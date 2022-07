–

芦Me quieren deportar de la provincia禄 inicia la comunicaci贸n que ANRed mantuvo con Sebasti谩n Godoy detenido por la polic铆a de Santiago del Estero en el marco de la Jornada Nacional de la Unidad Piquetera contra el hambre y el ajuste. Ins贸litamente el dirigente fue 芦demorado禄 en la Comisar铆a 1ra y desde all铆 lo subieron a un patrullero hacia la terminal de micros para que se vaya de la provincia. 芦Me han detenido y golpeado, incluso estoy aqu铆 con cuatro milicos que me estan custodiando porque me deportan de Santiago del Estero. La dictadura de Zamora es dur铆sima y tremenda禄 dijo Godoy- Agreg贸 禄 me insultaron, me escupieron, me dec铆an: 隆te vamos a matar zurdito!, muchas amenazas禄. Por ANRed

Hoy, en el marco de la Jornada Nacional de la Unidad Piquetera contra el hambre y el ajuste, la polic铆a de la provincia de Santiago del Estero detuvo al dirigente del Polo Obrero Sebasti谩n Godoy, mientras reprim铆an la protesta para impedir el avance de las columnas.

Desde el Polo Obrero mediante un comunicado explicaron que a Godoy 芦lo han llevado detenido sin justificaci贸n, lo golpearon fuertemente dentro de la c茅lula policial y lo tienen incomunicado禄.

La polic铆a lo traslad贸 hacia la Comisar铆a 1ra de la capital santiague帽a donde estuvo 芦demorado禄 y all铆 ins贸litamente le exigieron que se fuera de la provincia. Fue golpeado, amenzada e insultado, lo esposaron y en un patrullero lo trasladaron hacia la terminal de micros.

ANRed dialog贸 con el dirigente minutos antes de ser deportado. 芦Me han detenido y golpeado, incluso estoy aqu铆 con cuatro milicos que me estan custodiando porque me deportan de Santiago del Estero. La dictadura de Zamora es dur铆sima y tremenda禄dijo Godoy.

Una vez arriba del micro camino a Tucum谩n ampli贸 sus declaraciones: 芦Soy Sebasti谩n Godoy y milito en Santiago del Estero en el Polo Obrero. Nosotros est谩bamos en una actividad con el Frente de Lucha y el gobierno de Gerardo Zamora nos ten铆a cercados en una plaza al frente al ministerio de Desarrollo Social impidiendo que nos movilicemos. Entonces comenzamos a querer movilizar y la polic铆a federal nos reprimi贸. No nos dejaban mover y como yo iba adelante me agarraron y me llevaron a la comisar铆a primera en la Capital santiague帽a. Me golpearon mucho, me insultaron, me escupieron, me dec铆an: 隆te vamos a matar zurdito!, muchas amenazas. Me tuvieron en la Comisar铆a Primera pero no me hicieron causa, me tuvieron demorado. Me esposaron, me subieron a un patrullero me trajeron a la terminal, me acompa帽aron a sacar el pasaje y le sacaron fotos. Luego que se fue el subcomisario quedaron cinco polic铆as custodi谩ndome hasta que sub铆 al colectivo禄.

Agreg贸 芦la dictadura de Zamora es muy fuerte porque no tan solo los compa帽eros sufren 茅stos ataques sino que algunos compa帽eros que trabajan en el municipio como por ejemplo en Clodomira, tienen prohibido militar. Algunos compa帽eros han quedado sin trabajo por militar en el Polo Obrero禄.

Finalmente, el dirigente describi贸 la situaci贸n econ铆mica y social de la provincia y el trabajo que realiza la organizaci贸n territorial a la que pertenece. 芦Tenemos organizados 900 compa帽eros, 27 barrios no solo en la capital, sino tambi茅n en La Banda, Monte quemado, etc. tenemos ollas y merenderos en todos los barrios y lo hacemos todo a pulm贸n porque el Gobierno Nacional y del dictador Zamora no se hacen cargo y no nos ayudan en nada. En el comedor mas chico que tenemos hay alrededor de 80 comensales entre ancianos, ni帽os y adultos. Santiago es una de las provincias mas pobres, donde no hay f谩bricas ni industrias. No hay garant铆a de trabajo. Lo 煤nico que existe es trabajar para el municipio, en las comunas rurales eclavizados y muy mal pagos con salarios de 4000 o 3000 pesos por d铆a. La salud en la provincia es decadente, hay gente que se muere esperando para que la atiendan. La realidad de Santiago del Estero es muy triste禄.