–

De parte de Rojo Y Negro July 7, 2021 32 puntos de vista

• Varias empresas de limpieza de edificios municipales.

• Mantenimiento de zonas verdes del parque O`donell.

• Mantenimiento de calderas de gasoil en edificios municipales.

• Socorristas de instalaciones deportivas.

• Tareas de limpieza y apertura/cierre de ocho pistas deportivas de barrio.

• Reconocimientos médicos previos del personal municipal.

• Vigilancia y apertura/cierre de centros de mayores.

En suma, lo que llevamos años denunciando: no se cubren las bajas, no se cubren las jubilaciones, se pierden constantemente puestos de trabajo, se precarizan los trabajos en vez de convocar oposiciones públicas; se ignora el crecimiento exponencial de ciudades y pueblos a la hora de planificar el servicio desde lo público; se transmite, publicitándola, la idea de que “lo público no funciona”.

La falta de compromiso de este Equipo de Gobierno con lo Público y su falta de transparencia, nos ha llevado a la CGT a tener que recurrir al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para conseguir información pública sobre estos procesos privatizadores. Esta documentación contiene afirmaciones que indican que existen deficiencias en los servicios debido al aumento de trabajo y la falta de incremento de personal necesario, la plantilla municipal es insuficiente pero el Equipo de Gobierno alega que “la inconveniencia para los intereses municipales de incrementar dichos medios humanos y materiales hacen necesario realizar la contratación” de empresas privadas.

Expresamos nuestra más completa oposición a tal gestión de los servicios municipales y exigimos un Ayuntamiento transparente, que defienda lo público y que lo defienda con hechos. Ya está bien de privatizaciones, de oscurantismo, de precarizar los Servicios Públicos.

DEFENDAMOS LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Sección Sindical CGT Ayto. Alcalá de Henares