De parte de Avispa Midia June 29, 2021 5 puntos de vista

El gobierno de Oaxaca, al sur de M茅xico, firm贸 un contrato de deuda con el Banco Mundial, para modernizar el sector de agua y saneamiento en 18 zonas prioritarias para ser concluidas en 2019. Los logros no son satisfactorios. Tan solo en el plan piloto del programa, la agencia municipal San Juan Chapultepec, a pesar de que se recibieron m谩s de nueve millones de d贸lares, los pobladores siguen padeciendo escasez y tienen que recolectar agua de lluvia o comprarla para cubrir sus necesidades.

A escasos 20 minutos del centro hist贸rico de la Ciudad de Oaxaca se encuentra la agencia municipal de San Juan Chapultepec, donde vive Mada铆 Asur Cruz. Ella es ama de casa. Apresurada, mientras habla, toma unos baldes y los forma para colectar un poco de agua de lluvia. Al lado hay otros recipientes m谩s llenos con un agua de color 贸xido que no le inspira confianza. 鈥淓sa es la que llega por la tuber铆a de agua potable鈥, dice.

Mada铆 ignora que el gobierno del estado de Oaxaca, presidido por Alejandro Murat, adquiri贸 en 2017 una deuda del Banco Mundial (BM) de 189 millones 487 mil pesos (9 millones 600 mil d贸lares) para la modernizaci贸n del sector de agua y saneamiento de la agencia donde vive.

La modernizaci贸n del sector de agua y saneamiento en Chapultepec ha sido el proyecto estrella de un conjunto de obras en todo el estado que contemplaba el pr茅stamo del Banco Mundial, que en total suma la cantidad de 55 millones de d贸lares. El objetivo, seg煤n este organismo, estaba enfocado a 鈥渕ejorar la calidad y sostenibilidad de los servicios de agua en 谩reas prioritarias del Estado de Oaxaca鈥.

Dicho conjunto de obras tuvo que haber sido concluido desde 2019, pero el BM dio una pr贸rroga hasta este 2021 para finalizar el programa del pr茅stamo. El organismo calific贸 el programa implementado con esta deuda, hasta enero de 2021, como 鈥渕oderadamente insatisfactorio鈥, lo que significa que los objetivos por resultados no se han cumplido del todo.

San Juan Chapultepec fue considerado un modelo piloto para replicar en otras regiones de Oaxaca y M茅xico, pero ah铆 no se suministra agua todos los d铆as, como prometieron a los habitantes. A ello se suma que les llega con un color turbio. Los d铆as de distribuci贸n son diversos, 鈥減orque hay cuestiones que son humanas y a veces t茅cnicas por un descontrol ah铆, o alguna fuga en las l铆neas principales鈥, puntualiz贸 H茅ctor Ram铆rez Mendoza, agente municipal de este sector.

Vecina de San Juan Chapultepec mostrando el agua que recibe de la red p煤blica. Foto por Santiago Navarro F

Una evaluaci贸n social y ambiental hecha en 2014 por el mismo Banco Mundial, en Oaxaca, demuestra que el problema no est谩 solamente en esta agencia municipal. De acuerdo con el estudio, el estado de Oaxaca 鈥減resenta uno de los rezagos m谩s grandes de M茅xico en materia de provisi贸n de servicios de agua potable, junto con los estados de Guerrero y Chiapas鈥. Adem谩s, resalta que 鈥渃ontar con servicio de agua potable no necesariamente significa contar con un servicio de calidad o un servicio continuo鈥.

Mientras, en sus redes sociales, el gobernador Murat ha presumido las obras. 鈥淟ogramos la construcci贸n de la planta potabilizadora de la Planta Trujano, la l铆nea de interconexi贸n de los pozos con esa planta. Y el macro-tanque San Juan Chapultepec. Beneficiar谩 a m谩s de 150 mil habitantes en los Valles Centrales, con un servicio de agua potable de 18 horas continuas y 750 litros por segundo鈥, anunci贸. Para los habitantes de San Juan Chapultepec la historia es distinta.

La gran cantidad de agua de las lluvias que corre por calles llenas de baches, acompa帽ada de basura y tierra suelta que dejaron obras p煤blicas, contrasta con la escasez de este vital l铆quido del cual carecen diversas colonias que forman parte de la agencia municipal. Mada铆 cuenta que reciben agua de cuatro o cinco veces al mes en los lugares de la parte baja y dos veces al mes para los que habitan la parte m谩s alta. 鈥淟lega por algunas horas, a veces el flujo es tan d茅bil que no logramos llenar cubetas ni mucho menos el tinaco. Terminamos comprando agua a trav茅s de pipas (veh铆culos tanques cisterna), que es muy caro鈥, agrega la vecina de esta comunidad.

Tanque cisterna de 10 mil litros que abastece a vecinos de la agencia de San Juan Chapultepec. Por Santiago Navarro F

Por su parte, Ram铆rez Mendoza asegura que 鈥渆s imposible鈥 suministrar agua tres veces por semana, porque no hay suficiente para hacerlo; 鈥減or ello hemos implementado el programa de distribuci贸n de agua a trav茅s de pipas鈥, que se pagan con el presupuesto del municipio y agencia municipal.

Aunque la distribuci贸n con veh铆culos por parte de la agencia es gratuita, la gente tiene que anotarse en una larga lista y esperar su turno. Al final, se ven obligados a comprar agua al sector privado. 鈥淵o he pagado hasta 400 pesos por un tinaco de mil litros. La pipa cuesta hasta 800 pesos, eso es casi lo que yo gano en una semana鈥, se queja Mada铆.

El BM sostiene que el estado de Oaxaca tiene la tercera cobertura m谩s baja de agua potable despu茅s de Chiapas y Guerrero. Tambi茅n se帽ala que esta realidad 鈥渃ontrasta con la alta disponibilidad de recursos h铆dricos con los que cuenta Oaxaca al ser el Estado con la quinta mayor reserva de agua subterr谩nea del pa铆s鈥.

El bi贸logo Juan Jos茅 Consejo, del Instituto de la Naturaleza y la Sociedad de Oaxaca, A.C. (INSO), sostuvo que el problema no es la escasez del agua, como generalmente se suele escuchar de las autoridades gubernamentales, sino que es de un sistema de distribuci贸n 鈥渆normemente ineficiente鈥. En Oaxaca 鈥渟e pierde en las fugas de la red hasta un 40%, ya sea por fugas o por robo de agua, y cuando llega a las casas hay m谩s p茅rdidas por fugas, que pueden llegar a m谩s de 30%鈥, agrega el bi贸logo. Seg煤n sus c谩lculos, el sistema es 鈥渢an ineficiente鈥 que, 鈥渄e cada 10 litros de agua limpia, tiramos 7鈥.

Calles de San Juan Chapultepec se llenan de agua despu茅s de las lluvias. Por Santiago Navarro F

La deuda con el Banco Mundial, 55 millones de d贸lares, destinada para las obras de modernizaci贸n del sector de agua servir铆a, seg煤n el Plan Estrat茅gico Sectorial de Vivienda y Servicios B谩sicos 2016-2022 de Oaxaca, para que 鈥100% de la poblaci贸n de las 18 ciudades del Estado y del Macro Sector San Juan Chapultepec recibieran un servicio de abastecimiento de agua sostenible y de mejor calidad鈥, hasta 2021.

Este pr茅stamo al gobierno estatal forma parte de un plan mayor. Orientado por la Agenda 2030 de la Organizaci贸n de las Naciones Unidas, el BM ha emitido sumas millonarias en deuda para diversos pa铆ses en el planeta, sobre todo para atender uno de sus objetivos: acabar con la pobreza. M茅xico es uno de los pa铆ses que se ha endeudado con este organismo.

Consejo defiende que no solamente las obras de infraestructura van a resolver el problema del agua. Hay una serie de acciones que deben ser tomadas en conjunto y que 鈥渟on m谩s baratas que las grandes obras, como el saneamiento seco, la cosecha de lluvia, la recarga de acu铆fero鈥. Pero 鈥渃uando proponemos a los pol铆ticos nos dicen que somos rom谩nticos y que necesitamos de acciones m谩s pr谩cticas, adem谩s dicen que no hay dinero para eso鈥. Los tubos, las plantas de tratamiento, las grandes presas son obras car铆simas y 鈥減ara all谩 va el dinero鈥.

Entonces, dice Consejo, no es un asunto de falta de recursos econ贸micos. 鈥淟os pol铆ticos buscan grandes obras porque hay grandes ganancias, grandes ramas legales e ilegales. Con el dinero pasa lo mismo que con el agua. S铆 hay suficiente, pero lo estamos tirando y se nos est谩 yendo por los huecos de la corrupci贸n鈥.

El bi贸logo resume tres de los principales problemas que, a su parecer, no permiten un buen ciclo y el flujo del agua. Uno de ellos tiene que ver con el modelo de ciudad que se produce en todo el mundo. 鈥淢ientras m谩s crece la urbanidad, m谩s cubrimos la superficie de concreto y eso no permite el ciclo del agua鈥. Los otros dos problemas son la ineficiencia de la red de distribuci贸n y el robo de agua a trav茅s de las pipas. 鈥淧or m谩s que se traiga m谩s agua, que se hagan presas enormes, por ejemplo, con este sistema ineficiente no se puede. Mientras que a trav茅s de la venta del agua se va creando un mercado jugoso鈥, sostiene.

El equipo de este reportaje solicit贸 una entrevista al BM, de su sede en M茅xico, para conocer su evaluaci贸n sobre los resultados del programa. La respuesta fue: 鈥渘o tenemos un especialista disponible para realizarla鈥. En un segundo intento, el equipo pidi贸 una entrevista con el encargado del proyecto Diego Juan Rodr铆guez y obtuvo una nueva negativa: 鈥渘o tenemos un especialista disponible, pues Diego Rodr铆guez ya no se encuentra en la oficina de M茅xico鈥.

Es mitad de 2021 y las promesas del Plan Estrat茅gico se van diluyendo para la poblaci贸n que estaba elegida para beneficiarse. Desde sus necesidades cotidianas, Mada铆 sigue sin ver una salida y no le queda otra opci贸n que seguir comprando agua. 鈥淣o se puede hacer mucho si no estamos organizados. Obras van y vienen con todos los gobiernos, no importa de qu茅 partido鈥, expresa esta ama de casa.

Este trabajo fue realizado por Santiago Navarro F. y Renata Bessi, para Avispa Midia y CONNECTAS dentro de ARCO, con el apoyo del International Center for Journalists (ICFJ) en el marco de la iniciativa para el Periodismo de Investigaci贸n de las Am茅ricas.