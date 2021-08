–

De parte de Amor Y Rabia August 24, 2021 96 puntos de vista



Dietrich Br眉ggemann, entrevistado por Michael Maier

20 de agosto de 2021

El director Dietrich Br眉ggemann fue uno de los autores intelectuales de #allesdichtmachen. Hoy anima a los interesados 鈥嬧媋 que alcen la voz.

(Berliner Zeitung) Sr. Br眉ggemann, ha pasado alg煤n tiempo desde #allesdichtmachen (“cerrarlo todo, “una campa帽a de videos en los que se ridiculizaba la campa帽a medi谩tica y gubernamental justificando medidas autoritarias usando el p谩nico al Coronavirus como excusa, AyR), 驴cu谩ndo fue eso exactamente?

(Dietrich Br眉ggemann) El 22 de abril.

Ahora que ha pasado tiempo desde entonces, 驴qu茅 frutos cree que ha dado el proyecto?

#allesdichtmachen tuvo un impacto masivo en todo el pa铆s. Provoc贸 reacciones como pocas cosas lo hab铆an logrado antes. Hemos cumplido con una de las tareas centrales del arte: dar un hachazo al consenso.

驴Le sorprendi贸 que participaran tantos actores y actrices?

Me alegr贸. La obligatoriedad que prevalec铆a en las discusiones se hizo visible mediante esta acci贸n. Antes se cre铆a que era posible criticar y se帽alar las cosas absurdas. La toxicidad de la reacci贸n puso de manifiesto cu谩l es la situaci贸n real: cualquiera que critique el confinamiento es un monstruo y ser谩 aplastado p煤blicamente.

驴Esperaba esta toxicidad?

No hasta ese punto. Ten铆a la esperanza de una discusi贸n basada en ideas. Los primeros comentarios fueron positivos, reflexivos. Y luego estall贸 una tormenta, primero en Twitter y luego en todas partes.

驴Tocaron un nervio?

Obviamente, s铆. Las medidas son excesivas, todo el mundo puede sentir eso en secreto. Pero ese hecho banal no deber铆a tener nada que ver con la cuesti贸n de si son necesarias. Pero existe una tremenda presi贸n para no articular este sentimiento, si lo haces ser谩s intimidado. Entonces uno racionaliza la situaci贸n y la sumisi贸n como un acto de raz贸n: las medidas deben ser aplicadas porque la ciencia dice que son necesarias. De esta forma queda al margen la pregunta perfectamente leg铆tima de si se pod铆a haber alcanzado el mismo objetivo por otras v铆as. El dicho de que el fin justifica los medios es incorrecto. Los medios son los fines. El gobierno autoritario no es la 煤nica v铆a posible. Como cineasta, me muevo mucho y puedo decir que los habitantes de este pa铆s son buena gente. Son sensibles y responsables. Se podr铆a haber dicho: no vamos a imponer un reglamento legal, pero les decimos cu谩l es el problema y c贸mo podemos intentar solucionarlo entre todos. Los respetamos como ciudadanos adultos. En caso de cat谩strofes naturales, la cohesi贸n y la solidaridad surgen por s铆 solas. En cambio, las medidas sacaron a relucir lo feo de la sociedad.

Videos de la campa帽a #allesdichtmachen

驴C贸mo ve las medidas contra el Coronavirus?

Son una injerencia a gran escala a nivel corporal. Comienza con las mascarillas. No debemos subestimar el simbolismo de las mascarillas, la p茅rdida de expresiones faciales, la dificultad para respirar y hablar. Contin煤a con la normativa detallada sobre interacci贸n social en el 谩mbito m谩s privado. Y finalmente la vacunaci贸n, que se presenta como el 煤nico remedio y se supone que debe hacerse cumplir a trav茅s de la presi贸n social. Todas estas son violaciones de la autonom铆a personal que en realidad son humillantes. Para hacer que se cumplan, han de convertirse en una especie de religi贸n. No puede haber opiniones disidentes. En una discusi贸n burguesa normal son posibles las diferencias. Pero cuando se trata de una obligaci贸n basada en una religi贸n el debate es imposible. Ah铆 todo es solo simbolismo. Cualquiera que diga algo en contra es un bicho raro chiflado o una persona malvada.

驴C贸mo ves el confinamiento?

El objetivo nunca se formul贸 de manera clara. Angela Merkel dijo que, con sus antecedentes como ciudadana de la RDA (el estado comunista creado a instancias de la URSS en los territorios orientales de Alemania tras 1945, AyR), estaba perfectamente claro que tales restricciones solo pod铆an justificarse por una emergencia absoluta. Primero se trataba de “aplanar la curva”, luego era el valor R, luego la vacuna, luego los grupos de riesgo que ten铆an que ser vacunados, luego que todos deber铆an poder vacunarse, luego que todos deber铆an estar vacunados, luego que los ni帽os tambi茅n deber铆an ser vacunados y, a continuaci贸n, que hay que volver a vacunarse. Nadie habla del fin de las medidas. Y ese deber铆a ser el objetivo.

A los vacunados se les dijo que cuando se vacunen recuperar谩n tus libertades…

…y, en cambio, el estado de emergencia ahora se ha vuelto permanente. Escucho cada vez m谩s a menudo que hay malestar entre los que se han vacunados. Supuestamente ha habido escenas tumultuosas en lugares donde se introdujo la regla 2G (permitir ciertas actividades tan solo a personas que han pasado el Coronavirus o que est谩n vacunados, AyR).

驴C贸mo fueron las reacciones en general a #allesdichtmachen?

Hemos recibido un enorme apoyo de la poblaci贸n. Recibimos miles de correos electr贸nicos en nuestra web. El 99,5% nos daban las gracias, estaban de acuerdo. Fue conmovedor. Muchos escribieron: Gracias, pensaba que era el 煤nico. Muchos de los que participaron fueron abordados en la calle. Incluso yo, que no soy una celebridad.

Algunos actores temieron sufrir da帽os econ贸micos por haber participado. 驴C贸mo le impact贸 a usted personalmente?

Le sorprender谩: s铆, ha habido algunas sorpresas negativas. Pero hubo muchas m谩s sorpresas positivas. Una peque帽a editorial me rescindi贸 el contrato de un libro, pero dos editoriales m谩s grandes me indicaron que estaban interesadas en publicarlo. Un sello discogr谩fico con el que he trabajado amistosamente durante a帽os cancel贸 el contrato de mi banda sin consultarme. A continuaci贸n decidimos comercializar nuestras cosas nosotros mismos y nos dimos cuenta de que era posible, y que no necesitamos un sello discogr谩fico, es incluso mejor. Y no ha tenido ning煤n impacto para m铆 en la industria del cine. Se est谩n planificando las pr贸ximas pel铆culas. Algunas puertas se han cerrado. Pero se han abierto nuevas puertas. Incluso hubo una propuesta para producir una pel铆cula con todos los actores que participaron en #allesdichtmachen.

驴Qu茅 conclusiones saca de estas experiencias?

Que puedes decir lo que piensas y debes decir lo que piensas. Primero tienes que superar el miedo al viento en contra. Esa es la mitad de la batalla. Todos pueden y deben defenderse de la divisi贸n y la discriminaci贸n, especialmente cuando se trata de la vacunaci贸n obligatoria de facto. Tenemos que decir: no voy a participar. Creo que quienes se han vacunado tambi茅n se quejar谩n cuando se den cuenta de que se les ha prometido algo que luego no se cumple.

驴Qu茅 pol铆tica ser铆a la correcta contra el Coronavirus?

Debemos hacer todo lo que podamos de manera proactiva: proteger a los grupos de riesgo, vacunar, mantener la distancia y quien quiera debe usar m谩scaras. Pero tenemos que alejarnos de la idea de que cada problema es como un clavo para el que solo puede haber un martillo. 驴Y si necesitamos un destornillador? No puede ser que solo hagamos martillos y queramos resolver todos los problemas a martillazos, y golpeemos a cualquiera que diga lo contrario: los m茅dicos son intimidados y amenazados con perder su licencia. Los jueces tienen que soportar registros domiciliarios. En una sociedad abierta, libre y liberal, eso no puede suceder. Una cultura que hace esto aumenta sus enemigos. El 1 de agosto fue quiz谩s un punto de inflexi贸n (d铆a en el que hubo una manifestaci贸n de personas contrarias a las medidas contra el Coronavirus en Berl铆n que acab贸 con cientos de detenidos, AyR). Entonces se hizo evidente que el consenso solo pod铆a mantenerse con fuerza. La polic铆a golpe贸 a personas completamente inofensivas con tal brutalidad que uno se quedar铆a sin palabras. Todos tenemos que hacer que esto se sepa y luchar contra ello en voz alta.

Para llegar al p煤blico, necesitas los medios de comunicaci贸n. 驴Cual ha sido tu experiencia con ellos?

No quiero dejar de lado a los medios de comunicaci贸n tan f谩cilmente. Veo una visi贸n de t煤nel lamentable, una siembra de miedo irresponsable, una presentaci贸n constante del Coronavirus como un virus asesino. A esto se suma la soberbia con la que se desprecian los medios alternativos. Y tambi茅n la arrogancia con la que se informa o simplemente no se informa sobre otros pa铆ses.

Pero mucha gente no quiere ninguna cr铆tica en absoluto. Ha mencionado m茅dicos y abogados. 驴Porqu茅 es eso?

(Saca un libro de su bolsillo) Aqu铆, Erich Fromm, “El arte de amar”, 1956. Se trata de la conformidad en las sociedades. La gente quiere pertenecer, no quiere estar aislada. Hay un cumplimiento de la manada. Pero cuando se trata de algo realmente importante, todos deben alzar la voz, alto y claro.

Dietrich Br眉ggemann

驴Cual es su llamamiento a los m茅dicos?

Eduquen a sus pacientes. No participen en esto si no est谩n convencidos.

驴Qu茅 les pide a los abogados?

Haced vuestro trabajo, asesorad a vuestros clientes. Id a juicio, no teng谩is miedo. Conectaros entre vosotros, que se os oiga. Id a Twitter, escribid comentarios inteligentes y sensibles. Todos los periodistas est谩n en Twitter. He tenido la experiencia de que all铆 se pueden lograr cosas.

驴Qu茅 dice a los medios de comunicaci贸n?

Est谩 perfectamente claro: es trabajo de la prensa criticar al gobierno en funciones, cuestionarlo. La prensa es la defensora de los ciudadanos, no del gobierno. El estado siempre tiende a ser agresivo. Los ciudadanos se enfrentan al estado. Este es un elemento central de la cultura occidental.

驴Qu茅 pide a los artistas?

Informaros. Escuchad a vuestra conciencia. Y cuando teng谩is una opini贸n formada, mostradla. Vuestro trabajo es presentar un espejo a la sociedad. El arte implica independencia intelectual. Quien la pierde pierde algo de su ser como artista.

驴Y a los pol铆ticos?

(Piensa durante mucho tiempo, mira a un S-Bahn que pasa) Un tercio de la poblaci贸n est谩 masivamente en contra de las medidas. Renuncia a tu visi贸n de t煤nel. 驴D贸nde est谩n los que est谩n del lado de esa gente? Habr谩 un partido que no quiere dejar ese campo a la AfD (partido alem谩n de extrema derecha, AyR).

Los ni帽os est谩n particularmente afectados. 驴Qu茅 les dice a los padres?

Existe una oportunidad hist贸ricamente 煤nica: nunca ha sido m谩s f谩cil convertirse en h茅roe. 驴Est谩s parado en un trampol铆n a diez metros de altura y tienes que saltar y crees que no hay agua en la piscina? Puedo animate: hay agua. Muchos han saltado y ahora est谩n nadando en la piscina. Defi茅ndete. Obligar a ni帽os peque帽os a llevar m谩scaras en clase es una tortura. Eso nunca sucedi贸 en Suecia. Da tu opinion. No te dejes llevar. En alg煤n momento notar谩s que la corriente cambia de direcci贸n.

驴Qu茅 dice a los j贸venes?

La rebeli贸n siempre ha sido prerrogativa de la juventud. Haz fiestas en el parque. Haz preguntas. No obtendr谩s nada gratis, no te hagas ilusiones. Lleva la contraria all铆 donde puedas.

驴Qu茅 les dice a los que “piensan torcido” (Querdenker)?

Prefiero decirles a los que quieren manifestarse: no se dejen insultar como Querdenker (los que piensan torcido, palabra utilizada para desacreditar cualquier cr铆tica a las medidas contra el Coronavirus en Alemania e igualarlas con la extrema derecha, AyR). Y no os involucr茅is en cosas con personajes dudosos. A veces pienso que ese Ballweg (uno de los l铆deres de los Querdenker, AyR) es una acci贸n sat铆rica para ridiculizar cualquier protesta contra las medidas contra el Coronavirus. Reescribir la Ley Fundamental en el Tiergarten, vaya tonter铆a. No necesitamos una nueva constituci贸n. La vieja estaba perfectamente bien. No te desanimes.

驴Qu茅 pasa con aquellos que realmente le tienen miedo al Coronavirus?

Protegeos, sabeis c贸mo hacerlo. Vacunaos. Usad mascarillas, mantened la distancia. Contra el SIDA ayuda el sexo seguro, y contra las infecciones gastrointestinales ayuda tener cuidado al comer. No es tan dif铆cil. Pero tambi茅n os digo: para la mayor铆a de la gente el Coronavirus es inofensivo o incluso pasa desapercibido. Esperar cosas malas potencia que nuestro cuerpo reaccione, eso se llama Efecto Nocebo y est谩 bien investigado cient铆ficamente.

驴Qu茅 les dice a los que sufren de Coronavirus?

Lo que le digo a toda persona enferma: que te mejores pronto.

Su nueva pel铆cula se estrenar谩 en oto帽o. 驴Trata sobre el Coronavirus?

No, fue producida antes del Coronavirus. Se trata del amor de pareja. Pero hay una escena en la que una sociedad se divide en dos grupos: los VIP y los no VIPS. Se les asignan identidades arbitrarias y reglas detalladas sobre lo que se les permite hacer y lo que no se les permite hacer. La pel铆cula tiene m谩s de dos a帽os, pero la escena me parece m谩s relevante que nunca.