a no forma parte de la taxonom铆a de la UE, no se prohibir谩, pero ser谩 mucho m谩s dif铆cil financiarla.

El colapso se produjo en la 煤ltima cumbre de la UE, el 22 de octubre: La Presidenta de la Comisi贸n, Ursula von der Leyen, anunci贸 que en poco tiempo presentar铆a una propuesta para la etiqueta de sostenibilidad de la UE, que incluye tambi茅n la energ铆a nuclear y el gas. Hasta ahora siempre se hab铆a manifestado en contra de la nuclear y el gas en la taxonom铆a. El resultado: Las nuevas centrales nucleares e incluso las centrales de gas que no sean de 煤ltima generaci贸n podr铆an aspirar a unas ganancias inesperadas. De esta manra, las inversiones en energ铆a nuclear y gas obtendr铆an casi la misma etiqueta de sostenibilidad que la construcci贸n de turbinas e贸licas y sistemas solares. 隆Un aut茅ntico desastre para las energ铆as renovables!

La Comisi贸n Europea se rindi贸 en la 煤ltima cumbre de la UE y cedi贸 al greenwashing de la energ铆a nuclear. De este modo, la decisi贸n para el gas y la energ铆a nuclear en la taxonom铆a de la UE podr铆a llegar ahora en cuesti贸n de d铆as. Todo depende de la Comisi贸n Europea de Ursula von der Leyen y de su propuesta de normas de sostenibilidad. Al hacer el greenwashing con la energ铆a nuclear y el gas, Ursula von der Leyen y su vicepresidente primero, Frans Timmermans, tambi茅n romper铆an la promesa de su propio 鈥淎cuerdo Verde Europeo鈥. Ser铆a el primer cambio de rumbo claro en el camino de Europa hacia la neutralidad clim谩tica: 隆un alejamiento de la sostenibilidad real y del objetivo de 1,5 grados!

Una vez que la Comisi贸n Europea haya presentado su propuesta, necesitar铆a la llamada 鈥渕ayor铆a cualificada鈥 entre los Estados miembros de la UE para detener el proyecto. Esto es pr谩cticamente imposible. As铆 que, por favor, firme esta petici贸n y apoye la exigencia a la presidenta Ursula von der Leyen y del vicepresidente Frans Timmermans: La generaci贸n de electricidad a partir de la energ铆a nuclear y el gas no es sostenible. Por tanto, 隆la energ铆a nuclear y el gas no deben clasificarse como inversiones sostenibles en el marco de la taxonom铆a de la UE!