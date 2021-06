D铆a de la Ciencia Digna

Mario Hernandez

La Facultad de Ciencias M茅dicas de Rosario homenaje贸 al Dr. Andr茅s Carrasco tras su fallecimiento y propuso el D铆a de la Ciencia Digna.

La ciencia no es neutral ni objetiva. La ciencia siempre tiene ideolog铆a y un sentido pol铆tico. La ciencia puede aportar a la liberaci贸n o al sometimiento. La ciencia puede ser aliada de las corporaciones o estar al servicio del pueblo. Son algunas de las definiciones de la Declaraci贸n Latinoamericana por una Ciencia Digna, un espacio que re煤ne a medio centenar de cient铆ficos de cinco pa铆ses, cr铆ticos al modelo transg茅nico y al extractivismo. El borrador del escrito fue redactado por Andr茅s Carrasco, el embri贸logo molecular que confirm贸 en 2009 los efectos devastadores del agroqu铆mico glifosato y que falleci贸 en mayo de 2014. Parte de su legado es la conformaci贸n de una red de acad茅micos cr铆ticos al modelo de ciencia oficial que est谩 al servicio de multinacionales.

La Facultad de Ciencias M茅dicas de Rosario, el 16 de junio de 2014, design贸 esa fecha como el D铆a de la Ciencia Digna, en homenaje a Andr茅s Carrasco por el d铆a de su nacimiento, a conmemorarse todos los a帽os.

En la oportunidad, Alicia Massarini, doctora en ciencias biol贸gicas, investigadora del Conicet y compa帽era de Carrasco, ley贸 una carta. 鈥淨uiero destacar de Andr茅s su apego incondicional a los principios 茅ticos que inspiraron su actividad como cient铆fico y al mismo tiempo como ciudadano, como ser pol铆tico. Y en relaci贸n con ello una decisi贸n crucial: elegir entre las normas de legitimaci贸n del saber cient铆fico que impone la academia y las normas 茅ticas que deber铆an orientar la responsabilidad social de los cient铆ficos. Andr茅s opt贸 sin dudarlo por su compromiso con la sociedad鈥.

Detall贸 que, por esa elecci贸n de vida, pas贸 a ser blanco de agresiones y aprietes de abogados y matones de las empresas pero, sobre todo, de una incesante campa帽a de desprestigio sin precedentes en la historia de la ciencia nacional, que no ces贸 ni cuando los resultados de sus investigaciones fueron publicados en una prestigiosa revista cient铆fica internacional. 鈥淎unque nos llene de indignaci贸n este comportamiento de funcionarios, cient铆ficos y tecn贸cratas funcionales al modelo hegem贸nico, no debe asombrarnos. La desobediencia de Andr茅s desnudaba el lado oscuro y devastador de un modelo de producci贸n agropecuaria basado en una tecno-ciencia instrumental, mercantil e irresponsable que se presentaba como virtuosa y progresiva鈥, denunci贸.

Reivindic贸 que el saber cient铆fico no es neutral y destac贸 que Carrasco mostraba que hab铆a dos maneras de hacer ciencia: una 鈥減ueblo c茅ntrica鈥 inspirada en las necesidades sociales m谩s acuciantes y otra 鈥渆mpresa c茅ntrica鈥, funcional a la l贸gica del sistema, proveedora de insumos tecno-cient铆ficos y de un discurso legitimador que se reclamaba como universal y objetivo. 鈥淎ndr茅s interpel贸 la l贸gica de la comunidad cient铆fica鈥, afirm贸.

Hizo especial hincapi茅 en que Carrasco no ubicaba su investigaci贸n como una verdad absoluta, sino como una contribuci贸n que cobraba sentido junto a otros saberes, los de los pueblos que desde hace a帽os padecen, resisten y saben que los agrot贸xicos enferman y matan. 鈥淎ndr茅s supo que esta era una lucha fundamental en Latinoam茅rica y no dud贸 en poner todo su empe帽o y energ铆a en estrechar lazos, intercambiar experiencias y ofrecer todo su saber al servicio de las causas de los movimientos sociales鈥, detall贸 Massarini. Y asegur贸 que Carrasco reinstal贸 el debate iniciado en Latinoam茅rica por Oscar Varsavsky, Am铆lcar Herrera y Jorge S谩bato respecto a la no neutralidad de la ciencia y que reclamaban la necesidad de apostar a un proyecto propio, acorde a las necesidades y prioridades de los pueblos.

Con un nudo en la garganta, Massarini ley贸 las 煤ltimas palabras: 鈥淢aestro, m茅dico, cient铆fico, militante de la vida, compa帽ero. Andr茅s, 铆ntegro, 煤nico, indispensable. Andr茅s, siempre presente en nuestras luchas, siempre en nuestros sue帽os鈥.

Carlos Vicente, de la organizaci贸n internacional GRAIN, present贸 un escrito de Andr茅s Carrasco, puntapi茅 para el lanzamiento de la Red de Cient铆ficos Comprometidos. Un texto largo, por momentos con explicaciones t茅cnicas que detalla por qu茅 los transg茅nicos han demostrado su fracaso y confirmado sus perjuicios a la salud y el ambiente. Tambi茅n, el texto contiene aportes que no se disfraza de falsa neutralidad ni sin ideolog铆a (como suele argumentar buena parte del establishment cient铆fico):

-鈥淓l modelo de agro-negocios y el control territorial: la apropiaci贸n por despojo de tierras y territorios debe ser vista en el marco de un dise帽o geopol铆tico extendido a lo largo y ancho de Am茅rica Latina y que forma parte de un proyecto de dominaci贸n y control de la producci贸n de alimentos mediante la diseminaci贸n legal e ilegal, de semillas gen茅ticamente modificadas o transg茅nicas. Derogando as铆 la soberan铆a alimentaria de nuestros pueblos鈥.

-鈥淓l modelo extractivista, es una pieza fundamental del modelo neocolonial de apropiaci贸n por despojo. Es imposible entenderlo sino a trav茅s de un fuerte protagonismo de una tecnolog铆a ama帽ada y con fundamentos cient铆ficos fr谩giles en concepci贸n鈥.

-鈥淓xiste una ciencia cada vez m谩s dependiente de los poderes hegem贸nicos, violando el derecho a una ciencia aut贸noma para beneficio directo de la sociedad鈥.

-鈥淟os cultivos transg茅nicos son veh铆culos dise帽ados no para alimentar al mundo, sino para la apropiaci贸n sistem谩tica e instrumental de la naturaleza y, sin duda, un instrumento estrat茅gico de control territorial, pol铆tico y cultural, de una nueva etapa neocolonial鈥.

-鈥淟os pueblos latinoamericanos tienen el derecho irrenunciable a desarrollar una ciencia transparente, aut贸noma y que sirva a sus intereses鈥.

-(Empresas y gobiernos) 鈥淰iolan procesos biol贸gicos con procedimientos rudimentarios, peligrosos y de consecuencias inciertas que mezclan material gen茅tico de las plantas con el de distintas especies (vegetales y animales)鈥.

-鈥淓l c铆rculo se cierra al ocultar el condicionamiento y cooptaci贸n de instituciones como las universidades p煤blicas y el sistema cient铆fico por las fuerzas econ贸micas y pol铆ticas que operan en la sociedad. Logran as铆 el m茅rito de ser la parte dominada de la hegemon铆a dominante鈥.

-鈥淟a manipulaci贸n gen茅tica es solo una tecnolog铆a y afirmamos que hoy no tiene una base cient铆fica s贸lida por lo que constituye un peligro para el equilibrio natural y la diversidad biol贸gica y, por lo tanto, para el proceso evolutivo cuando 茅sta se aplica en la naturaleza鈥.

-鈥淗ay grandes negocios y un enorme relato legitimador que los cient铆ficos honestos no podr谩n evitar interpelar, aunque las empresas transnacionales compren todas las editoriales de revistas cient铆ficas o bloqueen las publicaciones y voces que interpelan el sentido de la ciencia neoliberal-productivista. La ciencia, su sentido del para qu茅, para qui茅n y hacia d贸nde, est谩n en crisis y nosotros en la Patria Grande no podemos fingir demencia si queremos sobrevivir soberanamente鈥.

-鈥淎nte el peligro de esta embestida neocolonial es urgente el debate sobre la autonom铆a en los pa铆ses perif茅ricos ante la prepotencia de las corporaciones y sus gobiernos en Am茅rica Latina鈥.

El texto, escrito por Andr茅s Carrasco semanas antes de su fallecimiento, esboza conclusiones que tambi茅n son llamados a la acci贸n: 鈥淟a activaci贸n del principio precautorio ambiental, biol贸gico y alimentario debe ser inmediata. Debido a la debilidad y la falacia de los argumentos de los defensores (de los transg茅nicos), es urgente la prohibici贸n absoluta de todo organismo gen茅ticamente modificado (OGM) en el territorio latinoamericano鈥 y, por otro lado, remarca la 鈥渘ecesidad urgente de establecer una red de cient铆ficos con concepciones respetuosas de la complejidad y con capacidad de interpelar a las empresas y las comunidades cient铆ficas que sostienen y promueven los OGM鈥.

El sue帽o de Andr茅s Carrasco, la Uni贸n de Cient铆ficos Comprometidos con la Sociedad de Am茅rica Latina, comenzaba a andar. A los pocos d铆as, ya hab铆a m谩s de 50 reconocidos y respetados acad茅micos de Argentina, M茅xico, Ecuador, Costa Rica y Brasil.

Reproducimos la 煤ltima entrevista que le hici茅ramos en 鈥淢etr贸polis鈥, que se emite por FM La Boca (90.1) de Buenos Aires los martes de 21:00 a 22:00, del cual fuera columnista

Las estrategias tecnol贸gicas que promet铆an las grandes empresas semilleras han fracasado

Mario Hernandez (MH): Estamos escuchando a Mar铆a Jos茅 Cantilo interpretando 鈥淒epredadores鈥, tema con el cual recibimos al Dr. Andr茅s Carrasco con quien la 煤ltima vez que nos comunicamos reci茅n comenzaba la lucha de Malvinas Argentinas, el bloqueo a la planta de Monsanto, que hasta ese momento no hab铆a tenido mucha repercusi贸n pero luego tom贸 una trascendencia muy importante.

Quisiera que nos aclarara algunas cuestiones cient铆ficas. Estuve viendo que en esta planta que intenta instalar Monsanto quieren producir una semilla de ma铆z llamada 鈥淚ntacta鈥, aprobada por el gobierno, que es una semilla MON89034, una versi贸n mejorada del MON810 que sintetiza tres venenos diferentes para matar orugas, mariposas y vaquitas de San Antonio.

Andr茅s Carrasco (AC): Tiene tres insecticidas m谩s un herbicida.

MH: Resistente al glifosato y al glufosinato.

AC: Tiene cinco modificaciones gen茅ticas.

MH: Quisiera que me explicara en qu茅 consiste esta semilla.

AC: Es la nueva generaci贸n de semillas. Uno deber铆a advertir a la audiencia que las grandes empresas semilleras cuando salieron al mercado hace 15 o 20 a帽os con este tipo de tecnolog铆a, este tipo de estrategia tecnol贸gica para producir insecticidas dentro de las semillas o porotos, dec铆an que esa estrategia iba a ser superada por otras y que en los pr贸ximos 10 o 15 a帽os a m谩s tardar, no iban a utilizar ning煤n tipo de qu铆micos.

Est谩 visto que esas estrategias que promet铆an producir alimentos en forma intensiva, con monocultivo, no fueron exitosas. Entonces, lo que Ud. tiene hoy es una profundizaci贸n de aquella vieja estrategia de usar qu铆micos o sustancias t贸xicas en el campo. A mi modo de ver, implica un fracaso de las estrategias empresariales que pensaron que eso lo iban a poder superar y cuando el ruido se hiciera muy, muy grande iban a salir con una novedad que iba a calmar los 谩nimos, pero no han sido exitosos. Por eso, Ud. ve que hoy en vez de tener un gen contra insectos tiene tres. Uno no le alcanza. Tampoco le alcanza con el glifosato solo, por lo tanto, tiene que agregar glufosinato. Seguramente en el futuro aparecer谩 el glifosato combinado con el LicanB o con 4D, lo cual nos dice de la profundizaci贸n de la estrategia tecnol贸gica de usos qu铆micos para producir semillas.

Aprovecho para aclararle que las semillas no se producen en la planta de C贸rdoba sino en San Luis o alguna otra regi贸n m谩s al suroeste. La planta de Monsanto, que parece est谩 parada, que no va a ser f谩cil seguir construy茅ndola aunque la empresa haya dicho que van a hacer otro informe ambiental, porque el primero fue rechazado, ah铆 van a procesar y manipular la semilla, la van a tratar, van a usar otros qu铆micos.

MH: Podr铆amos decir que la van a 鈥渃urar鈥.

AC: As铆 es, le pondr谩n nuevos qu铆micos y la van a embolsar para venderla.

MH: 驴La van a curar con insecticidas?

AC: Algunos plaguicidas y hongofungicidas tienen que usar porque si no una semilla puede ser atacada por alg煤n bicho.

MH: Le铆, aunque confieso que soy bastante ignorante sobre el tema, que van a curarlas con dos insecticidas de Bayer: Pancho y Gaucho.

AC: Puede ser, no s茅 los detalles.

MH: Se trata de dos agrot贸xicos prohibidos en Europa y se van a utilizar 108.000 litros de Pancho.

AC: Es muy probable.

Lo importante es que la planta de Monsanto en Malvinas Argentinas est谩 congelada [1]

MH: 驴Qu茅 significan estas cifras?

AC: Que todav铆a siguen dependiendo de agregar nuevos qu铆micos para mantener el modelo productivo y que evidentemente a futuro eso no va a disminuir o ser sustituido por otra cosa, por lo tanto, para cultivar esas semillas van a usar m谩s qu铆micos o m谩s modificaciones gen茅ticas cuando tengan que procesarlas en los 160 silos que hay, porque son semillas para 3.500.000 de hect谩reas, es una producci贸n formidable.

Pero lo importante es que la planta est谩 congelada, no han podido avanzar, lo cual supone otra reflexi贸n porque el problema ahora lo tiene Monsanto. Ellos necesitan esa planta para su negocio.

MH: Tengo entendido que iba a ser la mayor planta de Monsanto en el mundo.

AC: Ellos necesitan procesar semillas para fraccionar y vender a los agricultores argentinos y de otras partes del continente, para lo cual necesitan una planta de ese tama帽o. Si la gente se resiste y no la pueden construir tienen un problema de estrategia empresarial. 驴D贸nde la van a hacer? Estar谩n pensando en irse a otro pa铆s, no s茅, tampoco importa demasiado, importa que no pudieron progresar en base a la resistencia de las Madres de Ituzaing贸 y de Malvinas Argentinas.

MH: Quiero volver sobre la cifra de 108.000 litros de Pancho y 112.000 litros de otro insecticida que se llama Nativo. 驴Qu茅 hacen con los desechos l铆quidos?

AC: Eso nunca lo aclararon. En un Impacto Ambiental tienen que decir qu茅 hacen con los desechos despu茅s de usar esas sustancias y no es f谩cil trajinar con ellos, cuesta caro y seguramente pensaron que podr铆an engatusar f谩cilmente a la gente pero 茅sta se plant贸. No conozco los procedimientos pero s茅 que no es f谩cil.

Por alguna raz贸n el Impacto Ambiental que presentaron muestra su impunidad, su desprecio por la gente, porque seguramente hicieron una cosa que no sirve para nada, pero tambi茅n su omnipotencia, su soberbia, porque dijeron los arreglamos con esto, pero no pudieron. La Secretar铆a de Medio Ambiente de C贸rdoba lo rechaz贸. Ahora tendr谩n que hacer otro, pero es m谩s dif铆cil porque van a tener que hacerlo en serio, a menos que tengan fuerza para cambiar leyes provinciales que los eximan de los requerimientos de las normativas actuales.

El sistema de evaluaci贸n es una trampa que el Conicet sabe jugar muy bien

MH: Cu谩ndo un cient铆fico denuncia este tipo de situaciones, 驴qu茅 pasa?

AC: Uno se liga palos por todos lados. En general los productores, asociaciones como la Asociaci贸n Argentina de Productores de Siembra Directa (Aapresid), con Gast贸n Fern谩ndez Palma a la cabeza, quien dice que es m茅dico, gente como Trucco, que son importantes jugadores en este negocio, Huergo de Clar铆n se enojan y usan toda la munici贸n que tienen. La principal es la descalificaci贸n y el ninguneo. Como tienen muchos medios en general lo hacen en ausencia y no hay debate, es sumamente arbitraria.

En definitiva los empresarios est谩n defendiendo sus intereses econ贸micos y tienen enredados, empastados en el sometimiento a ese modelo a cient铆ficos. No solo cient铆ficos sueltos sino, en la misma direcci贸n y con mayor grado de gravedad, pedazos grandes del INTA, de las Universidades de Santa Fe y Rosario y del Conicet, que es un fiel subordinado y obsecuente jugador a favor de darle la raz贸n a estos intereses, por lo tanto, no quiere tener cient铆ficos que est茅n diciendo cosas que no le cierran con sus alineamientos.

Hay distintas formas de tirarles munici贸n, pero el Conicet tiene una muy pesada que tiene que ver con lo laboral porque uno es miembro de la carrera de investigador y cumple con una serie de requisitos, es evaluado peri贸dicamente, le pagan un sueldo para compensar esa dedicaci贸n, radicado en el sistema de evaluaciones ya sea por promociones, becarios, subsidios, etc., que les permite ejercer discriminaciones sin ning煤n empacho. Por ejemplo, le pueden poner a uno que est谩 en contra de los transg茅nicos y viene hablando hace a帽os y tiene cosas hechas al respecto, como evaluador a alguien que trabaja con transg茅nicos y los desarrolla y que p煤blicamente se ha expresado en un polo diferente. Eso no deber铆a existir en el sistema de evaluaci贸n. Es una trampa que el Conicet sabe jugar muy bien.

En el proceso de evaluar a una persona ya sea para darle un becario, un subsidio, promoverlo, es donde ellos juegan y emiten dict谩menes y decisiones que pretenden ser disciplinadoras. Negando un becario, una promoci贸n, m谩s all谩 de los m茅ritos que uno tenga, ellos juegan con ese sistema de evaluaci贸n, no al servicio de la ciencia sino del juego pol铆tico de la instituci贸n.

Hay muchos cient铆ficos que trabajan con Huergo, Trucco, etc. y tienen organizaciones, fundaciones y plata como, por ejemplo, la de Grobocopatel, aunque por detr谩s tambi茅n deben estar las transnacionales. Hay una imbricaci贸n profunda en los lugares de investigaci贸n como en Santa Fe y Rosario donde a los institutos privados no se los puede separar de los oficiales porque est谩n involucrados cient铆ficos del Conicet, no vaya a creer que contra su voluntad. Si miramos la totalidad de la masa de investigadores en el pa铆s, los que est谩n en este juego es una peque帽a porci贸n, pero son muy poderosos porque en general son prestigiosos y sino el mismo Conicet les construye el prestigio a帽o a a帽o para que su palabra sea legitimadora.

Hay todo un mecanismo que la industria transnacional y los productores argentinos han explorado con picard铆a y ellos necesitan para seguir adelante con estos negocios y modelos productivos que cient铆ficos supuestamente no sospechados de estar mezclados con ning煤n inter茅s, los legitimen a trav茅s de su expresi贸n p煤blica. Hay unos cuantos y cada vez va a haber m谩s porque el proceso de legitimaci贸n tambi茅n est谩 desafiado por el discurso contrario, entonces ah铆 se va a establecer un debate que va a durar un tiempo hasta que alguno encuentre la manera de saldarlo. No es dif铆cil hacerlo, el problema es que ellos no debaten, enuncian y dicen 鈥榚l que no est谩 con los transg茅nicos est谩 entorpeciendo la ciencia鈥 y eso es una barbaridad, pero como hay mucho cholulismo en los sectores medios argentinos, las palabras de algunas personas est谩n sobrevaluadas, se hacen sentir.

Tambi茅n es un espacio de ida y vuelta. Uno prev茅 que en el futuro las instituciones tendr谩n que dar mayor grado de precisi贸n acerca de qu茅 est谩n apoyando, qu茅 es lo que est谩n facilitando, qu茅 est谩n subvencionando. Yo creo que tarde o temprano esto se termina, tardar谩 m谩s o menos, pero se termina, porque es una construcci贸n muy virtual.

Hoy, uno ya est谩 convencido que la tecnolog铆a transg茅nica, m谩s all谩 de los efectos t贸xicos de los agroqu铆micos, es una tecnolog铆a sumamente rudimentaria, que tiene muchos problemas de sustentabilidad biol贸gica, desaf铆os por solucionar y que no lo van a poder hacer porque no tienen en cuenta determinadas y m谩s modernas hip贸tesis de c贸mo funcionan los organismos vivos. Entonces, es una tecnolog铆a, no es ciencia.

Si un cient铆fico que trabaja en el laboratorio y hace demostraciones cient铆ficas dice a un diario que criticar a los transg茅nicos es una actitud anticient铆fica est谩 neg谩ndose a s铆 mismo porque uno podr铆a esperar ese tipo de afirmaciones de alguien que no sepa. Es un juego que tiene un alto contenido pol铆tico.

MH: Se me termin贸 el programa pero me qued茅 con algunas preguntas y Ud. con algunas respuestas cuando estaba por hablar del componente pol铆tico, por eso lo invito a continuar esta charla el martes que viene.

AC: No hay problema.

Creo que nunca nos terminamos de ir del neoliberalismo de los 90

Mario Hernandez (MH): Una cortina musical un poco m谩s prolongada de lo habitual porque est谩bamos tratando de comunicarnos con el Dr. Andr茅s Carrasco para completar la entrevista del martes pasado porque no nos alcanz贸 el tiempo y al Dr. Carrasco le quedaron pendientes respuestas y a m铆 preguntas. Cuando cortamos la comunicaci贸n la semana anterior se iba a referir a c贸mo la pol铆tica influye sobre la investigaci贸n cient铆fica. Por mi parte, como ya se lo he comentado, me estoy desasnando en una tem谩tica sobre la que conozco bastante poco, aunque la difusi贸n de estos temas me ha valido recibir el premio 鈥淟an铆n de Oro鈥 a Mejor Programa Ecol贸gico por 鈥淔e de erratas鈥 en 2012 que se emite en FM La Boca (90.1) los mi茅rcoles de 9:00 a 10:00.

D铆as pasados, recordando lo que comentaba en nuestra charla anterior, el martes 15, el fil贸sofo Santiago Kovadloff adul贸 sin eufemismos la gesti贸n del ministro de Ciencia y T茅cnica, Lino Bara帽ao, en el programa televisivo de Alfredo Leuco 鈥淟e doy la palabra鈥. Yo coment茅, confieso que con cierta brutalidad, que Bara帽ao sostiene que se puede tomar un vaso de Round Up y no pasa nada. Con esta introducci贸n podr铆amos continuar desarrollando los aspectos pol铆ticos que influyen en la investigaci贸n cient铆fica.

Andr茅s Carrasco (AC): As铆 es, podr铆amos empezar por el ejemplo que usted trae. Leuco es un periodista no-oficialista, m谩s bien todo lo contrario, un cr铆tico y Kovadloff, quien escribe para el empresariado, tambi茅n. Tiene textos muy neoliberales. D铆as atr谩s se dio a conocer una declaraci贸n de un grupo empresarial que pide volver al neoliberalismo de los 90. Aunque yo creo que nunca nos fuimos, hay grupos empresarios que desean que la pol铆tica gubernamental sea mucho m谩s transparente. Le est谩n pidiendo al gobierno que profundice sus rasgos neoliberales y los haga claros.

En ese contexto aparece el elogio de Kovadloff a Lino Bara帽ao que puede estar en un gobierno supuestamente progresista como el actual[2] pero tambi茅n en otro neoliberal extremo. Esto sirve para reflexionar, 驴ser谩 que esta pol铆tica es realmente progresista? 驴La pol铆tica de Ciencia y T茅cnica (CyT) es progresista? Yo empezar铆a por ponerlo en duda, primero por el ejemplo que usted me sirve en bandeja y despu茅s podr铆amos empezar a analizar aspectos de su pol铆tica y ver c贸mo el Ministerio de CyT acordona todas sus instituciones y las pone para que sirvan de soporte al sector privado, en particular al agronegocio, la megaminer铆a contaminante y eventuales negocios que siempre traen dudas porque, en general, mediante la transferencia de tecnolog铆a ponen a los investigadores en situaci贸n de generar conocimiento para las grandes transnacionales.

Se lo digo claramente, de hecho el 煤ltimo anuncio que se hizo ayer de otorgar una exenci贸n impositiva a los biodiesel o el de Mar Azul que involucra a la industria pesquera. Como ya terminaron la pol铆tica de instalar el modelo extractivista en la tierra, ahora van a estudiar el Mar Argentino. Esto no se hace para favorecer a la naci贸n sino a los grandes negocios. Le pueden poner el color que quieran, pero cuando una pol铆tica como la tecnol贸gica est谩 atada a los intereses de las grandes empresas deber铆a ser puesta en debate.

Argentina no ha sabido nacionalizar el financiamiento cient铆fico

Hay otros aspectos que anuda el Ministerio de CyT que son menos p煤blicos, por ejemplo, que no se haya desembarazado de los pr茅stamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para sostener la investigaci贸n en Argentina. Todos nosotros estamos atados a conseguir financiamiento que viene del BID para poder seguir manteniendo la infraestructura en equipos. Argentina no ha sabido nacionalizar el financiamiento cient铆fico. O los procesos de asociar nuestra ciencia a monstruos como Alemania a trav茅s del Instituto Max Planck o cosas m谩s grandes como el Laboratorio de Biolog铆a Molecular. Son proyectos de asociaci贸n, intercambio, formaci贸n de recursos humanos que tambi茅n tienen aspectos pol铆ticos que habr铆a que discutir porque pueden crear una especie de abrazadera a la decisi贸n pol铆tica argentina acerca de c贸mo conducir sus decisiones pol铆ticas, qu茅 tipo de proyectos y a qui茅n van dirigidos.

Cuando el estado nacional anunci贸 con bombos y platillos en el 2007 que iba a hacer una sociedad con el Max Planck, edificio de por medio que, por supuesto, lo pagamos todos nosotros, significaba atarnos a las pol铆ticas del Max Planck que no solo es un instituto de investigaci贸n, sino aplicada a la industria. Ellos est谩n orgullosos en Alemania, naci贸 para eso, adem谩s a los alemanes les viene bien pero, 驴por qu茅 tenemos que trabajar nosotros para la industria alemana? Me consta que fue hecho para patentar, para transferir tecnolog铆a.

MH: Quisiera profundizar esto porque se habla mucho de las empresas, por ejemplo, lo hicimos en nuestra charla anterior sobre Monsanto, pero resulta que han aparecido en distintos Parlamentos de Am茅rica del Sur en 2012, 2013, una cantidad de proyectos de Leyes de Semilla, todos muy parecidos. 驴Tiene algo que ver con esto el Ministerio de Agricultura de EE UU?

AC: Yo empezar铆a por casa. 驴Por qu茅 el Ministerio de Agricultura argentino promueve esa tendencia? Lo mismo pasa en Ecuador, en Brasil, en M茅xico, todas las leyes de semillas conducen a formar un marco normativo legal que favorece y cuida los intereses de las empresas, no solo de ganar dinero, vendiendo y cobrando regal铆as, sino de apropiarse de las semillas, es decir, ellos son los propietarios de las semillas y nosotros usamos las que ellos nos venden. Estamos atados a eso porque en realidad lo que hacen es proteger la propiedad de las empresas que desarrollan esas semillas. Habr铆a que poner en debate si eso conduce a la soberan铆a o a un grado de dependencia. Lo llamativo, que usted marca muy bien, es que muchos pa铆ses latinoamericanos tengan proyectos de ley, en algunos casos peores que el argentino, en la misma direcci贸n: instalar las semillas transg茅nicas como insumo para la producci贸n de alimentos para exportar alimentos-mercanc铆a y asegurar la propiedad de esas semillas, que no haya disputas.

En Argentina hay una situaci贸n muy particular porque las patentes no corren en las semillas, por lo menos por ahora. El gobierno le prometi贸 a Monsanto sacar una ley que se parezca a las otras que dice usted.

Yo no puedo dejar de pensar que en realidad los que est谩n conduciendo este tipo de actividades productivas no son los ministerios de Agricultura sino los intereses de las grandes empresas. Obviamente, la Secretar铆a de Agricultura de EE UU con sus organismos de control, participa de todo esto puesto que Monsanto y otras empresas son americanas. No ser铆a una sorpresa que sus intereses sean defendidos en cada pa铆s por los embajadores estadounidenses. De esto hay una larga historia en Am茅rica Latina.

Eso no me llama la atenci贸n, el asunto es preguntarse por qu茅 los ministerios de Agricultura de nuestros pa铆ses son obedientes a los intereses de las empresas aunque les impongan a los productores que van a usar semillas por las cuales van a tener que pagar patentes y no las van a poder utilizar de un a帽o para el otro, el uso propio como lo llaman en el campo, si no pagan esas regal铆as que las empresas les van a cobrar al productor aunque no les compre las semillas y las produzca 茅l para usarlas en la cosecha siguiente.

Adem谩s, aparece la figura de la patente que hasta ahora no se hab铆a aplicado. Ser铆a como si alguien recibe a un hambriento y le regala la comida uno, dos, tres, cuatro d铆as al mes y despu茅s se la empieza a cobrar. Nos acostumbramos durante 20 a帽os a usar semillas que les permitieron entrar tambi茅n en Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay, pero las pr贸ximas deber铆an tener ese nuevo marco. Deber铆amos discutir si eso conduce a mayor soberan铆a o a mayor dependencia.

Esta batalla nunca tiene fin

MH: Otro de los temas pol铆ticos fue cuando hac铆a referencia a la lucha que se libr贸 en C贸rdoba contra Monsanto y all铆 ahora hay en debate una nueva Ley de Ambiente.

AC: Esa es la carta que debe haber sacado Monsanto a las autoridades para modificar la ley actual y poder instalarse. Evidentemente, con la ley bastante deficiente que tienen hoy d铆a no es suficiente para que Monsanto pueda instalarse en C贸rdoba. Esa es una t茅cnica que viene de los 90: desarmar los marcos normativos que impiden o ponen corralitos a las grandes empresas. Esa ha sido la tarea del neoliberalismo en los 90 para que suceda la presi贸n de las grandes empresas extractivistas como pasa hoy en Am茅rica Latina, tanto con el petr贸leo como minerales de todo tipo, alimentos, etc. Cuando Menem destru铆a la Junta Nacional de Granos ten铆a un objetivo. Si hoy la tuvi茅ramos funcionando como en aquel momento tendr铆amos herramientas desde el Estado que har铆an dif铆cil el desbloqueo. Hoy hablaba con un especialista que reconoc铆a que habr铆a que crear una Junta de Granos, pero no es f谩cil hacerlo en medio de un estado de conflicto. Estas construcciones necesitan un apoyo pol铆tico muy serio para que el rebote de una medida as铆 no le haga un agujero debajo de la l铆nea de flotaci贸n del propio barco. Cuando se fund贸 la Junta Nacional de Granos en la 茅poca del primer peronismo hab铆a mayor acumulaci贸n pol铆tica en el gobierno. No obstante, parecer铆a ser que ahora es el momento para recuperar esa instituci贸n que fue desmontada.

Como no es suficiente tienen que ir agregando otras medidas de desmonte de instituciones regulatorias. Ahora hay que cambiar la Ley de Semilla que es mala pero suficientemente restrictiva como para que a las empresas no les convenga, necesitan una m谩s flexible.

Esto tambi茅n nos ense帽a otra cosa: esta batalla nunca tiene fin porque hoy van a querer cambiar la ley en algunos aspectos y si lo logran dentro de algunos a帽os, por alguna situaci贸n nueva, esa misma ley les va a dificultar un nuevo desarrollo productivo y van a pretender cambiarla nuevamente y la van a escribir ellos para que nadie les meta una coma de m谩s.

Eso es p茅rdida de autonom铆a porque siguen desmontando y, cuando doblegan a las instituciones para que hagan determinadas cosas, tambi茅n est谩n haciendo lo mismo. Cuando habl谩bamos de los investigadores vinculados a estos desarrollos tecnol贸gicos crean un estado de condicionamiento. 驴C贸mo se vuelve de eso? Es como desmontar una ley, porque si uno meti贸 una quinta columna de un sistema de producci贸n cient铆fica, despu茅s c贸mo la saca y adem谩s con esta noticia que la oposici贸n, que supuestamente quiere ganar las elecciones en 2015, est谩 alabando a Lino Bara帽ao[3], lo cual es una p茅sima noticia, porque quiere decir que est谩 haciendo 鈥渂ien鈥 las cosas y se juega a perdurar, lo cual va a ser catastr贸fico porque si ahora es malo, en manos de esta otra tendencia se va a desatar. Hay que recordar que el ministro es un hombre de izquierda y progresista. As铆 lo declar贸 toda su vida, que viene de la izquierda socialista. Parece un chiste de mal gusto.

MH: Lo entendimos perfectamente. Le agradezco mucho haber podido completar la entrevista del martes pasado.

AC: Cuando quiera o necesite ac谩 me encuentra. Un abrazo.

[1] En 2012, Monsanto anunci贸 la construcci贸n de la mayor planta de semillas de ma铆z transg茅nico de Am茅rica Latina, que iba a funcionar en Malvinas Argentinas. Sin embargo, la resistencia de la comunidad, liderada por la Asamblea de Vecinos Malvinas Lucha por la Vida, logr贸 frenar este proyecto.

[2] Se refiere al segundo mandato de Cristina Kirchner (2011-15).

[3] Fue Ministro de Ciencia, Tecnolog铆a e Innovaci贸n Productiva de la Naci贸n Argentina entre 2007 y 2018, en las dos administraciones de Cristina Kirchner y en la de Mauricio Macri.