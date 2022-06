–

De parte de Indymedia Argentina June 5, 2022

El 5 de junio es el D铆a Mundial del Medio Ambiente. Es una jornada de enorme importancia, casi siempre aprovechada para que unos alerten sobre la crisis ecol贸gica y otros anuncien medidas que la enfrentar铆an, fruct铆fera en promesas y publicidades que poco contribuyen a las soluciones reales. A pesar de todo eso sigue siendo un momento clave.

Por Eduardo Gudynas.

Se escogi贸 ese d铆a porque remit铆a directamente a la primera conferencia de las Naciones Unidas del m谩s alto nivel sobre la problem谩tica ambiental, que se celebr贸 en Estocolmo (Suecia), del 5 al 16 de junio de 1972. Por lo tanto, celebraremos los cincuenta a帽os del aquel encuentro.

Los preparativos para el evento insumieron, fueron muy largos y estuvieron repletos de tensiones, que en m谩s de una ocasi贸n puso en riesgo su realizaci贸n. Las tensiones no se disiparon y eso explica que algunos gobiernos contaran con enormes delegaciones en Estocolmo, como las de Estados Unidos, varias naciones europeas pero tambi茅n no pocas del sur, como la de Brasil. Esta no era una cumbre diplom谩tica m谩s sino que ser铆a el escenario de una nueva batalla en la guerra sobre las concepciones del desarrollo.

Un elemento clave en esas discusiones ocurri贸 unas semanas antes del encuentro en Estocolmo, cuando a inicios de marzo de 1972, se public贸 un librito titulado 鈥淟os l铆mites del crecimiento鈥. En sus p谩ginas, por primera vez se ofrec铆a un an谩lisis de las interacciones entre el ambiente, la poblaci贸n y estrategias convencionales de desarrollo. No s贸lo era novedoso el tema sino su metodolog铆a, ya que su escala era planetaria, apuntaba a un futuro que alcanzaba el 2100, y se logr贸 por medio de las computadoras de aquellos a帽os, enormes m谩quinas que parec铆an armarios (1).

En su esencia en esas p谩ginas se indicaba que si persist铆an las tendencias de desarrollo, tales como el aumento de la industrializaci贸n, contaminaci贸n o poblaci贸n, ese crecimiento chocar铆a contra varios l铆mites en un futuro cercano. Los recursos naturales que se consum铆an, como el petr贸leo, son finitos y se agotar铆an, y las capacidades de la Naturaleza de amortiguar la contaminaci贸n y otros impactos est谩 tambi茅n son acotadas. Las proyecciones indicaban que en alg煤n momento a mediados del siglo XXI se sumar铆an serios problemas, sea por el agotamiento de recursos naturales o una debacle ecol贸gica, que a su vez llevar铆a a crisis de contaminaci贸n y p茅rdida en la disponibilidad de alimentos. Esos y otros factores desembocaban en un posible colapso civilizatorio. El vistazo al futuro era, por lo tanto, de enorme gravedad.

Esas conclusiones estaban resumidas en una de las gr谩ficas del libro, y que a la fecha de hoy se volvi贸 un cl谩sico. Hoy nos resultan arcaicas, pero las gr谩ficas de los distintos modelos mundiales impresas por teletipos en enormes hojas de papel, simbolizaban todo el glamour del poder de las computadoras. Permit铆an visualizar con toda facilidad un inminente colapso.

Lo relevante para entender el debate en ese momento hist贸rico est谩 en observar las reacciones a 鈥Los l铆mites鈥. Fueron casi instant谩neas, una avalancha por momentos. En sus expresiones m谩s simplista denunciaban que se vaticinaba el fin del mundo o un colapso planetario. En otras versiones los argumentos se diversificaban. En el New York Times, tres economistas, sosten铆an que era 鈥渧ac铆o y enga帽oso鈥, cuestionaba el uso de las computadoras, la escala planetaria y los lapsos de tiempo tan amplios, por lo que sus conclusiones no ser铆an confiables (2). Casi al mismo tiempo, desde la revista cient铆fica Nature tambi茅n indicaron que el reporte era una colecci贸n de debilidades, con un tufillo apocal铆ptico, y cuyos resultados por supuesto que estaban errados (3).Otras revisiones agregaban cr铆ticas adicionales, muchas de ellas considerando que se estaba ante la resurrecci贸n de Thomas Malthus desde lo cual se achacar铆an todos los problemas ambientales a la multiplicaci贸n poblacional.

En resumen, la academia en su mayor铆a cuestion贸 furibundamente al libro, y en especial lo hicieron los economistas (dos de ellos, que luego ser铆an premios Nobel en econom铆a, dieron 谩cidas cr铆ticas, algunas de ellas infundadas e incluso mezclando ataques personales a sus autores). Una mayor铆a m谩s que llamativa.

Desde los 谩mbitos pol铆ticos las respuestas fueron similares. Desde las trincheras conservadoras y liberales se atac贸 a 鈥Los l铆mites鈥 por cuestionar el crecimiento econ贸mico o la incapacidad de creer que la ciencia resolver铆a los problemas ambientales; desde la izquierda se lo denunci贸 como una maniobra de los centros de poder capitalista para reforzar su dominancia. En los centros pol铆ticos y econ贸micos, las revistas Newsweek, The Economist, ForeignAffairs y muchas otras, se empalagaron con cr铆ticas al documento.

Un ejemplo dram谩tico ocurri贸 en Am茅rica Latina. 鈥Los l铆mites鈥, y al mismo tiempo todo el programa de la conferencia de Estocolmo, fue denunciado, cuestionado, y criticado por la derecha militar del gobierno de Brasil hasta los intelectuales de inspiraci贸n marxista. Todos ellos, siguiendo distintos recorridos, consideraban que el crecimiento econ贸mico era indispensable para el desarrollo. Por lo tanto, si se imped铆a crecer o se enlentec铆a, entonces las econom铆as nacionales se derrumbar铆an y la pobreza se multiplicar铆a. Si la conferencia de Estocolmo aceptaba la tesis de 鈥Los l铆mites鈥 entonces Am茅rica Latina en especial, y el Tercer Mundo en general, no podr铆a desarrollarse (seg煤n las ideas sobre 鈥渄esarrollo鈥 en los 70s). Es por esa raz贸n que el gobierno militar brasile帽o envi贸 a Estocolmo a su ministro del interior; por detr谩s estaba la obsesi贸n con asegurar entre otros programas las de 鈥渄esarrollar鈥 la Amazonia a 鈥渃ualquier costo鈥 para que dejara de ser un 鈥渄esierto verde鈥, seg煤n el lenguaje de esa 茅poca. Estos acuerdos entre pol铆ticos tan dispares es otro aspecto destacado.

Esos temores desembocaron en diferentes posiciones de las naciones ante Estocolmo. Las naciones industrializadas occidentales buscaban lograr consenso internacionales b谩sicos para incorporar el cuidado del ambiente, los gobiernos del bloque sovi茅tico se alinearon con Mosc煤 y decidieron boicotear la reuni贸n denunci谩ndola como un intento imperialista de control, y un conjunto de naciones de lo que en ese momento se identificaba como Tercer Mundo estaban m谩s que preocupados. A juicio de ellos, se escond铆a la intenci贸n o el temor que se aplicaran trabas y restricciones a un despegue del desarrollo al que aspiraban pa铆ses como Brasil o China.

M谩s all谩 de esas orientaciones, todos esos gobiernos estaban convencidos en la necesidad del crecimiento econ贸mico. Todos eran firmes creyentes. Estaban enfrentados por distintos modos de entender el desarrollo en unos casos, y en otros por el deseo de repetir el desarrollo de las naciones industrializadas. Por lo tanto, por detr谩s de los discusiones y acusaciones en Estocolmo en 1972 estaba la fe en el crecimiento para asegurar el desarrollo.

Esos consensos en rechazar que existan l铆mites ecol贸gicos, e incluso f铆sicos, al crecimiento econ贸mico es uno de los hechos m谩s impresionantes de la historia contempor谩nea. La coincidencia entre los m谩s distintos actores pol铆ticos y casi toda la academia, revela un mito profundamente arraigado en las culturas contempor谩neas: el del crecimiento perpetuo. Es como si muchos creyentes en el desarrollo salieran en defensa del dogma considerando el reporte como una herej铆a intolerable. No debe creerse que la principal reacci贸n era de alarma porque unos modelos anunciaban un colapso civilizatorio, sino que era por atacar un dogma esencial.

鈥Los l铆mites鈥 es en realidad un reporte de investigaci贸n, bajo la autor铆a de Donella Meadows, Dennis Meadows, Jorgen Randers y William Behrens, y con la participaci贸n de casi dos decenas de investigadores. El estudio fue promovido por el Club de Roma, un grupo que inclu铆a a empresarios y pol铆ticos, y se realiz贸 en el Instituto Tecnol贸gico de Massachusetts (MIT). Se han intercambiado todo tipo de historias y advertencias sobre los promotores del an谩lisis, y algunas de ellas pueden ser atendibles, pero eso no puede impedir un an谩lisis riguroso sobre el reporte.

A pesar de todo, el libro sigue siendo un 茅xito, y hace unos a帽os atr谩s se estimaba que se vendieron 12 millones de copias y fue traducido a 37 idiomas. En los a帽os siguientes se realizaron actualizaciones con mejoras en los datos y en los modelos, y todas ellas confirmaron las ideas b谩sicas y las conclusiones del reporte de 1972 (incluyeron por ejemplo actualizaciones a los 20, 30 y 40 a帽os). El balance final muestra que los equivocados estaban casi siempre en el bando de los que rechazaron a 鈥Los l铆mites鈥, pero casi ninguno de ellos lo acept贸.

Un examen atento de los cuestionamientos de aquellos a帽os hace inevitable preguntarse si sus autores leyeron realmente 鈥淟os l铆mites鈥. Por ejemplo, se les achac贸 desatender las capacidades de la ciencia o la posibilidad que se descubrieran m谩s reservas de recursos naturales, pero Meadows y su equipo no s贸lo lo hicieron, sino que modelizaron escenarios otros escenarios, incluyendo una mayor disponibilidad de recursos naturales o tecnolog铆as m谩s exitosas. Pero de todos modos el crecimiento enfrentaba l铆mites. Nada de eso sirvi贸, y el coro de detractores cantaba como si esas diferentes opciones no estuvieran en las p谩ginas del libro.

Hoy nos resulta obvio comprender que los recursos naturales que sostienen las econom铆as son limitados, y algunos se est谩n agotando ante nuestros ojos (como ocurre con los hidrocarburos), y tambi茅n sabemos que hay colapsos ecol贸gicos (como sucede con la deforestaci贸n o el cambio clim谩tico). Pero 鈥Los l铆mites鈥 era m谩s que eso, no es que solamente advirtiera sobre la crisis ecol贸gica, incluso con premoniciones como se帽alar la posibilidad del cambio clim谩tico. Lo relevante est谩 en que mostraba que la idea del crecimiento econ贸mico perpetuo era una fantas铆a.

Cualquier organizaci贸n econ贸mica est谩 enmarcada en un contexto ecol贸gico, ya que depende de ella para obtener recursos, agua y energ铆a, y a la vez deposita en ella todos sus desechos. Como consecuencia, es imposible que crezca para siempre. M谩s tarde o m谩s temprano se agotar谩n esos recursos, ya no habr谩 m谩s rincones en el planeta para cultivar o toda el agua estar谩 contaminada. Dicho en t茅rminos sist茅micos, las econom铆as nacionales y la econom铆a global, que se suponen crecer谩n por siempre, est谩n enmarcadas, encerradas y contenidas dentro de un sistema mayor, la Tierra. Un planeta que no crece ni se expande.

Que se expusiera ese mito result贸 intolerable para todas las escuelas de la econom铆a convencional. Es que los resultados de 鈥Los l铆mites鈥 torpedeaban las bases te贸ricas compartidas por todas ellas, y es por esa misma raz贸n por la cual tambi茅n termin贸 siendo insoportable para la derecha y la izquierda pol铆tica. La fe en el crecimiento eterno es una de las columnas que sostiene la modernidad, asociada a la idea de progreso, y a partir de ella con ra铆ces que se pueden rastrear a la Ilustraci贸n. Lo que ese informe provoc贸 fue mucho m谩s que una discusi贸n sobre impactos ambientales sino que tambi茅n puso en tela de juicio a uno de los sostenes de la propia modernidad occidental.

En este nuevo D铆a Mundial del Ambiente, cincuenta a帽os despu茅s, pocos ser谩n los que rechacen la relevancia de la dimensi贸n ambiental, pero si somos sinceros se ver谩 que esa disputa sigue sin resolverse. No faltar谩 un ministro o alg煤n acad茅mico que diga que la soluci贸n a la debacle ecol贸gica es crecer m谩s, dejando en claro que es necesario volver a leer 鈥Los l铆mites del crecimiento鈥.

E. Gudynas es analista en el Centro Latino Americano de Ecolog铆a Social. El art铆culo se public贸 originalmente en Ambiental.net el sitio web de CLAES.

