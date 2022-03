–

De parte de Portal Libertario OACA March 21, 2022 25 puntos de vista

El pasado 16 de marzo en Roma el grupo antiterrorista ROS de los carabineros arrestan a dos conocid@s anarquistas genoveses: Gianluca Iacovacci (37 años) eta Evelin Sterni (40 años).

L@s dos compañer@s habían denunciado públicamente estar siendo sometidos a seguimientos y videovigilancia, habiendo localizado aparatos vigilancia en sus coches y domicilios. Se encontraban refugiad@s en

Roma.

El juez de instrucción de Genova, siguiendo el informe de la policía especial DIGOS acusa a Gianluca y a Evelin, junto a otras personas no identificadas, de «depósito de material explosivo y fabricación de artefactos explosivos con intención de atentar contra la seguridad pública «. Aunque el juez ha reconocido la cercanía ideológica de l@s arrestad@s con la FAI (Federación Anarquista Informal) ha rechazado imputarles el cargo de «terrorismo» que solicitaba la fiscalia.

Según la polizia la investigación arrancó el 18 de junio de 2021 con el hallazgo casual de un «zulo» en un bosque cerca de Genova. En el se hallaron 3 kgr de pólvora, cientos de petardos, relojes, material eléctrico y un artefacto explosivo montado. Este material sería igual al utilizado en un atentado contra dos torres de alta tensión ocurrido el 13 de julio del mismo año.

Inocentes o culpables reivindicamos a Gianluca y Evelin como compañer@s nuestr@s y como anarquistas revolucionari@s y es nuestro deseo mostrarles toda nuestra solidaridad. Como a tod@s l@s revolucionar@s y anarquistas encarcelad@s.

Direcciones provisionales para escribirles:

Gianluca Iacovacci

C. C. di Roma Rebibbia maschile

via Raffaele Majetti 70

00156 Roma

Evelin Sterni

C. C. di Roma Rebibbia femminile

via Bartolo Longo 92

00156 Roma

Borrokan