De parte de ANRed June 2, 2022 255 puntos de vista

Hoy en el marco del Día de Acción por los Trastornos de la Conducta Alimentaria, desde la organización Bellamente que lucha por la diversidad corporal, lanzó la campaña #DetrásDeUnCuerpo, que busca visibilizar a través de relatos las vivencias de personas que atravesaron alguno de estos Trastornos. «Los 90 y los 2000 nos arruinaron la vida. La cultura de las dietas, la ropa como dispositivo de disciplinamiento a nuestros cuerpos, la falta de representación en los medios de cuerpos comunes y corrientes, las redes sociales que matan a filtros a sus modelos, todo eso lo único que logra es aumentar la presión y la ansiedad de tener un cuerpo irreal e inalcanzable» argumentó una mujer. Los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) son un problema en todo el mundo y en particular en la Argentina ya que según estudios internacionales de Mervat Nasser, nuestro país es el segundo del mundo con más casos de TCA, despés de Japón. Por ANRed

Los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA), son «una enfermedad cuyas causas son psíquicas, el síntoma se manifiesta en lo alimentario, generando gran deterioro en el organismo», explicó la licenciada Olga Ricciardi (M.N. 10.500), psicóloga, fundadora y directora de CEDA (Centro Especializado en Desórdenes Alimentarios).

A nivel mundial se celebra el 2 de junio como el Día de acción por los TCA’s y es por ello que desde la organización Bellamente, que busca luchar por la diversidad corporal, lanzaron la campaña #DetrásDeUnCuerpo, que busca visibilizar a través de relatos las vivencias de personas que atravesaron alguno de estos Trastornos.

«Buscamos hacer un llamado a la acción para que se deje de presionar a las personas con su estética. Lchemos por nosotrxs mismxs, por quiénes lo viven y por prevenir» explicaron mediante sus redes sociales.

Inmediatamente la campaña sumo adhesiones en la cuenta de Instagram de Bellamente y los testimonio comenzaron a sumarse: «los 90 y los 2000 nos arruinaron la vida. La cultura de las dietas, la ropa como dispositivo de disciplinamiento a nuestros cuerpos, la falta de representación en los medios de cuerpos comunes y corrientes, las redes sociales que matan a filtros a sus modelos, todo eso lo único que logra es aumentar la presión y la ansiedad de tener un cuerpo irreal e inalcanzable» manifestó una mujer.

«Tengo 55 y fui adolescente en los 80’s y puedo decir que ahí se empezó a gestar esto del cuerpo ideal e alcanzable. Con el destape que se dió con la vuelta de la democracia, lo único que se veía en TV, en el cine eran cuerpos supuestamente armoniosos y perfectos. Y las que no lo teníamos ni podíamos soñar en usar una minifalda, o una bikini, aunque quisiéramos, simplemente porque no existían para todos los talles. Tuve compañeras de colegio que no comían , y todas hacíamos las dietas de moda, pero aún no se hablaba en esa época del TCA» comentó otra mujer.

Los testimonios se multiplican y dejan a la luz un grave problema, ya que según estudios internacionales de Mervat Nasser, nuestro país es el segundo del mundo con más casos de TCA.

Éste centro especializado en investigación en temas de salud y desarrollo del instituto de psiquiatría de Kings College, Londres, indicaron que el país -del total de los relevados- que cuenta con más índices de Trastornos de la Conducta Alimentaria es Japón, con un 35% de la población afectada y en segundo lugar Argentina. La anorexia afecta a un estimado de 1 de cada 100 mujeres.

«Argentina tiene una historia de represión y silencio, sobre todo femenino. La palabra fue y sigue siendo sacrificada acallando conflictos y traumas, por lo que en la anorexia se cierra la boca para no comer, al mismo tiempo que se la cierra para no hablar y en la bulimia se tragan palabras en forma de comida y se las vomita para no pronunciarlas. Son patologías del acto. Donde hay acto no hay palabra y donde hay palabra no hay acto», explicó Olga Ricciardi al medio Perfil.

“Después de los atracones siempre venía la angustia”

La Anorexia y la Bulimia no son los únicos Trastornos de la Conducta Alimentaria. Como sabemos, lo que no se nombra parece no existir. Por eso es importante visibilizar testimonios de las personas que los paceden y reforzar la importancia de pedir ayuda.

«Desde el comienzo de la pandemia se duplicaron las consultas por anorexia nerviosa respecto al promedio de años anteriores. El rango etario se amplió aumentando los casos en la infancia con la presencia de TERIA (Trastorno de Evitación/Restricción de la Ingesta de Alimentos) en casos desde los 4 años. En la franja de la adolescencia, aumentó la proporción de casos en un 50%. El agravamiento de casos aumentó un 57% la necesidad de tratamiento psiquiátrico» agregó Ricciardi.

CEDA (Centro Especializado en Desórdenes Alimentarios): tiene un equipo interdisciplinario integrado por más de 50 profesionales especializados (psicólogos, psiquiatras, Médicos Especialistas en nutrición, nutricionistas y arteterapeutas) que se dedican a la Investigación, Prevención y Tratamiento de la Bulimia, Anorexia, Ortorexia, Vigorexia, Trastorno por Atracón y TERIA. A su vez, realizan Consultoría Médica – Nutricional – Psicológica, para profesionales que atienden Trastornos de la Conducta Alimentaria. Los tratamientos son presenciales, virtuales y mixtos.