Entrevista con Eduardo Lucita :: En Argentina, la gran proporci贸n que es financiera, que es deuda sobre deuda, no hay que pagarla

驴Se puede no pagar la deuda?, hoy tanto el oficialismo como la oposici贸n acuerdan que no existe esa posibilidad. Argentina ha contra铆do una deuda cuestionable, que todos los analistas consideran impagable en un horizonte real. A pesar de esta resignaci贸n, tras la derrota de las PASO, surgieron voces planteando el 芦No pago de la deuda禄, incluso dentro de FdT fue la consigna del acto del domingo en el d铆a de la Lealtad. La carta de CFK o las palabras de M谩ximo Kirchner hacen alusi贸n a los costos pol铆ticos de negociar con el FMI. En los 煤ltimos meses, las negociaciones para llegar a un acuerdo con el fondo han sido prioridad. Se trata un acuerdo a 10 a帽os que pocos creen que se cumplir谩. Este a帽o Argentina pagar谩 vencimientos por casi 5 mil millones de d贸lares pero en el 2022 y 2023 deber谩 afrontar pagos por 19.500 millones anuales. Para hablar de estos temas conversamos con Eduardo Lucita, integrante del colectivo EDI (Economistas de Izquierda).

-驴Eduardo, es impagable la deuda?

Desde la Autoconvocatoria por la Suspensi贸n de los Pagos e Investigaci贸n de la Deuda lo hemos dicho desde un primer momento, apenas asumi贸 este gobierno e inici贸 las negociaciones con los bonistas privados, que la deuda era impagable, que hab铆a que suspender los pagos e investigarla.

El gobierno fue por otra direcci贸n, reestructur贸 la deuda con los bonistas y fondos de inversi贸n y ahora va por un acuerdo con el FMI a diez a帽os, con cuatro de gracia. Si tenemos en cuenta estos vencimientos con el Fondo, m谩s los pagos ya acordados con los bonistas privados, m谩s lo que se acuerde con el Club de Par铆s, m谩s la negociaci贸n con otros organismos internacionales que en general se refinancian pero algo siempre hay que pagar, y sin tener en cuenta las deudas provinciales, habr铆a que pagar alrededor de 10 mil millones por a帽o, podr谩 ser un poco m谩s o un poco menos pero es de ese orden.

Hay que preguntarse cu谩l tiene que ser el saldo de la balanza comercial para que queden de remanente 10 mil millones de d贸lares para pagar la deuda. Al mismo tiempo cuanto tiene que ser el super谩vit fiscal primario para que quede un excedente de pesos tal que permitan comprar ese monto de d贸lares que necesitas para pagar. Es dif铆cil que la balanza de pagos te deje un saldo favorable de 10 mil millones (d贸lares) porque la balanza de pagos no incluye solo comercio exterior, sino tambi茅n pagos de dividendos, royalties y patentes, turismo y los pagos de las provincias etc. Aun acordando con el FMI es impagable y es muy probable que en el cuarto a帽o del nuevo acuerdo estemos re-negociando la deuda otra vez. Y el peligro es que entremos en un sendero como Grecia, que renegoci贸 deuda una y otra vez en condiciones cada vez peores.

Ac谩 no se ve otra salida, porque no se ve que la econom铆a Argentina tenga otro per铆odo de crecimiento a tasas China. Este a帽o va a crecer el 8% pero porque el a帽o pasado se cay贸 un 9,5%. Ni siquiera estamos recuperando totalmente lo ca铆do. Para el a帽o que viene las mejores estimaciones dicen que se podr铆a crecer hasta un 4%. Supongamos que suceda esto pero para los pr贸ximos 5 o 6 a帽os va a ser 2,5 o 3% y esto no genera los excedentes necesarios.

Por otra parte como contrapartida del acuerdo el FMI va a exigir un programa descendiente del d茅ficit fiscal primario; no es que va a exigir para el a帽o que viene un d茅ficit cero pero s铆 va a presionar durante estos a帽os para acercarse al cero para el 2026. Y como m铆nimo va a presionar para un ajuste de tarifas al alza y el tema de la brecha cambiaria y el tipo de cambio.

-驴Como vienen las negociaciones hoy y que busca el gobierno?

Se est谩 negociando un acuerdo a 10 a帽os con cuatro de gracia. Hay una contradicci贸n entre el kirchnerismo duro y Guzm谩n por los tiempos en que se debiera firmar el acuerdo. El ministro estaba apresurado por hacer el acuerdo para ahorrarse estos dos pagos de 1885 millones, uno que acaba de pagar y otro que tiene pautado para diciembre. Mientras tambi茅n restan pagar al FMI casi 400 millones en intereses en noviembre. En el estado que est谩 la econom铆a Argentina ahorrarse 3600 o 3700 millones de d贸lares es importante, pero finalmente se pagar谩n con los Derechos Especiales de Giro (DEG).

Se est谩 negociando tambi茅n una baja de las sobretasas, porque la tasa del FMI normal es del 1,05% anual pero en el caso argentino los atrasos nos llevan a pagar casi un 4%. Si se reducen significar谩 un ahorro de alrededor de 900 millones por a帽o que no es poca cosa, pero tampoco cambia el amper铆metro de la deuda. Al mismo tiempo dicen que se est谩 negociando un subsidio del FMI de alrededor de 5 mil millones, es decir lo que pagamos ahora lo devolver铆an, de concretarse ser铆a un alivio moment谩neo que aumentar铆a la deuda a futuro.

De todas maneras en los 煤ltimos d铆as y luego de los resultados electorales de las PASO, y los problemas de la directora ejecutiva del Fondo, las discusi贸n est谩 estancada y se rumorea que finalmente no habr铆a acuerdo y que Argentina entrar铆a en la categor铆a de deudor atrasado, que sinceramente no se bien qu茅 significa, pero es claro que el FMI no quisiera declarar el default en marzo del a帽o entrante.

-驴Es la deuda un problema estructural en el pa铆s?

Hay que tener en cuenta que desde 1976 y m谩s all谩 de los planes Brady, Canje, Mega-canje y la Reestructuraci贸n de 2004, en los 煤ltimos 40-50 a帽os, la deuda siempre reaparece para condicionar la econom铆a, siempre son arreglos transitorios a los que se llega para tapar las crisis, que en lugar de resolverlas terminan agudiz谩ndolas. Esto es lo que condiciona el desarrollo de las fuerzas productivas, impide la acumulaci贸n de capitales para generar un desarrollo end贸geno, el crecimiento del pa铆s, poder tener una pol铆tica m谩s aut贸noma de los poderes mundiales, que permita el desarrollo, la creaci贸n de empleo, una pol铆tica m谩s distribucionista e inclusiva. La deuda es el c谩ncer que d茅cada tras d茅cada se come los excedentes econ贸micos que genera la Argentina.

Una caracter铆stica desde la caida del peronismo de los a帽os 50 en adelante es que ninguna fracci贸n burguesa que asumi贸 el poder pol铆tico, incluso las que asumieron a trav茅s de poderes militares, lograron desenvolver las fuerzas productivas durante 10 -15 a帽os consecutivamente. Este es el fracaso de la clase dominante argentina. Si en los a帽os 70 ten铆amos una desocupaci贸n que no llegaba al 4%, y ten铆amos 6 o 7 % de pobreza, hoy tenemos 40% de pobreza y una desocupaci贸n del 10 u 11%. El valor de la fuerza de trabajo se ha desvalorizado, hay una ca铆da estructural de los salarios y as铆 y todo la voracidad del capital no se detiene. Todas las teor铆as de la responsabilidad social empresaria son palabras al viento. El capital maximiza sus ganancias en cualquier momento y en cualquier condici贸n.

Vemos ahora que con la crisis que padecemos, los niveles de desocupaci贸n y ca铆da de salarios, estamos con 50% de inflaci贸n y en alza. Los que m谩s suben son los alimentos y la vestimenta. Vemos esa voracidad en la oposici贸n empresarial al congelamiento de precios muy acotado que intenta poner el gobierno. Es una pulseada que es fundamental para el futuro inmediato.

-驴Se puede no pagar la deuda?

En los a帽os de Alfons铆n hubo m谩s de 30 meses que no se pag贸. En la crisis del 2001 que fue muy profunda y extensa, la clase dominante sigui贸 si茅ndolo pero hab铆a dejado de ser clase dirigente. Durante tres o cuatro meses no hab铆a quien dirigiera el pa铆s, pero eso finalmente se reacomodo, las fuerzas sociales no estaban en condiciones de asumir el poder y la burgues铆a ocup贸 ese vac铆o. En este escenario Rodr铆guez Sa谩 declar贸 la suspensi贸n de los pagos de la deuda privada, no la deuda con los organismos internacionales que en ese entonces era muy baja y se sigui贸 pagando. Esta suspensi贸n dur贸 38 meses y no vinieron los marines y no pas贸 nada grave, al contrario, el Estado se recompuso.

Junto con la macro devaluaci贸n de Duhalde recompusieron la tasa de ganancia de los capitalistas y beneficiaron ampliamente al gobierno de N茅stor Kirchner, cuya tarea principal fue hacer posible que esa tasa de ganancia recompuesta pudiera realizarse, y lo hizo muy eficientemente. Duhalde empez贸 a hacer pol铆ticas activas distribuyendo planes por todos lados, algo que continu贸 el primer gobierno del kirchnerismo. Empez贸 a haber super谩vit fiscal, super谩vit primario y esto ayudo a la recomposici贸n de la Argentina que despu茅s facilit贸 el famoso crecimiento a tasas chinas por el alza del precio de las materias primas y la revitalizaci贸n del mercado interno, junto con el gran gasto social.

Quiero decir con esto que la suspensi贸n de los pagos es perfectamente posible, pero no debe ser una medida tomada en forma aislada, sino que debe ir acompa帽ada de un conjunto de medidas que permitan que el Estado controle el comercio exterior, los movimientos bancarios y la tasa de inter茅s.

驴Por qu茅 suspensi贸n?

Cuando uno plantea 芦suspender el pago de la deuda禄 es una decisi贸n distinta del 芦No pago禄, las conclusiones al final son las mismas, pero la suspensi贸n de los pagos es m谩s pol铆tica porque se est谩 diciendo: 芦la suspendo e investigo禄. Porque es probable que en todo este monto de deuda seguro hay algo que hay que pagar, por ejemplo las cosas que importa el Estado. Las vacunas hay que pagarlas y otras cosas que se importan tambi茅n. Pero la gran proporci贸n que es financiera, que es deuda sobre deuda, no hay que pagarla y esa parte hay que investigarla.

Ahora cuando dec铆s que vas a suspender los pagos te dicen que vas a quedar financieramente aislado, pero ocurre que ya estamos aislados. Nadie nos presta. Ser铆a una locura que Argentina salga ahora a tomar fondos porque nos cobrar铆an tasas de inter茅s arriba del 15%. Ser铆a explosivo. Tambi茅n te dicen que quedar铆as aislado comercialmente, pero pensamos que si suspendieramos los pagos 驴China nos dejar铆a de comprar la soja o el aceita de soja que compra la India? etc. Es dif铆cil que esto suceda. 驴Brasil dejar铆a de comprarnos los autos que nosotros fabricamos aqu铆 con la mayor铆a de partes y equipos que le compramos a ellos? Esto ser铆a un problema para Argentina pero tambi茅n para la industria automotriz brasilera. Y as铆 hay muchos ejemplos.

Tambi茅n te dicen que podr铆a quedar aislado financieramente el sector privado y esto es cierto, pero al sector privado hay que dividirlo en tres: por un lado las grandes corporaciones multinacionales que se financiar谩n con las casas matrices no tendr铆an problema. Est谩n las empresas intermedias que tienen acceso propio a los mercados internacionales de cr茅dito y el sector de peque帽as y medianas empresas que en este caso el Estado tendr铆a que auxiliar con alguna herramienta que le otorgue financiamiento barato. Es decir, la situaci贸n no es tan grave como dicen los liberales e inclusive desde el propio gobierno.

-Recientemente, Santoro, el candidato por el FdT en CABA alert贸 de la hecatombe que significar铆a no pagarle al fondo

Claro, eso est谩n diciendo todos. Incluso Carlos Heller, el banquero 芦guevarista禄 que asegura que para lo 煤nico que servir铆a una investigaci贸n de la deuda es para meter preso a alguno pero que solo ser铆a algo abstracta porque m谩s all谩 del resultado de la investigaci贸n la deuda igual se deber铆a pagar. Todo el sistema est谩 con ese discurso. En el Congreso funciona lo que nosotros llamamos 芦el partido de la deuda禄 , salvo los dos o tres diputados de la izquierda que se oponen al pago el resto son todos pagadores seriales. Cuando se trata de pagar levantan las dos manos.

Ahora claro el camino de la suspensi贸n o no pago de la deuda no es un camino sin conflictos. Una cosa es ir al 铆o, pago porque te lo impone el mercado, como sucedi贸 con Rodr铆guez Sa谩. Y otra cosa es una suspensi贸n de los pagos ordenada, producto de una decisi贸n pol铆tica, y en donde vos sabes que ten茅s que tomar un conjunto de medidas en paralelo para que no se disparen n煤meros y te hagan una corrida cambiaria. La explicaci贸n que da Santoro sobre no pagar est谩 tomada como una medida aislada. Lo primero que hay que hacer es buscar meter mano en los bancos. Lo primero que se debe hacer es nacionalizar los dep贸sitos en los bancos.

Esto ser铆a lo mismo que hizo el primer peronismo en aquellos a帽os, la banca toma fondos por cuenta y orden del BCRA y da cr茅dito pero desde el Banco Central se regula, te dice c贸mo prestarlos, a qui茅n prestar y a qu茅 tasa. Es decir, no se invade la propiedad privada de la banca pero es el Banco Central quien ordena. Lo segundo ser铆a intervenir en el comercio internacional, que hoy es un colador en el que se va plata por todos lados. Un ejemplo de esto son las 煤ltimas restricciones que debi贸 fijar el Central porque los empresarios que supuestamente est谩n en malas condiciones han anticipado compras de importaci贸n por cuatro o cinco meses y han hecho pagos de cosas que no saben si van a importar.

Y desde el punto de vista de las exportaciones escuchamos al productor kirchnerista Peretti que plante贸 que hay que poner una balanza una cuadra antes en cada puerto, porque no hay control en los puertos, que son privados, de los tonelajes que se exportan. De la misma manera cuando se le cobran impuestos a las petroleras, que se hacen solo por una declaraci贸n jurada en donde nos dicen cu谩nto produjeron y que nadie puede comprobar. La realidad es que el Estado no controla nada y si vas a una medida fuerte como el no pago o suspensi贸n de pago de la deuda, ten茅s que acompa帽ar con medidas para evitar una escalada del d贸lar, etc.

-驴Como viene la autoconvocatoria por la suspensi贸n del pago e investigaci贸n de la deuda?

Venimos realizando actividades de difusi贸n y de denuncia. No solo en Capital sino en distintas provincias. La Autoconvocatoria est谩 recibiendo muchas adhesiones desde el interior del pa铆s, de grupos que se est谩n dando cuenta de la gravedad de la situaci贸n y se est谩 organizando una doble actividad: una jornada de difusi贸n para el 28 de este mes y una marcha para el 4 de noviembre. Se est谩 discutiendo en estos momentos e incluso hablando con sectores del FdT que se manifestaron el domingo con el lema del 芦No pago al FMI禄. Si son consecuentes se tienen que sumar, o nosotros a ellos, para hacer actividades en conjunto. Es una lucha larga y dif铆cil pero que vale la pena porque en ella se juega el futuro de varias generaciones.