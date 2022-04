Día 20. Caravana por el agua y la vida. CdMx: 103 años luchando por tierra y libertad.

12 abr 2022

Ciudad de México,10 de abril 2022; A veinte días de recorrido de la Caravana por el agua y la vida, se conmemoró una fecha de duelo, en el 103 aniversario del asesinato de Zapata, con una marcha que agrupo a muchas y diversas fuerzas del movimiento social en México, al México profundo. Así este día dos espacios de convergencia juntaron su caminar, dejando claras las diferencias con el actual mal gobierno. Por un lado se encuentra la Caravana que agrupa pueblos y comunidades, la mayoría parte del Congreso Nacional Indígena, y del otro al Encuentro de Resistencias donde los maestros de la CNTE han apostado a la unidad con otras fuerzas sindicales y sociales. Así una marcha de unas 5 mil personas camino por el centro de la ciudad y se instaló en mitin frente a la sede del poder federal, frente a palacio nacional. El consenso de los grupos que asistieron era la crítica al actual gobierno por el incumplimiento de compromisos, traiciones e imposiciones de megaproyectos.

La marcha fue grande y animada, las voces al micrófono fueron de muy distintas resistencias, voces sindicales de huelgas que no encontraban solución, como la de notimex, con mas de 700 días en paro, o los maestros que encontraban una continuidad del modelo neoliberal de actual régimen y una alianza del mal gobierno con fuerzas históricamente reaccionarias como el sindicato nacional oficial que es un modelo clientelar y mafioso. También los usuarios de la energía eléctrica que denuncian los altos cobros y la política de cerrazón de la actual administración. A estas voces se sumaron las de la caravana por el agua y la vida que también ha acumulado la simpatía y apoyo de diversas luchas y resistencias principalmente por la defensa del territorio, lo que ha resultado como un buen mapeo y un impulso a las resistencias tras dos años de pandemia e inactividad.

La marcha se dio en el marco de una jornada electoral para la revocación de mandato. Un proceso manipulado para beneficio de la mafia en el poder pues a la 4t se le reclama que debe gobernar como se comprometió y no bajo la amenaza de irse del poder para dejárselo a otro grupo partidista igual de mafioso y corrupto. Los pueblos no están pensando en el costoso juego electoral, no quieren quitar uno para poner a otro, porque todos son iguales, quieren que se respete la voz de los pueblos. Que se atienda a los maestros en sus demandas, a las y los trabajadores que están luchando por sus derechos, que se respete a los pueblos y se detengan los megaproyectos que están dañando su territorio y cultura.