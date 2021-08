https://viruswaarheid.nl/belangrijk/stop-holocaust/

Vea aqu铆 la grabaci贸n en directo de la lectura de esta carta y la presentaci贸n a la EMA de los familiares de las v铆ctimas del Holocausto.

Nosotros por la Humanidad

Somos una asociaci贸n internacional de abogados, m茅dicos, cient铆ficos, periodistas y representantes de otras profesiones.

Representamos los intereses de todos los pueblos del mundo que aspiran a vivir en libertad, autodeterminaci贸n, dignidad y veracidad.

We For Humanity, trust-in-humanity@pm.me

EMA

Sra. Emer Cooke

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

Pa铆ses Bajos

25 de agosto de 2021

DETENGAN EL HOLOCAUSTO

Damas y Caballeros,

Nosotros, los supervivientes de las atrocidades cometidas contra la humanidad durante la Segunda Guerra Mundial, nos sentimos obligados a seguir nuestra conciencia y escribir esta carta.

Es obvio para nosotros que otro holocausto de mayor magnitud est谩 teniendo lugar ante nuestros ojos. La mayor铆a de la poblaci贸n mundial a煤n no se da cuenta de lo que est谩 sucediendo, ya que la magnitud de un crimen organizado como 茅ste est谩 m谩s all谩 de su 谩mbito de experiencia. Nosotros, sin embargo, lo sabemos. Recordamos el nombre de Josef Mengele. Algunos de nosotros tenemos recuerdos personales. Experimentamos un d茅j脿 vu tan horroroso que nos levantamos para proteger a nuestros pobres cong茅neres. Los inocentes amenazados incluyen ahora a los ni帽os, e incluso a los beb茅s.

En solo cuatro meses, las vacunas 鈥contra鈥 COVID-19 han matado a m谩s personas que todas las vacunas disponibles juntas desde mediados de 1997 hasta finales de 2013, un periodo de 15,5 a帽os. Y las personas m谩s afectadas tienen entre 18 y 64 a帽os, el grupo que no figuraba en las estad铆sticas de Covid.

Les pedimos que detengan inmediatamente este imp铆o experimento m茅dico en la humanidad.

Lo que ustedes llaman 鈥渧acunaci贸n鈥 contra el SARS-Cov-2 es en realidad una invasi贸n blasfema de la naturaleza. Nunca antes se hab铆a logrado la inmunizaci贸n de todo el planeta mediante la introducci贸n de un ARNm sint茅tico en el cuerpo humano. Se trata de un experimento m茅dico al que debe aplicarse el C贸digo de Nuremberg. Los 10 principios 茅ticos de ese documento representan un c贸digo fundacional de 茅tica m茅dica que se formul贸 durante el Juicio a los M茅dicos de N煤remberg para garantizar que los seres humanos nunca m谩s sean sometidos a experimentos y procedimientos m茅dicos involuntarios.

Principio 1 del C贸dice de Nuremberg:

(a) 鈥淓l consentimiento voluntario del sujeto humano es absolutamente esencial. Esto significa que la persona involucrada debe tener capacidad legal para dar su consentimiento; debe estar situada de tal manera que pueda ejercer su libre poder de elecci贸n, sin la intervenci贸n de ning煤n elemento de fuerza, fraude, enga帽o, coacci贸n, exageraci贸n u otra forma ulterior de coacci贸n o coerci贸n; y debe tener suficiente conocimiento y comprensi贸n de los elementos del tema en cuesti贸n como para permitirle tomar una decisi贸n comprensiva e ilustrada. (b) Este 煤ltimo elemento requiere que, antes de la aceptaci贸n de una decisi贸n afirmativa por parte del sujeto experimental, se le d茅 a conocer la naturaleza, la duraci贸n y el prop贸sito del experimento; el m茅todo y los medios con los que se va a llevar a cabo; todos los inconvenientes y peligros que razonablemente cabe esperar; y los efectos sobre su salud o su persona que posiblemente se deriven de su participaci贸n en el experimento.

(c) El deber y la responsabilidad de comprobar la calidad del consentimiento recae en cada individuo que inicia, dirige o participa en el experimento. Se trata de un deber y una responsabilidad personales que no pueden delegarse impunemente en otro.

Re. (a): No se trata de una decisi贸n libre. Los medios de comunicaci贸n difunden el miedo y el p谩nico y utilizan la regla de la propaganda de Goebbels repitiendo falsedades hasta que se las creen. Desde hace semanas llaman al ostracismo de los no vacunados. Si hace 80 a帽os eran los jud铆os los que eran demonizados como propagadores de enfermedades infecciosas, hoy son los no vacunados los que son acusados de propagar el virus. La integridad f铆sica, la libertad de viajar, la libertad de trabajar, toda la convivencia ha sido arrebatada a las personas para obligarlas a vacunarse. Se est谩 incitando a los ni帽os a vacunarse en contra del criterio de sus padres.

Re (b): Los 22 terribles efectos secundarios ya enumerados en la autorizaci贸n de uso de emergencia de la FDA no fueron revelados a los sujetos del ensayo experimental. Los enumeramos a continuaci贸n en beneficio del p煤blico mundial.

Por definici贸n, nunca ha habido consentimiento informado. Mientras tanto, hay miles de efectos secundarios registrados en numerosas bases de datos. Mientras que todos los medios de comunicaci贸n pitan los supuestos n煤meros de casos en intervalos de 30 minutos, no se mencionan los efectos secundarios graves ni c贸mo y d贸nde se deben notificar los efectos secundarios. Por lo que sabemos, incluso los da帽os registrados han sido borrados a gran escala en todas las bases de datos.

El princ ipio 6 del C贸digo de Nuremberg exige: 鈥El grado de riesgo a asumir nunca debe exceder el determinado por la importancia humanitaria del problema a resolver por el experimento鈥.

La 鈥渧acunaci贸n鈥 contra el Covid ha demostrado ser m谩s peligrosa que el Covid para aproximadamente el 99% de los humanos. Como ha documentado la Universidad Johns Hopkins, en un estudio de 48.000 ni帽os, los ni帽os no corren ning煤n riesgo por el virus. Sus propios datos muestran que los ni帽os que no corren ning煤n riesgo por el virus, han tenido ataques al coraz贸n despu茅s de la vacunaci贸n; m谩s de 15.000 han sufrido eventos adversos 鈥 incluyendo m谩s de 900 eventos graves. Al menos 16 adolescentes han muerto tras la vacunaci贸n en los Estados Unidos. Como se sabe, s贸lo se ha notificado alrededor del 1%. Y las cifras est谩n aumentando r谩pidamente mientras escribimos. Con su conocimiento.

Principio 10 del C贸digo : 鈥淒urante el curso del experimento, el cient铆fico a cargo debe estar preparado para terminar el experimento en cualquier etapa, si tiene una causa probable para creer, en el ejercicio de la buena fe, la habilidad superior y el juicio cuidadoso que se requiere de 茅l, que una continuaci贸n del experimento es probable que resulte en una lesi贸n, discapacidad o muerte para el sujeto experimental. 鈥

Supuestamente, alrededor del 52% de la poblaci贸n mundial ha recibido al menos una inyecci贸n.

Hace tiempo que deber铆a haberse revelado el verdadero n煤mero de heridos heridos terminales y fallecidos por 鈥渧acunas鈥, en todo el mundo. Mientras tanto, son millones. Proporci贸nenos ahora las verdaderas cifras de v铆ctimas de la vacuna 鈥渃ontra鈥 Covid.

驴Cu谩ntos ser谩n suficientes para despertar su conciencia?

Lista de efectos adversos conocidos por la FDA antes de la aprobaci贸n de emergencia

S铆ndrome de Guillain-Barr茅 Encefalomielitis aguda diseminada Mielitis transversal Encefalitis/encefalomielitis/meningeoencefalitis/meningitis/encefalopat铆a Convulsiones/Ataques epil茅pticos Apoplej铆a Narcolepsia y cataplexia Anafilaxia Infarto aguda de miocardio Miocarditis/pericarditis Enfermedad autoinmune

Muertes Efectos adversos en el embarazo y el parto (abortos y malformaciones) Otras enfermedades desmielinizantes agudas Reacciones al茅rgicas no anafil谩cticas Trombocitopenia Coagulaci贸n intravascular diseminada Tromboembolismo venoso Artritis y artralgia/dolor articular Enfermedad de Kawasaki S铆ndrome inflamatorio multisist茅mico en NI脩OS Enfermedad potenciada por la vacuna.

Firmado

Los supervivientes de los campos de concentraci贸n, sus hijos e hijas y sus nietos, incluidas las personas de buena voluntad y conciencia:

Descargo de responsabilidad:

Los datos personales de los Supervivientes del Holocausto y de sus allegados podr谩n ser facilitados a efectos de autentificaci贸n previa solicitud oficial. En una carta abierta, los datos no se publicar谩n para proteger a los firmantes de represalias

Por la misma raz贸n, s贸lo es posible contactar con nosotros por correo electr贸nico: trust-in-humanity@pm.me