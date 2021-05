–

La pol铆tica monetaria expansiva de los bancos centrales que termin贸 regalando liquidez a los fondos de inversi贸n para conquistar el mundo tambi茅n elev贸 la deuda de Estados Unidos y de los pa铆ses de la UE a niveles nunca vistos. 驴A que no saben a qui茅n termin贸 beneficiando esa deuda? En efecto, a los fondos de inversi贸n que en las 煤ltimas d茅cadas han comenzado a desplazar a los bancos de inversi贸n, los tradicionales due帽os de este negocio especulativo.

La b煤squeda constante de rentabilidad 鈥攓ue apenas obten铆an en unos mercados de deuda con intereses cercanos al cero鈥 ha multiplicado las inversiones de estos fondos en los pa铆ses empobrecidos, donde los tipos de inter茅s llegan al 9%, en una espiral especulativa que las m谩s grandes entidades financieras multilaterales ya han calificado de insostenible. 鈥淓stamos a las puertas de una nueva crisis de la deuda o incluso peor que la de los 80 o 90 porque en esta ocasi贸n se puede convertir en una crisis financiera, porque el efecto contagio es mucho m谩s fuerte ahora鈥, explica a El Salto Iolanda Fresnillo, investigadora de Eurodad e integrante de la Plataforma Auditor铆a Ciudadana de la Deuda (PACD).

Fondos de inversi贸n

Los nuevos amos del mundo



Con la ayuda de los gobiernos y los bancos centrales, los grandes fondos de inversi贸n se han lanzado a la conquista del mundo. Hoy ya controlan casi todos los sectores de la econom铆a.

Una vez m谩s, BlackRock es uno de los mayores fondos de los mercados de deuda de los pa铆ses empobrecidos. En una investigaci贸n de la ONG internacional SOMO sobre cinco pa铆ses africanos 鈥擥hana, Kenia, Nigeria, Senegal y Zambia鈥 este megafondo aparec铆a como principal tenedor de bonos de todos ellos.

鈥淧or su tama帽o e importancia, BlackRock es a menudo una voz l铆der en negociaciones de la deuda, como se vio en Argentina cuando, en agosto de 2020, jug贸 un papel fundamental en la decisi贸n sobre la reestructuraci贸n de la deuda de este pa铆s despu茅s de negociar con el ministro de Finanzas鈥, se帽ala el informe. Aunque no se lo suele considerar como tal, Blackrock act煤a en ocasiones como un fondo buitre, sostiene esta investigadora, junt谩ndose con otro fondos agresivos para afrontar una negociaci贸n conjunta.

Con el desembarco de los fondos de inversi贸n ahora es m谩s dif铆cil renegociar mejores condiciones o una reducci贸n de la deuda. Quienes los han intentado han salido escaldados, como cabezas colgadas en las plazas de los mercados de la deuda

El negocio de la deuda ha cambiado radicalmente con la entrada primero de los bancos de inversi贸n y luego de los megafondos, cuenta Fresnillo. Ahora es mucho m谩s complejo para un Estado saber, entre centenares de sociedades, bonistas, sociedades pantalla y fondos de inversi贸n opacos, qui茅nes son sus acreedores. Y m谩s dif铆cil que antes conseguir renegociar mejores condiciones o una reducci贸n de la deuda. Quienes los han intentado han salido escaldados, como cabezas colgadas en las plazas de los mercados de la deuda.

Entre los fondos de inversi贸n m谩s agresivos figuran los llamados fondos buitre. Muchos de ellos se han especializado en operaciones de alto riesgo y descomunales ganancias. Cuando un pa铆s est谩 en problemas o se plantea iniciar una renegociaci贸n aparecen ellos. Compran bonos en los mercados secundarios de deuda, es decir, en la reventa, a precios muy inferiores, relata Fresnillo. Los fondos buitre no tienen prisa, pueden esperar. Cuando el pa铆s endeudado consigue renegociar mejores condiciones con sus acreedores, estos fondos buitre piden que se les pague la totalidad del bono, en ocasiones 25 veces m谩s de lo que han pagado por ellos, m谩s los intereses, por supuesto. Si el pa铆s tiene el valor de no darles lo que quieren, los fondos buitre llevan el caso a los tribunales de New York o Londres, donde siempre ganan.

Otro mecanismo de presi贸n sobre los pa铆ses endeudados son las agencias de rating, un oligopolio de tres empresas estadounidenses 鈥擲tandars&Poor鈥檚, Moody鈥檚 y Fitch鈥 que deciden la calificaci贸n de riesgo de los pa铆ses y, con ella, la posibilidad de encontrar financiaci贸n o el tipo de inter茅s que tendr谩n que pagar

Este fue el caso de Argentina y el fondo NML Capital que compr贸 un 7% de un paquete de deuda argentina por 80 millones y consigui贸 sacar 2.000 millones despu茅s de que la justicia internacional obligara al pa铆s sudamericano a aceptar el fallo. No es un caso aislado, es el modus operandi de los fondos de inversi贸n que sirve tambi茅n como amenaza para que los pa铆ses no intenten renegociar sus deudas. Otro mecanismo de presi贸n sobre los pa铆ses endeudados, contin煤a esta investigadora de la PACD, son las agencias de rating, un oligopolio de tres empresas estadounidenses 鈥擲tandars&Poor鈥檚, Moody鈥檚 y Fitch鈥 que deciden la calificaci贸n de riesgo de los pa铆ses y, con ella, la posibilidad de encontrar financiaci贸n o el tipo de inter茅s que tendr谩n que pagar a los acreedores. Fresnillo habla de una l铆nea directa entre estos fondos y bancos de inversi贸n con las agencias de rating: 鈥淟os fondos de inversi贸n se aprovechan de una connivencia con las agencias de rating para amenazar con una subida de la prima de riesgo a los pa铆ses que quieren renegociar o cambiar los periodos de pagos o los intereses鈥. Razones para sospechar de esa complicidad entre las calificadoras de riesgo y los fondos de inversi贸n no faltan: BlackRock, Vanguard y State Street copan el 17,2% de las acciones de Moody鈥檚. Gran parte del resto est谩 en manos de otros fondos de inversi贸n.



El jefe de todo esto



El control de la deuda es otra de las armas de estos megafondos. Les permiten hablar de t煤 a t煤 a los gobiernos. Cuenta Investigate Europe que cuando el presidente de BlackRock, Larry Flink, viajaba a Europa en su avi贸n privado solicit贸 una reuni贸n con Angela Merkel con un margen de cinco horas. En esa ocasi贸n no pudo ser. Veremos que pasa en la siguiente ocasi贸n.