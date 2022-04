–

De parte de ANRed April 22, 2022 232 puntos de vista

Hoy, 22 de abril, es el Día de la Tierra. En ese contexto, habrá una multiplicidad de movilizaciones en todo el planeta en el marco de la Huelga Mundial por el Clima. En Argentina, Basta de Falsas Soluciones (BFS), Sustentabilidad Sin Fronteras, Climate Save, Jóvenes por el Clima, Fridays for Future, Eco House, Consciente Colectivo, Prosperar y la Red de Universitarios por el Cambio Climático movilizarán en diferentes puntos del país. En la Ciudad de Buenos Aires, desde las 17 habrá una masiva concentración en Plaza de Mayo para luego movilizar al Congreso, donde cada organización llevará sus demandas. «Tenemos que hacer sentir fuerte en todo el país el rechazo al sometimiento a un mayor extractivismo que viene de la mano del acuerdo con el FMI y el apoyo a las luchas de los territorios como la pelea por un mar libre de petroleras», sostienen desde BFS. En tanto, Jóvenes por el Clima movilizará por «proyectos como la Ley de Humedales, la Ley de Acceso a la Tierra, Ley de Acceso al Agua, Ley de Reciclado con Inclusión Social y un Plan Integral de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático». Por ANRed.

«Para la BFS se trata de un día en que tenemos que hacer sentir fuerte en todo el país el rechazo al sometimiento a un mayor extractivismo que viene de la mano del acuerdo con el FMI, el apoyo a las luchas de los territorios como la pelea por un #MarLibredePetroleras, y el señalamiento de que el Estado y los gobiernos son responsables. Además de levantar todos y cada uno de los reclamos socioambientales del territorio plurinacional», remarcan desde Basta de Falsas Soluciones, que nuclea a organizaciones, asambleas, movimientos, partidos políticos y personas autoconvocadas que luchan contra la profundización del extractivismo.

Asimismo, apuntaron: «lamentablemente, Jóvenes por el Clima y las organizaciones que lanzaron la convocatoria sin articulación con los territorios, omitieron incluir entre los motivos de la jornada puntos clave como el apoyo a la pelea contra las off shore y el rechazo al acuerdo con el FMI. Algo que va de la mano de la posición que tienen algunas de estas organizaciones de reivindicar un ‘extractivismo con control estatal’. Por esto, desde la BFS definimos no darle la espalda a una convocatoria a salir a las calles, pero hacerlo con nuestras propias demandas, de forma independiente de todos los gobiernos, y con una voz propia, que no acalle ningún reclamo ni le niegue el apoyo a ninguna lucha», destacaron.

«Apelamos a la juventud que no se resigna y apoya a las luchas de los territorios, y a todes les compañeres con los que venimos ganando las calles estos años contra el acuerdo porcino y el pacto nuclear con China, contra la Megaminería, el Fracking, el Agronegocio, las Megarepresas y todas las formas de extractivismo, por la Ley de Humedales, por la Prórroga de la Ley 26.160 y el apoyo a los pueblos originarios, apoyando a las fábricas recuperadas que suman la perspectiva ambiental, y por seguir el camino del #Chubutazo y el #Atlanticazo», enumeraron sus demandas y reivindicaciones.

Las consignas hashtags que propone para esta jornada son #BastaDeFalsasSoluciones, #HuelgaMundialPorElClima, #BastaDeExtractivismo, #BastaDeAgronegocio, #BastaDeMegamineria, #AndalgalaResiste, #BastaDeFracking, #LeyDeHumedalesYa, #PeoploNotProfit y #NoAlPactoConElFMI.

En tanto, desde Jóvenes por el Clima (representación de Fridays 4 Future en Argentina) expresaron: «después de los incendios de Corrientes que consumieron cerca del 10% del territorio provincial, olas de calor que desataron los contagios de dengue en las villas y en los asentamientos precarios de todo el país e inundaciones que destruyeron viviendas como sucedió en Yerba Buena, Tucumán, volvemos a tomar las calles de todo el país con el objetivo de impulsar proyectos como la Ley de Humedales, la Ley de Acceso a la Tierra, Ley de Acceso al Agua, Ley de Reciclado con Inclusión Social y un Plan Integral de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático. Cómo también la efectiva designación de recursos a los equipos que combaten catástrofes ambientales. A su vez, el ambientalismo argentino tiene como exigencia principal, el cumplimiento de las metas de financiación climática por parte de los países del norte global. La deuda ecológica que los países desarrollados contrajeron con economías de renta media y baja como la argentina, supera ampliamente nuestros compromisos financieros con los organismos multilaterales de crédito que las mismas potencias dirigen».

Por su parte, desde Climate Save Argentina, otra de las organizaciones convocantes, destacan: «nos moviliza el deseo de habitar un planeta justo con todos los animales (humanos y no humanos), con ecosistemas sanos y oportunidades para todes», remarca la organización, que exige la «Ley de Humedales 2022», un «Plan integral para la transición energética», y el «Fomento de la Agroecología para la soberanía alimentaria».