De parte de ANRed March 19, 2021 195 puntos de vista

En el teatro Nün (Ramírez de Velasco 419), los domingos a las 18.30 se presenta DeviniendoTato, una obra que opera como sesión imaginaria de psicodrama grupal, en un desbocado gesto de amor a Tato Pavlovski, el gran dramaturgo que trajo y practicó nuevas formas del psicodrama en Buenos Aires. “Nuestra intención es poner en escena algo de este mundo, de la filosofía de este creador, de su ética y de su estética. De cómo sigue estando como co-pensor, acompañándonos internamente.”, planteó Gabriela Villalonga en entrevista con Jorge Dubatti. Por Andrés Manrique para ANRed



Con cuenta gotas nos hacen entrar al teatro, que cuida el protocolo de salud al pie de la letra. Mientras la sala se completa con el aforo exigido, el actor permanece a orillas de la luz con algo entre las manos. Está de perfil, afuera del círculo de almohadones, a espaldas del espacio que se convertirá en la sesión grupal imaginaria a la que nos invitará segundos después, y de la cual saldrá y volverá a entrar a lo largo de los 70 minutos que dure la obra.

Algo de a poco va desarmando con sus manos. Es un cigarrillo del cual extrae las hebras de tabaco que se lleva a la boca en un gesto compulsivo. Luego, mirando a público, confesará que hace tiempo ha dejado de fumar. El adicto lo sabe: el vicio no se cura. En el mejor de los casos, el vacío que deja la cura se sustituye por algo menos dañino. Y aquí el vacío que queda en lugar del trauma “descentrado” se llena de otra cosa: “La imaginación es una potencia mayor de la naturaleza humana (…) Aprendamos a sorprendernos, juguemos con la sorpresa. Lo terrible es dejar de sorprenderse. Ahí en ese punto trágico muere el amor y la creación.”, nos dice esta obra en sus primeras líneas. Entonces uno vuelve a preguntarse si el amor puede sobrevivir sin creación, y si existe alguna posibilidad de superar el dolor sin los otros.

Minimalismo en la escena, expresionismo en la interpretación

Un óvalo de almohadones; tres o cuatro cambios de luz que separan los momentos de sesión de las devoluciones y confesiones a público de Pavlovski (Potestad o El Señor Galíndez bastarían para ubicarlo entre los mejores dramaturgos argentinos del siglo pasado); y un piano que suena por los parlantes como un nocturno que aporta otra voz, son todos los elementos que componen la obra. Durante la misma, en un tour de force, Maximiliano Sarramone se irá convirtiendo en los distintos participantes -padecientes- y al mismo Pavlovski en esta maquinaria psicodrama-teátrica.

El conflicto de cada quien es interpelado por las diversas miradas. Y la pluralidad de miradas, en este caso, se concentra en una, la de Sarramone. El carácter unipersonal de la obra subraya por oposición: demuestra por un lado que no existe un drama que sea de uno solo y, por otro, que no existen roles fijos ni definitivos. Que siempre se pueden intercambiar y que mutan. Que del rol nadie se puede adueñar. Y acaso plantea, por elevación, que los conflictos no son de uno solo, sino de un grupo. Y cuando esto es así, grupo o sociedad o comunidad o colectivo puede hacer algo con eso. Hacer mueve y mover transforma. El conflicto del individuo deja de estar solo y atomizado para volverse grupal. Como una línea de fondo resuena el famoso verso de Pink Floyd “Together we stand, divided we fall”. Ese “juntos podemos pero no separados” que a la vez proviene de una fábula de Esopo, pero eso es otro cantar.

La visión monocular narcisista es el agujero negro

“Las múltiples versiones de la propia historia que el grupo produce rompen con la visión monocular narcisística. Nuevos territorios arrastran la escena inicial en un caleidoscopio de velocidades y ritmos diferentes.” Es la potencia creadora de un nuevo escenario compuesto por la pluralidad de voces dentro de un grupo, que se conjugan en multiplicaciones dramáticas. Este fue el aporte de Pavlovski: el psicodrama grupal de la multiplicidad. Y estas multiplicaciones son las que se dan en un juego de intercambios de roles de la escena primaria que descentran al sujeto y convierten el trauma en una situación abordada desde distintas perspectivas. Es decir, “que los y las demás multipliquen por resonancia, como un modo de apropiarse sensiblemente lo propio del otro, para que la escena inicial pierda la silueta sujetizada.”, plantea Gabriela Villalonga.

Se hace con lo que hay

Interpretar DeviniendoTato sería una afrenta. O peor, un error; un no haber entendido nada de lo que allí sucede. El plan no es interpretar con el exceso de racionalidad propio que le aplicamos a los hechos estéticos, al decir de Sontag en el ensayo que tituló Contra la interpretación. El plan es, en todo caso, salir del teatro para multiplicar lo que ahí ocurrió.

Hay un ida y vuelta permanente entre el teatro y la vida, esto no es una novedad. Tampoco el hecho de que la ficción genera una serie de ecos en nuestra subjetividad; así los llamemos catarsis, resonancia, identificación o transferencia… El trabajo de Maximiliano Sarramone crea vínculos de ternura donde el patetismo aparece sin que eso convierta a la intervención en una situación violenta. Y quienes practicaron psicodrama con Pavlovski, confirman justamente que esa era su modalidad: interpelar desde la ternura, mover sin lastimar, correr sin arrancar.

Problematizar el dilema, esa es la cuestión

Abrirse a lo múltiple contra lo diádico. Líneas de fuga y ritornelo como repetición: conceptos extraídos de la música y fundidos en una dialéctica materialista en la cual Pavlovski también abrevaba, en tanto opuestos que se integran en nuevas coagulaciones. Música, psicología, filosofía rizomática, teatro y sutura eran referencias permanentes del dramaturgo: suturar lo que satura. Mover lo que se ha enquistado, y trasladarlo por distintos espacios para que deje de pesar.

Por qué en grupo

“El conflicto se grupaliza y la escena comienza a dejar de ser de uno para ser de todos. La multiplicación genera una línea de fuga en la cual se tocan los conflictos de los demás y se abre a nuevos sentires y energías que generan nuevos puntos de contacto. Los conflictos no se resuelven, se desanudan, se establecen territorializaciones nuevas donde el conflicto, al ir a parar a un nuevo terreno, funda nuevos órdenes de sentido.”, plantea Soledad Manrique, Doctora en educación y Psicodramatista, en un trabajo sobre este dispositivo y su potencialidad en relación con la educación. Y algo de eso pasa en esta obra.

“Cuando la multiplicidad de resonancias y miradas nos atravesaban, eso operaba curándonos, nos íbamos movilizados con un montón de miradas internalizadas. Porque nos habíamos descentrado y habíamos podido devenir otros,” planteó Villalonga, dramaturga y discípula de Pavlovski, en entrevista por Radio Nacional. “No estaba ligado al teatro, sino a la vida. De hecho, Tato no interpretaba: ´te sigo desde algo que me pasó’, nos decía siempre. Había una paridad en cuanto a la empatía. Él resonaba con uno y uno internalizaba la estética y la ética. Ahora, en perspectiva, me doy cuenta que era un puro acontecimiento, y que cada gesto era teatral.”

Para una muestra de psicodrama en escena DeviniendoTato es la mejor opción.

Deviniendo Tato. Domingos 18.30 en Nün Teatro Bar (Juan Ramírez de Velasco 419, Villa Crespo) Entradas: $ 650 o dos entradas por mil pesos. Informes y reservas: 4854-2107.

Ficha artístico-técnica:

Autoría: Rodrigo Cárdenas, Gabriela Villalonga

Actor: Maxi Sarramone

Vestuario: Virginia De Los Santos

Escenografía: Virginia De Los Santos

Iluminación: Gabriel Virtuoso

Música: Martín Pavlovsky

Sonido: Gabriel Virtuoso

Fotografía: Gabriel Insaurralde

Diseño gráfico: Malala Emanuele

Entrenamiento corporal: Silvia Spinelli

Asistencia de dirección: Malala Emanuele

Prensa: Daniel Franco

Producción: Adriana Yasky

Dirección: Gabriela Villalonga