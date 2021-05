–

De parte de ANRed May 14, 2021 4 puntos de vista

Una causa irregular mantiene encarcelados a 14 j贸venes desde hace 5 meses. En torpes allanamientos, la polic铆a exhibi贸 armas que pertenec铆an a parientes en el campo o que estaban en desuso. En el v铆deo que preparo la gesti贸n del ministro Berni se ve铆an que pesaban una planta completa (hojas y ra铆ces) de cannabis, el anuncio era la detenci贸n de una peligrosa banda 芦narco禄. Hoy las familias y amigos emitieron un comunicado de prensa.

A casi 5 meses de las detenciones completamente irregulares de nuestros j贸venes queremos manifestar a la comunidad, tal como lo hicimos a los jueces y contrariamente a lo que afirmaron el Ministro de Seguridad de la Pcia Sergio Berni, el fiscal de la UFI 19 de Ba Bca Mauricio Del Cero, y el juez de primera instancia Guillermo Mercuri, que nuestros hijos no son narcos ni pertenecen a una banda peligrosa y delictiva.

En el marco de esta causa que a lo largo de los meses se ha demostrado que es totalmente armada las defensas han solicitado la nulidad absoluta de la misma dado que su inicio es irregular:

鈥 Correspond铆a ser considerada en el fuero federal por involucrar 鈥渟upuestamente鈥 a otra provincia.

鈥 La declaraci贸n testimonial que da inicio a la investigaci贸n es 鈥渇alsa鈥, el declarante, Kevin Torres manifest贸 jam谩s haber declarado lo que se le atribuye ni no reconocer su firma en el documento.

鈥 鈥淚rregularidades鈥 en varios allanamientos.

鈥 Y a partir de all铆 un derrotero que tiene hace 5 meses a los j贸venes detenidos con prisiones preventivas esperando el fallo de la C谩mara de Apelaciones. A lo largo de estos meses hemos venido insistiendo que las prisiones preventivas que dict贸 el juez no corresponden a este caso, como se ha dicho desde organismos de derechos humanos, su uso es para casos que nada tienen que ver con las conductas de los chicos: las pruebas no son contundentes, no presentan riesgo de fuga, no entorpecen la investigaci贸n. Seg煤n el principio de inocencia, ellos tienen derecho a estar en libertad mientras siga la investigaci贸n.

Agrava esta situaci贸n el contexto de pandemia por el Covid 19, Bah铆a Blanca, ciudad donde se encuentran detenidos los 14 j贸venes est谩 en Alerta Epidemiol贸gica. Ya desde el 2020 que empez贸 la pandemia, las recomendaciones de muchos organismos de derechos humanos internacionales y nacionales como as铆 tambi茅n el pedido de los defensores oficiales en un Habeas Corpus, es que se den domiciliarias en la mayor cantidad de casos posibles. Estamos en alerta epidemiol贸gica y queremos preservar la vida y la salud de nuestros familiares detenidos injustamente. Cabe aclarar que varios de ellos tienen problemas de salud y que con enorme esfuerzo logramos que sean tratados o vistos por m茅dicos y que la detenci贸n en nada ayuda a su estado de salud integral.

Yendo m谩s all谩, las ley 23737 que les aplicaron a los chicos tiene 8 proyectos de ley para ser modificada y 1 fallo de la Corte Suprema de Justicia que la declara inconstitucional. Es necesario e imperante un cambio de paradigma en nuestra sociedad, una nueva mirada que distinga entre 鈥渘arcotraficantes鈥 y 鈥渃onsumidores鈥.

Los chicos son j贸venes de trabajo, que se dedican al trabajo de campo, tapiceros, alba帽iles, gastronom铆a, comercio, etc鈥, varios de ellos hoy tienen familias e hijos que los esperan.

Estas semanas estamos a la espera del fallo de la C谩mara de Apelaciones. Agradecemos infinitamente cada muestra de solidaridad de todas las organizaciones, espacios y personas que han estado acompa帽ando en la causa y en la calle. Solicitamos el apoyo y la difusi贸n de nuestra causa en los medios de comunicaci贸n. Hoy son nuestros hijos, hermanos y familia鈥ero ma帽ana puede ser la de cualquiera de nuestra sociedad.

Contacto:

Fabiana Herrero: 2923 652041

Federico Parodi: 2923 424196Carina Garc铆a: 2923 580833